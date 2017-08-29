130 лет Ереванскому коньячному заводу АрАрАт

В 1887 году купец первой гильдии Нерсес Таиров построил в Ереване первый винно-коньячный завод, который в 1899 году, получив статус поставщика армянского коньяка ко двору Его Императорского Величества, перешел в ведение знаменитого в России конца XIX века товарищества «Н.Л.Шустов и сыновья» и стал в обиходе именоваться «шустовским заводом». После революции предприятие Шустовых было национализировано правительством первой Республики Армении, и завод возродился под названием Винно-коньячный трест «Арарат».

Непосредственно изготовление коньяка производились тогда по классической французской технологии, так как французские коньяки, к тому времени имевшие практически 150-летнюю историю, уже снискали заслуженную славу и популярность. Коньяк «заговорил» по-армянски в 1937 году. Илья Эренбург писал тогда: «Все привыкли, что коньяк говорит по-французски, а он вдруг заговорил на новом, непривычном специалистам армянском языке». Создателем бренда прославленных армянских марочных коньяков от «Юбилейного» до «Васпуракана» звали Маркар Седракян. Вряд ли в коньячном мире найдется другой мастер, сделавший такое количество открытий и создавший столько коньяков. Седракяну потребовалось около 10 тысяч опытов, чтобы открыть свой первый коньяк «Юбилейный», который одновременно стал и первым в СССР коньяком высшего сорта. Но чтобы этот коньяк родился в 1937 году, автору нужно было самому остаться в живых…

Маркару было 28 лет, когда он начал тщательно изучать огромное количество литературы касательно производства коньяка, постоянно докапываясь до технологических тонкостей. Итогом его усилий стала серия из 15 марочных продуктов, созданных за период с 1937-1977 годы. И каждый - со своей захватывающей историей и с золотыми медалями, полученными на всесоюзных и мировых смотрах. Седракян говорил: «Раньше знали лишь коньяки северного типа. Образцом его считается французский с характерным мягким мыльным тоном и цветочным букетом. Армянский коньяк положил начало коньякам южного типа с ванильным тоном, нежным ароматом и богатым букетом, в котором очень много солнца». Если варпет Маркар, член Центральной дегустационной комиссии СССР с 1935 г. и главный инженер-технолог Ереванского коньячного завода с 1940 г., попробовав, говорил, что это – «золото», коньяк получал высшие награды на международных выставках. Благодаря его стараниям в Армении для расширения масштабов коньячного дела были освоены новые территории под отборные сорта сырьевого винограда, окреп и вырос коньячный завод, а Седракян стал основателем новой технологии изготовления коньяков не только в Армении, но и в СССР.

Есть много историй, связанных с тем или иным детищем Седракяна. И больше всех - про «Двин», ставший любимым напитком английского премьера Уинстона Черчилля. Его 50-градусную крепость «заказали» полярники-папанинцы, снарядившие экспедицию на Северный полюс. Тогда каждая республика что-то подарила членам экспедиции. Белорусы дали теплую одежду, украинцы поставили сало, а армяне - свои коньяки. Об этом была статья в газете «Правда» с фотографией героев с бочкой коньяка и письмом. В письме папанинцы написали, что им настолько холодно, что 42-градусный коньяк их не согревает. И тогда была поставлена задача: можно ли изготовить коньяк, имеющий более высокий градус? Поиски мастера привели его к созданию потрясающего 50-градусного терпкого коньяка «Двин». С того времени началось создание высокоградусных коньяков, а презентация коньяка «Двин» прошла на Тегеранской конференции лидеров антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта в ноябре 1943 г. Черчиллю – тонкому ценителю качественного алкоголя – коньяк очень понравился, и Сталин стал регулярно снабжать им британского премьера. После 1943 г. ежегодно до смерти Черчилля раз в квартал в Лондон отправляли десять ящиков божественного коньяка «Двин». Про тот же «Двин» существует и другой рассказ очевидца. Так, в 1956 г., когда премьер-министр Франции Пино приехал с визитом в Ереван, хозяева в порыве гостеприимства раздобыли из Москвы французские коньяки. Пино, взглянув на них, выразительно заметил: «Уберите, пожалуйста, это. Если можно, принесите «Двин».

В 1947-м Седракяна арестовывают за дела минувших лет: в начале войны, когда решалась судьба страны, все заводы и фабрики в приграничных республиках, не эвакуированные в Сибирь, были заминированы, поскольку существовала реальная угроза нападения Турции и Японии. Был заминирован и ереванский коньячный завод. Однако Седракян даже не допускал мысли о взрыве своего «детища». Это был очень смелый шаг, равносильный в военное время измене. Несколько месяцев его продержали в одной из ереванских тюрем, а потом отправили в ссылку. От Сибири варпета спас нарком внешней торговли и пищевой промышленности А.Микоян. Приехав в Ереван, Анастас Иванович не интернировал его из высыльных списков, а лишь направил в другом направлении – в Одессу, основывать одесский коньячный завод. Поэтому по одним спискам Седракян находился в ссылке, а на самом деле в это время он создавал одесский коньяк на местном заводе. Вот почему после высылки на ереванском заводе закончились купажированные Седракяном запасы коньячного спирта. И некому было делать новый купаж «Двина». Рецептура Седракяна была нарушена и это сразу же заметил Черчилль. В том же 1947 г. Черчилль написал письмо Сталину, в котором выразил недовольство изменившимся качеством и вкусом любимого напитка. Сталин отреагировал молниеносно - узнав, что на заводе нет мастера, а создатель этого купажа Седракян находится в ссылке, приказал немедленно освободить его из лагеря, восстановить в должности главного технолога завода и вернуть партбилет. С того времени британский премьер продолжал получать свой любимый коньяк, выпивая, как вспоминают современники, по бутылке в день. И если бы не любовь британского премьера к армянскому «Двину», то, возможно, Седракян до конца жизни оставался бы в ссылке.

Когда-то варпет Маркар и его помощники подготовили и заложили на выдержку в коллекционное хранилище марочные спирты, которые должны были созреть к 100-летию Октябрьской революции - то есть в нынешнем году. Знать бы только, созрели ли эти спирты, сохранились?..

Подготовила

Кари АМИРХАНЯН