Агросектор

Натянут “сети” и забудут о граде

О намерении внедрить в сферу сельского хозяйства противоградовые сети заявлялось давно. И наконец свершилось: в 2018 году правительство субсидирует кредиты для противоградовых сетей на 1350 га яблочных, персиковых и виноградных садов.

Представляя программу, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян заявил, что садоводы и виноградари, желающие защитить свои насаждения, получат кредиты на покупку сетей лишь под 2% годовых (7% «возьмет» на себя государство) сроком на 7 лет. В 2018 г. таких кредитов ожидается в объеме 4 млрд драмов. Субсидии же под них составят 700 млн драмов.

«Технология дорогая, но крайне эффективная. Если рассмотреть вопрос на примере тех садов, ущерб которых составляет порядка 45%, то общий урон, наносимый им в течение 7 лет, окажется в 2.6 раза больше, нежели стоимость противоградовых сетей», - отметил Игнатий Аракелян.

«Ожидаемая площадь садов настолько велика, что бизнес вполне может проявить интерес для производства сетей на месте», - в свою очередь отметил премьер Карен Карапетян. На что Игнатий Аракелян оптимистично заявил: «С нами уже связались несколько заинтересованных инвесторов».

«Следует ознакомиться со статистикой Комитета госдоходов: сколько импортируем такой продукции, каким может оказаться рынок, чтобы составить свое представление о нем. И впоследствии суметь максимально содействовать организации производства противоградовых сетей в пределах самой Армении», - отметил глава правительства.

Объединился в кооператив – возьми технику в лизинг

Отныне сельхозтехнику в доступный лизинг смогут получать и фермерские кооперативы.

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян заявил, что согласно решению кабмина, если ранее подобный лизинг был доступен фермерам и коммерческим организациям, то теперь под него подпали и некоммерческие организации, то есть фермерские кооперативы. «От них мы уже получили заявки, свидетельствующие о заинтересованности», - заявил министр.

Техника выдаётся сроком на 3-10 лет (малый инвентарь - на 3 г, тракторы - на 6, комбайны - на 10) под 2% годовых. 7% берет на себя государство. Лизинг с субсидией будет доступен как фермерам «малой руки», так и крупным хозяйствам и компаниям.

Сады – карликовые, доходы – гигантские. А вкус?

С карликовыми сортами урожайность армянских абрикосов может вырасти в 2,5 раза, полагает гендиректор компании Agrointex Ваге Сароян. Компания собирается открыть один из первых в Армении питомников карликовых саженцев плодовых и ореховых деревьев.

Выгода очевидна: если обычное абрикосовое дерево вырастает до 15 м, то карликовое - не выше 3,2 м. Поэтому на гектаре их можно посадить примерно в 3,5 раза больше. «Урожайность получается 50 т с гектара, тогда как сейчас в абрикосовых садах в Армении 20 т считают замечательным показателем», - заметил Сароян.

Кроме того, под противоградовой сеткой плоды защищаются от большей части внешних воздействий и ультрафиолета. Поэтому товарного вида получается 85-90% плодов. «Всё это значительно повышает доход фермеров», - подчеркнул Сароян. Компания уже получила от государства участок под питомник, а первые саженцы собираются выпустить в 2019-2020 гг.

Однако есть проблема – по словам Сарояна, местные банки не предлагают специализированных кредитов на “интенсивные сады”. И спрос исходит только от средних и крупных хозяйств, которые могут себе это позволить - разбить интенсивный сад с капельным орошением и противоградовыми сетями стоит 40-50 тысяч долларов на гектар! «Через несколько лет вложения окупятся, но у простого сельчанина не наберётся даже части этих денег. Правда, сейчас один из банков уже начал выдавать кредиты под противоградовые сети. А несколько финучреждений обсуждают и комплексные кредиты под интенсивные сады», - обнадежил он. Но есть еще одна проблема: не посрамят ли славу армянского абрикоса карликовые сорта?

Соб.инф