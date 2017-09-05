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В Номере // ОБЩЕСТВО // В День знаний ЗАО “ЮКЖД” вновь преподнесло праздничный подарок ученикам школы села Фиолетово

В День знаний ЗАО “ЮКЖД” вновь преподнесло праздничный подарок ученикам школы села Фиолетово

ОБЩЕСТВО

День знаний 1 сентября в общеобразовательной школе села Фиолетово, где компактно проживают молокане, вновь был вдвойне праздничным. 1 сентября в сельской школе не только приветствовали первоклашек, но и получили подарки от ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

 

Учеников школы на торжественной линейке приветствовали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин и генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько.

Посол Волынкин поздравил собравшихся с Днем знаний, отметив, что ученики вступают в новую жизнь, для них открыта новая интересная дорога. Он также выразил большую признательность ЮКЖД за оказываемые школе помощь и содействие. «Это большое дело, дело не только сегодняшнего дня, но и взгляд в будущее», - подчеркнул дипломат.

Гендиректор ЮКЖД Сергей Валько поздравил присутствующих с Днем знаний. «Особенно поздравляю учеников, которые сегодня перешли на новый этап развития, в новый класс. Поздравляю и родителей, которые тоже перешли в новый класс вместе со своими детьми и будут вновь учиться вместе с ними. День знаний – праздник, который объединяет всех. Проект нашего сотрудничества со школой Фиолетово в свое время начался при непосредственном участии посла России в Армении, и его вклад в этот проект сопоставим с тем, что делает ЮКЖД для этой школы. Мы продолжим наше сотрудничество с фиолетовской школой, и оно приобретет новые краски и развитие», - сказал С.Валько.

Генеральный директор ЮКЖД подчеркнул, что сегодня Компания пополнила фонд школьной библиотеки новыми книгами.

Во время торжественной линейки лучшие ученики школы получили в дар от гендиректора ЗАО «ЮКЖД» книги и благодарственные грамоты за хорошую успеваемость.

Директор Фиолетовской средней школы Арам Казарян вручил руководителю ЮКЖД благодарственную грамоту за помощь в восстановлении школы и отметил, что в преддверии 1 сентября Компания организовала в школе масштабные строительные работы, заменила в семи классах старые окна на новые стеклопакеты, полностью отремонтировала и переоборудовала школьную столовую.

Это уже не первый опыт содействия фиолетовской школе. Ранее Компания также оказывала школе помощь в проведении ремонтных работ и оснащении класса интерактивного обучения, неоднократно дарила книги, учебники и методические материалы по русскому языку, восстановила кровлю здания, ряд классных комнат, отремонтировала не эксплуатировавшийся более 20 лет – после землетрясения в Армении – спортивный зал, осуществила косметический ремонт обоих корпусов здания школы.

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