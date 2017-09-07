В Ереване обсуждают «железнодорожные ставки» на 2018-й фрахтовый год

На четыре дня – с 5 по 8 сентября – в Ереван съехались эксперты сферы железнодорожных перевозок из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана, Узбекистана и Украины для проведения одного из важнейших для них мероприятия: рабочего совещания по подготовке проекта Тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ. Речь о перевозках грузов.

Это ежегодное мероприятие, которое прежде всего преследует цель разобраться в принципах формирования базового тарифа, действующего для всех вышеперечисленных стран. Отчего же последние столь смиренно соглашаются на единый тариф и единые правила сосуществования в сфере железнодорожных перевозок?

Как пояснили участники встречи, еще в начале 90-х, после распада СССР, представители сферы, осознав фактическую нерушимость железнодорожной системы, пришли к выводу о насущности принятия своеобразной железнодорожной «Конституции» - Тарифного Соглашения, к которому присоединились железнодорожные администрации стран СНГ, Грузии и Прибалтики. И вот уже примерно четверть века, руководствуясь постулатами Тарифного Соглашения, формируют собственную Тарифную политику. Процесс этот не хаотичен, а происходит при непосредственном участии всех вышеперечисленных государств и сопровождается, как правило, бурными дебатами. Нынешняя 4-дневка в Ереване, по словам участников, тоже обещает быть «горячей». Как сказала директор Департамента тарифной политики АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Алия Киреева, на повестке вопросы более чем актуальные – в частности, вопрос перевозок грузов в контейнерных поездах, перевозка порожних вагонов, изменения, произведенные в международном тарифе, и многое иное. Быть может, заседание выявит и нарушителей Тарифного Соглашения, Тарифной политики, утвержденной в прошлый фрахтовый год?

Собеседница отметила, что такого рода заседания подобной цели не преследуют. Да и вообще, к такого рода «нарушителям» санкции – если, конечно, речь идет о чисто экономических – не применяются. Обсуждаемый базовый ЖД-тариф, несомненно, един для всех, но каждая железнодорожная администрация вправе применять корректирующий коэффициент – исходя из экономической целесообразности, либо повышающий, либо понижающий. Тарифное Соглашение разрешает прибегать к тарифному перекрою дважды в год. Но что если кто-то из ЖД-администраций вознамерится пойти на это, скажем, трижды? «Такого не может быть в принципе. Поскольку допустимый лимит оговорен, что называется, нашим «основным законом», о чем все страны-участники осведомлены. Если же вдруг кто-то действительно отважится на подобное, то управделами Тарифной политики - а в этом году эта миссия возложена на нас, представителей «Казахстанской железной дороги» - непременно устранит это. И просто-напросто не объявит данный тариф, поскольку тот не считается вступившим в силу», - отметила собеседница. Она также добавила, что, как правило, железнодорожные администрации стремятся работать слаженно и применять единую согласованную политику - как в ставках, так и в правилах перевозок, - по одной простой причине: «Все преследуют основную цель: чтобы грузы не «уходили». Речь об «уходе» определенного объема грузоперевозок конкурирующим автомобильному и морскому транспорту. «Суть же нашей совместной работы в привлечении как можно больших грузопотоков именно через наши ЖД-администрации», - отметила специалист. Отчего же тарифная политика пересматривается, да еще и ежегодно?

Замгендиректора Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Александр Хатьянов, комментируя нынешнее рабочее заседание, заявил: «Мероприятие крайне важное и проводится ежегодно в преддверии Тарифной конференции железнодорожных администраций государств-участников СНГ. На самой Тарифной конференции утверждается Тарифная политика на железнодорожные перевозки – транзитные, а многие администрации применяют ее постулаты также и на экспортно-импортные перевозки - на предстоящий фрахтовый год. Так вот, очередная - XXVI - Тарифная конференция состоится уже в октябре. Посему на нынешнем мероприятии в Ереване, как и в предыдущие годы, будет сформирован проект Тарифной политики всеми железнодорожными администрациями. В частности, будут рассмотрены предложения по внесению изменений по актуализации текста, какие-то возможные изменения в ставках. После же утверждения проекта все ЖД-администрации будут жить по этому документу, тарифицируя перевозки непосредственно по Тарифной политике 2018-го фрахтового года… Почему документ утверждается на каждый фрахтовый год? Да потому что за этот период происходят изменения в нормативных документах, в экономических условиях, меняется география перевозок, появляются новые предприятия, открываются новые рынки сбыта. И чтобы учесть все это, Тарифная политика каждый год, если можно так выразиться, «освежается».

Случается ли, что страны-члены Тарифного соглашения убеждают одну их сторон не поднимать ставки или, скажем, понижать их? «Как правило, ставки, которые утверждены, являются базовыми. Каждая ЖД-администрация вправе к этой базе применять свои понижающие или повышающие коэффициенты в рамках договорных условий. То, о чем вы говорите – убедить руководство некоторых железных дорог повышать или понижать ставки - предусмотрено положениями Тарифного соглашения, говорящими о том, что администрации могут формировать сквозные тарифные ставки по своим территориям. И как раз здесь и учитываются требования и интересы всех железных дорог, дабы создать условия, при которых для каждой из них эти «ставки» остались бы выгодными», - отметил собеседник. Что ж, удастся ли сторонам-участникам нынешнего заседания прийти к взаимовыгодному консенсусу, покажет, скорее, будущее. Ведь уже в октябре на очередной Тарифной конференции - как заказчики грузов, так и отправители по всему СНГ - узнают о «свежих» тарифах.