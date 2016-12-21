Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Серж Саргсян выразил соболезнование лидерам России и Германии

Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с варварским убийством в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Серж Саргсян строго осудил этот террористический акт, выразил соболезнования родным и близким посла, дипломатическому ведомству РФ и всему российскому народу. Также глава государства направил телеграмму соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией, происшедшей в центре Берлина, в результате которой погибли и ранены десятки невинных людей. Президент строго осудил этот террористический акт и подтвердил решимость Армении последовательно продолжать борьбу с международным терроризмом. Серж Саргсян выразил соболезнования дружественному народу Германии и родным погибших, пожелав им мужества духа, а раненым - скорейшего выздоровления.





Укрепление демократических институтов – важный компонент армяно-российской повестки

Президент Серж Саргсян принял уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, находящуюся в Армении с официальным визитом по приглашению омбудсмена нашей страны.

Приветствуя гостью, Серж Саргсян выразил надежду, что визит госпожи Москальковой будет способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимодействия между институтами защиты прав человека двух стран, на что нацелен также Меморандум, который подписан уполномоченным по правам человека РФ и Защитником прав человека Армении. Подчеркнув, что отношения между стратегическими партнёрами – Ереваном и Москвой - развиваются, включая различные сферы взаимовыгодного сотрудничества, президент отметил, что активное взаимодействие в сфере защиты прав человека, а также укрепление демократических институтов являются важными компонентами армяно-российской повестки.

Оформлена новая структура по борьбе с коррупцией

Вчера, согласно распоряжению президента Сержа Саргсяна, была создана рабочая группа по обеспечению реформ институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией. Эту структуру возглавила министр юстиции Арпине Ованнисян.

Другим распоряжением президента создана рабочая группа по обеспечению реформ системы общественной службы. Группу возглавит вице-премьер, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриелян. Новым рабочим группам поручено подготовить проекты о внесении изменений в соответствующие законы страны. После согласования с президентом они будут представлены на обсуждение правительства.