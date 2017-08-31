Интервью генерального директора ЗАО «ЮКЖД» С.Г.Валько

- Г-н Валько, большая часть года уже позади. Каким истекший период был для железной дороги Армении? Можно ли считать это время благоприятным или вы недовольны темпами развития?

- Начнем с того, что для ЗАО «ЮКЖД» был достаточно непростым прошлый год, и нам пришлось работать в условиях кризиса и обострения конкурентной борьбы, решать вопросы обеспечения устойчивой работы. При всем этом нам удалось обеспечить уровень доходов железной дороги на уровне 100,7% к плану, выполнение всех инвестиционных программ.

В январе-июле текущего года у нас прослеживается положительная динамика в плане объема перевозок как по сравнению с плановыми показателями, так и итогами января-июля прошлого года. Плановое задание по перевозке грузов перевыполнено на 10,7%, аналогичный рост зарегистрирован и по сравнению с 2016 годом. Уровень погрузки прошлогодний показатель превысил на 9%, а грузооборот - на 15,3%. Экспорт по железной дороге по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличился на 16,8%, местные перевозки - на 9,1%, а импортные – на 15,3%.

За семь месяцев перевезено более 189,7 тысяч пассажиров, международные пассажироперевозки увеличились на 22,2%.

Хочу также отметить, что 2017 год для армянских железнодорожников знаменательный: мы отмечаем три важные даты - 115-летие прибытия первого поезда на вокзал Ереван, 120-летие сбивки Джаджурского тоннеля и 50-летие завершения электрификации железной дороги Армении.

- В начале года много говорилось о крупных проектах по организации мультимодальных перевозок Иран-Европа-Иран с использованием железнодорожной инфраструктуры Армении, а также скидках на железнодорожно-паромные перевозки.

- Что касается проекта мультимодальных перевозок из Ирана в Европу и в обратном направлении с использованием транзитного потенциала железнодорожного транспорта Армении, то первые контейнеры были перевезены нами еще в ноябре прошлого года.

Буквально на днях - 9 августа – завершилась перевозка контейнеров из Ирана в Европу. Из Ирана автотранспортом грузы следуют в Армению, затем по железной дороге в грузинский порт Поти, а затем морем в Европу.

Этот маршрут позволяет сэкономить время при доставке груза, и к тому же он более безопасен по сравнению с иными путями. Достаточно сказать, что за последние три года абсолютно все контейнеры прибыли в Армению с исправными пломбами. Благодаря слаженной работе армянских таможенных органов существенно сокращается время таможенных процедур.

- Оправдывает ли себя маршрут паромных перевозок, связавший железные дороги Армении, России и СНГ?

- Лучше всего об этом говорят цифры: если за весь 2016 год паромом Поти-Кавказ было перевезено 327 вагонов с грузами, то за 6 месяцев этого года – уже 342 вагона. Если в 2016 году паром совершил 10 рейсов, то за полгода 2017-го – уже 15. И просматривается тенденция дальнейшего увеличения темпов перевозок, мы планируем существенно увеличить объемы грузоперевозок паромом по итогам текущего года.

Особо отмечу, что в пересчете тарифов на 1 тонну перевозимого груза железнодорожно-паромные перевозки сопоставимы с автотранспортом. И это при том что наша услуга не зависит от работы КПП «Верхний Ларс». Паром стабильно курсирует трижды в месяц.

Отмечу, что постепенно расширяется география перевозок и номенклатура грузов. Благодаря совместной работе с ОАО «РЖД» и Грузинской железной дорогой предоставлены тарифные скидки при следовании грузов в или из Армении: по территории России скидка составляет 50%, а по территории Грузии – до 50%.

Данные скидки распространяются и на грузы, следующие в или из Белоруссии и Казахстана.

- Какие грузы, в основном, перевозятся паромом?

- Самые разные: грузы длягорнодобывающей промышленности, металлопродукция, строительный камень, бентонит, перлит и др.

- Сейчас ЮКЖД проводит ремонт железнодорожных путей, ведущих к Армянской атомной электростанции для доставки тяжелых грузов и оборудования в рамках программы модернизации станции. На какой стадии находится проект?

-В настоящее время на участке ремонтных работ работает 30 человек, задействована вся необходимая техника, в том числе мотовоз и экскаватор. Работу планируется завершить в срок, строго по графику, а перевозка намечена на октябрь-ноябрь этого года. Несмотря на то, что мы не были своевременно поставлены в известность о будущей перевозке, мы изыскали необходимые ресурсы для проведения работ. Ход работ контролируется еженедельно.

Из 14-километрового отрезка железнодорожного пути от станции Аршалуйс до ААЭС уже отремонтировано 12 км пути, ежедневно меняется 120-140 шпал.

- Какие инвестиции ЮКЖД запланировала на этот год? На какие проекты будет направлено финансирование?

- В 2017 году ЗАО «ЮКЖД» инвестирует 2,6 млрд драмов, направления инвестиций неизменные - модернизация инфраструктуры.

В рамках утвержденной программы предусмотрен ремонт 12,5 км пути силами ПМС Масис, укладка 20 тысяч новых железобетонных шпал силами дистанций пути, реконструкция контактной сети и другие работы.

- В Армении уже привыкли к тому, что ЮКЖД, являясь социально ориентированной компанией, активно занимается благотворительностью. Что сделано за последнее время?

- Благотворительность – дело нужное и важное. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», несмотря на то, что основная наша деятельность – развитие железнодорожного транспорта Армении, реализует множество благотворительных программ. Только в 2016 году на финансирование благотворительной деятельности ЮКЖД было выделено 29,350 млн драмов.

Среди благотворительных проектов следует отметить помощь ветеранам-железнодорожникам, прошедшим Великую Отечественную войну, ветеранам труда. Несколько лет подряд мы восстанавливаем дома наших ветеранов и уже отремонтированы дома в Гюмри и селе Солак Котайкской области. В этом году программа продолжена, и мы ремонтируем дом бывшего начальника восстановительного поезда Гюмри 90-летнего Грача Арутюняна. Он Почетный железнодорожник, ветеран и ударник труда, проработал на железной дороге 64 года, из которых 44 года был начальником восстановительного поезда.

Большая роль отводится содействию общеобразовательной школе села Фиолетово.

Работа с детьми – одно из приоритетных направлений для нас. На средства ЮКЖД и других благотворителей отремонтирован и в конце 2016 года сдан в эксплуатацию детский сад №3 города Алаверди, здание которого долгие годы оставалось неблагоустроенным. Южно-Кавказской железной дорогой на базе Дирекции материально-технологического обеспечения была изготовлена детская мебель, которой теперь будут пользоваться маленькие жители Санаина.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в 2016 году с губернатором Лорийской области Артуром Налбандяном, мы совместно продолжим реконструкцию детского сада и в 2017 году.

Одним из направлений нашей социальной политики является подготовка и обучение кадров. В этом вопросе мы сотрудничаем с Гюмрийским государственным техническим колледжем, Государственным инженерным университетом Армении. Только в Гюмрийском колледже мы финансируем обучение 227 студентов, из которых 53 – дети сотрудников ЮКЖД, а 174 – работники железной дороги.

В октябре этого года делегация молодежи ЮКЖД отправится на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Это позволит молодым железнодорожникам расширить контакты со сверстниками из других стран, узнать много нового, расширить кругозор. Это также очень нужно и важно. Ведь они наше будущее.

Владимир ПОГОСЯН