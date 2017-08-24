Русское поле Испандара Чичояна

«Морковка-то совсем не уродилась, мелкая, до слез обидно», – жалуются садоводы-огородники, сетуя на погоду. Ещё труднее фермерам в Ленинградской области – природа все лето бунтовало. Наслушавшись жалоб на сельской сходке, корреспонденты «Всеволожских вестей» отправились в одно из передовых хозяйств Всеволожского района – СПК «Пригородный», где в героях ходит наш соотечественник Испандар Чичоян (на снимке в центре). Таких героев, ох, как ни хватает в Армении..

Неугомонный оптимист

Кажется, что известному во Всеволожском районе и Ленинградской области председателю – Испандару Чичояну – все нипочем. Энергичный. Оптимистичный. Целеустремленный. С мощной харизмой. Степенный, рассудительный и хладнокровный. Он прошел огонь и воду, пролил немало пота, прежде чем возглавил СПК «Пригородный». Этот человек в сельском хозяйстве точно знает толк и считает, что секрет успеха любого дела – не в деньгах, а во внутренней дисциплине и трудолюбии. Среди качеств, которые требуются от работников, – это наиглавнейшие.

В отличие от большинства совхозов в районе, его кооператив не развалился. На вольные хлеба люди не рвутся, в одиночку ведь работать на земле намного труднее. За коллективное хозяйство держатся прежде всего потому, что доверяют своему бессменному лидеру. Сегодня это, увы, большая редкость.

Не секрет, что многие руководители больше занимаются дележом земли и остатков когда-то общественного имущества. Здесь же, в «Пригородном», как и много лет назад, просто пашут в поте лица. И добиваются результатов не хуже, чем в советские времена. Наш собеседник, агроном и руководитель в одном лице, знающий о сельском хозяйстве больше, чем иной десяток «молодых и перспективных» специалистов. Его неиссякаемой энергии, острому уму и тонкому чувству юмора позавидовали бы иные юные «мудрецы». Он сам выбился благодаря заработанному авторитету и влиянию, в самое трудное время повел людей за собой. Это, согласитесь, архитрудно. Но Испандару Никогосовичу удалось.

В хозяйстве наш герой работает 47 лет. Он не боится трудностей, и говорит, что Россия стала для него второй, но единственной родиной.

Когда-то давным-давно довелось ему приехать на озеро Севан, что на исторической родине, в Армении, воспоминания о прекрасной голубой жемчужине он хранит до сих пор. С корреспондентами «Всеволожских вестей» он пообещал быть предельно откровенным. И слово сдержал.

– Родился я в Богдановском районе Грузинской ССР, – рассказывает Чичоян. – Предки мои оказались там, спасаясь от турецкой резни. Нашли пристанище в интернациональном поселении, где бок о бок дружно жили представители разных национальностей: армяне, грузины, русские… Время тогда было тяжелое. Но этот край всегда славился своими земледельцами. С детства был привязан к земле. Помогал родителям в поле. Так что выбор профессии агронома – не случаен. После школы окончил сельскохозяйственный техникум в Ахлкалаки. Однако в Грузии было очень сложно найти работу. В Ленинград меня привела служба в Советской Армии. Решил остаться здесь навсегда. Так я выпорхнул из родного гнезда и связал свою жизнь с городом на Неве, вернее с его пригородом. Родители одобрили мой выбор.

Несмотря на то что наш герой вырос среди кавказских гор, азы производства постигал в России. Только имя и отчество его быстро переделали на русский лад. Так он стал Александром Николаевичем. Здесь же Чичоян нашел свое счастье – свою вторую половинку.

– История нашей встречи весьма прозаична, – скромно завуалировал интригу наш собеседник. – Я сразу приметил мою будущую супругу, она была очень привлекательной. Говорят, бывают счастливые браки по принципу единства противоположностей. Может, это и так. Но человек счастлив только с теми, кто ценит в людях то же, что и он.

Жена Испандара Никогосовича долгие годы проработала руководителем текстильного предприятия.

– У нас взрослый сын, есть внуки, – продолжает свой рассказ наш собеседник. – Во Всеволожском районе я оказался сразу после окончания агрономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института в Пушкине. (Отметим, что окончил институт Чичоян с красным дипломом!) Тогда и получил направление на работу в совхоз «Спутник», который в 1972 году объединился с совхозом «Пригородный». Работал агрономом. Занимался производством кормов. После объединения мне предложили возглавить совхоз. Но я отказался. Слишком велика была ответственность.

Тем не менее Испандар Никогосович вопреки всему сумел сохранить предприятие, в котором с 1977 года работал главным агрономом, а затем заместителем директора по производственной части. «Самый лучший из армян – агроном наш Чичоян», – бойко шутили по этому поводу в коллективе. Возглавить же «Пригородный» он решится только спустя много лет. И в 1995 году занял пост директора.

Богатство не в кошельках, а в душах

Сегодня в хозяйстве возделывают картофель, капусту, морковь, щавель и другие культуры. Правда, опять-таки из-за дождливой погоды в этом году, как и в прошлом, рассада совсем не вышла.

– Нынешние весна и лето изобилуют осадками, значит, урожая практически не будет, – говорит Чичоян. – Кроме того, вырисовывается еще одна проблема: посевной материал приходится завозить из-за рубежа. А это дорого и сердито. Но унывать ни в коем случае нельзя. Главное, трудиться в поте лица. Жаль только, что за последние годы специалистов в аграрной отрасли все меньше и меньше. Не станем лукавить, после распада СССР аграрный сектор медленно, но верно сдавал свои позиции.

– Знаете, чего больше всего в жизни боятся рабочие-колхозники? – спрашивает Чичоян. – Не засухи и не морозов, не дефицита горючки и удобрений, а будущего урожая. Приходит осень, и начинаются мучения с его сбытом. Слишком низкие нынче цены, так еще и огромный завоз из Беларуси картошки и овощей тормозит развитие. Правда, надо признаться, что сегодня правительство Ленинградской области поддерживает местных аграриев. Мы получаем серьезные субсидии. Но планов – громадье. А эти деньги – капля в море возможностей.

“Богатство не в кошельках, а в душах, – говорит наш собеседник. – Не могу понять фразу: «Убить время». Его, наоборот, надо ценить. Дорожить каждой секундой. Некоторые люди считают, что размышлять об этом – значит думать о печальном, и это нагоняет тоску. Не согласен. Мне бы не хотелось, чтобы жизнь прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне.

Приведу пример. Сколько вокруг валяется камней – миллионы, миллиарды. Мы топчем их, проходя, не замечаем. А золото находят в малых крупицах. И один грамм его стоит огромных денег, потому что его мало. Так вот время, оно так же, как золото, драгоценно. Поэтому нужно ценить его. Ничего не должно делаться бессмысленно, бестолково. Это наша жизнь. И если мы убиваем, напрасно тратим отпущенные нам дни и часы, мы убиваем свою собственную жизнь. А вообще-то жить надо проще. Мы привыкли создавать лишние проблемы, нередко в ущерб собственному здоровью и нервам. На самом деле все предельно просто”.

Ирэн ОВСЕПЯН

(С сокращениями)