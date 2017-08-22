День железнодорожника отметили в Ереване

4 августа в преддверии своего профессионального праздника армянские железнодорожники собрались в здании железнодорожного вокзала города Еревана. На праздничном мероприятии присутствовали действующие сотрудники Южно-Кавказской железной дороги, ветераны отрасли, представители старейших династий железнодорожников, представители руководства ЮКЖД, Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национального собрания Республики, городской администрации.

Во время торжественной церемонии железнодорожников поздравил генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько. Как отметил руководитель компании, в настоящее время железная дорога Армении переживает этап активного развития: растут объемы перевозок, повышается уровень комфортабельности и качество предлагаемых услуг, растут скорости движения поездов, реализуется широкомасштабная программа модернизации инфраструктуры.

«За время работы ЮКЖД в Армении были проведены масштабные работы по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Компания внедрила новые технологии, среди которых ремонт в объеме ТР-3 тепловозов и электровозов, электропоездов, восстановление характеристик тяговых двигателей локомотивов», - сказал Сергей Валько.

Он напомнил также, что в настоящее время совместно с Министерством транспорта Армении ведется активная работа по реализации транзитного потенциала железной дороги с целью привлечения грузов, следующих из Ирана в страны Европы, уже осуществлена первая мультимодальная перевозка контейнеров из Европы в Иран, вскоре ожидается транспортировка очередной их партии.

Отметил руководитель компании и меры по активизации железнодорожно-паромных перевозок, осуществляемые ЮКЖД. Компания уже выкупила места на пароме порт Кавказ-Поти, а коллеги из РЖД и грузинской железной дороги предоставили для армянских грузов, следующих на паром, специальные скидки.

Железнодорожников с профессиональным праздником поздравили министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян, советник мэра Еревана по транспортным вопросам Альберт Геворкян, депутат Национального собрания Армении Эрмине Нагдалян, директор Спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

В рамках празднования Дня железнодорожника ряд сотрудников ЗАО «ЮКЖД» были удостоены почетных грамот от имени министра транспорта и связи Армении, благодарственных грамот мэра Еревана, почетных грамот МЧС Армении.

Ряд отличившихся сотрудников ЮКЖД были удостоены знака «Почетный железнодорожник» за большой вклад в развитие железнодорожного транспорта, многолетний, безупречный труд и знака «За преданность» за эффективный многолетний и добросовестный труд, высокие заслуги в развитии и обеспечении стабильной работы железнодорожного транспорта.

По традиции День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа, а история праздника насчитывает уже 120 лет: впервые он был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи, князя Михаила Хилкова от 28 июня (9 июля по новому стилю) 1896 года.

А история железной дороги Армении берет свое начало в 1895 году, когда император Николай II подписал Высочайший именной Указ о строительстве Тифлисо-Карсcкой железной дороги. Финансирование строительных работ осуществлялось за счет средств государственной казны, а строительные работы контролировал инженер-путеец Евгений Дмитриевич Вурцель.

Первый поезд в Армению – в город Александрополь (Гюмри) - прибыл в феврале 1899 года из Тифлиса, а 6 декабря 1902 года первый поезд прибыл и в Эривань (Ереван).