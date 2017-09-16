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В Номере // ОБЩЕСТВО // Губернатору Ширакской области продемонстрировали возможности гюмрийского железнодорожного узла

Губернатору Ширакской области продемонстрировали возможности гюмрийского железнодорожного узла

ОБЩЕСТВО

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько 13 сентября встретился с губернатором Ширакской области Армении Артуром Хачатряном и ознакомил его с работой Гюмрийского железнодорожного узла. Руководитель компании и глава области посетили вагоноремонтное и локомотивное депо, а также железнодорожный вокзал города Гюмри.

Сергей Валько представил губернатору основные направления деятельности Южно-Кавказской железной дороги, реализуемые в Шираке программы. Во время осмотра вагоноремонтного депо глава компании рассказал о проекте его реконструкции, который компания завершила в 2013 году, осуществляемых в депо работах по техническому обслуживанию и ремонту вагонов на основе современных технологий.

Ознакомив главу области с возможностями железнодорожного вокзала Гюмри, полностью автоматизированной работой станции, Сергей Валько провел для А.Хачатряна экскурсию по музею железнодорожной техники, где собрана обширная экспозиция.

В локомотивном депо города губернатору продемонстрировали современные технологии ремонта и технического обслуживания электровозов, напрессовки бандажей колесных пар, позволяющие существенно сэкономить время и средства.

Глава области поинтересовался вопросами социальной обеспеченности работающих в депо специалистов, машинистов, маршрутами пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок.

По итогам встречи стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего взаимодействия и договорились расширять сотрудничество.

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