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В Номере // ПОЛИТИКА // Правительство

Правительство

Жертвам града предложили компенсацию за оросительную воду

Отечественный кабмин принял решение компенсировать фермерам часть убытка, нанесенного градом в текущем году.

В частности, правительство выделило 506,6 млн драмов (около $1 млн 46 тыс.) на компенсацию платы за оросительную воду. Речь о предоставлении данных средств фермерам порядка 70 общин сразу трех областей: Арагацотнской, Армавирской и Котайкской.

Напомним, что природа преподнесла сюрприз 23 мая. В каких-то марзах случился ветер, в большей же части прошел сильнейший град. В Армавирском марзе более всего пострадали сразу 4 села. На место тогда выезжал прежний глава кабмина Овик Абрамян, пообещавший посодействовать – речь главным образом велась о вероятности отсрочки выплаты кредитов владельцами пострадавших угодий. Хотя последние, конечно же, рассчитывали на финансовую компенсацию.

К счастью, это и случилось. Но насколько велика сумма - порядка 507 млн на три марза? Как отметили опрошенные фермеры – не густо, но, как говорится, и не пусто. Урожай многих из них был уничтожен на порядка 90%. В селе Арташар, к примеру, в мае отмечали, что с неба сыпало минут 10. В итоге отдельные сельхозугодья потеряли от 50% до 90% будущего сбора. Из 250 хозяйств на селе не оказалось ни одного, где бы не зафиксировали урона. И, по предварительным самым грубым расчетам, в среднем каждому хозяйству Арташара был нанесен урон в 1-2 млн драмов… Не лучше обстояли дела и в Тандзуте – потери в порядка 400 хозяйствах, по предварительным данным, колебались в пределах 50-90%. Ныне люди рады каждой копейке, которая бы смягчила боль утраты урожая. Однако, говоря о средствах, фермеры все же ожидают увеличения числа градобойных установок. По их словам, как ни крути – а лучше с градом бороться, нежели затем покрывать нанесенный им колоссальный ущерб.

 

 

Есть в штате слепые – получи компенсации

Правительство вновь позаботилось о предприятиях, в штате коих есть инвалиды по зрению. Таким организациям выделены налоговые льготы.

В частности, речь о компенсации по НДС и налогу на доход - их получат предприятия, где 50% и более персонала входят в вышеуказанную категорию. И состоят при этом в НПО «Союз слепых Армении». За 4-й квартал 2015 года и за первые 3 квартала года текущего этим предприятиям будет выдано 58,1 млн драмов (порядка $120 тыс.).

 

 

Промышленность “оживилась ” на порядка 7%

Рост промышленности Армении по итогам 2016 года составит 6-7%, заявил министр экономического развития Сурен Караян.

По его словам, показатель экономической активности (примерный указатель на ВВП) в январе-октябре нынешнего года вырос лишь на 0,4%. Однако по итогам года спада не будет. «Наблюдается рост и в плане экспорта, и инвестиций. Об этом мы сможем конкретнее говорить по завершении года», - добавил министр.

В самом деле, по данным Нацстатслужбы, за первые десять месяцев текущего года экспорт из Армении составил 698 млрд драмов или 1 млрд 454 млн долларов. А это почти на 20% выше (в долларовом выражении), нежели за тот же период 2015 года. Так что обещанное министром «экономическое оживление» действительно имеет место. Дай Бог, в будущем году оно окажется гораздо более активным!

 

 

Нет долгов, нет и “Армгазпрома”

Правительство упразднило компанию, ведавшую долгами государственных энергетических предприятий – ЗАО «Армгазпром».

«Армгазпром» был создан в конце 90-х для управления долгами областных газовых компаний, которые были объединены в компанию  «АрмРосгазпром». Позднее на «Армгазпром» списывались долги и других госпредприятий, которые выставлялись на полную или частичную приватизацию.

Среди прочего, через «Армгазпром» была осуществлена сделка по продаже 90% акций химзавода «Наирит» фантомной компании Rhinoville Property Ltd, набравшей долг в $70 млн. В последующие годы через эту же компанию государство погашало кредиторские долги своих предприятий и взыскивало дебиторские. Теперь, по утверждению кабмина, с этими задолженностями удалось разобраться практически полностью. Чем, вероятно, и продиктовано решение упразднить структуру. Нет долгов – нет и компании, ведающей ими.

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