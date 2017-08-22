курьер
Девушки из армянского села блеснули в Сан-Франциско

 
Лекарства могут освободить от НДС

 
Омбудсмену не нравится решение правительства

 
Высокопоставленный “слуга закона” попался на крупной взятке

 
“Разбомбившая” улицу компания ушла по-английски

 
Армяне любят экстрим, но с крутым зиплайном пока повременят

 
За паспортом в столицу ездить не придется

 
Азиатская бережливость и американский менталитет,

или Как уговорить наших людей меньше тратить и больше копить

 
“Младенец задохнулся, еще не родившись”

 
Убил односельчанина и сымитировал ДТП

 
регион
Баку прикроется от “Искандеров” российскими С-500?

 
Имя “армянина” запомнят в веках, а имя мэра-фашиста станет позорным

 
В Гюмри почтили память павших в русско-турецких войнах

 
Огневой налет на выставку в Дамаске: армянские дипломаты не пострадали

 
Грузия в огне

 
Исламист пошел на Ататюрка с молотком

 
Анкара злоупотребляет Интерполом

 
Эрдоган открыто вмешивается в немецкие выборы

 
Большое американское затмение

 
Российские туристы в Турции в беде

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Шварценеггер с куколкой Трампа осудил американских неонацистов

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 665 гостей 
В Номере // ОБЩЕСТВО // День железнодорожника отметили в Ереване

День железнодорожника отметили в Ереване

ОБЩЕСТВО

4 августа в преддверии своего профессионального праздника армянские железнодорожники собрались в здании железнодорожного вокзала города Еревана. На праздничном мероприятии присутствовали действующие сотрудники Южно-Кавказской железной дороги, ветераны отрасли, представители старейших династий железнодорожников, представители руководства ЮКЖД, Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национального собрания Республики, городской администрации.

Во время торжественной церемонии железнодорожников поздравил генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько. Как отметил руководитель компании, в настоящее время железная дорога Армении переживает этап активного развития: растут объемы перевозок, повышается уровень комфортабельности и качество предлагаемых услуг, растут скорости движения поездов, реализуется широкомасштабная программа модернизации инфраструктуры.

«За время работы ЮКЖД в Армении были проведены масштабные работы по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Компания внедрила новые технологии, среди которых ремонт в объеме ТР-3 тепловозов и электровозов, электропоездов, восстановление характеристик тяговых двигателей локомотивов», - сказал Сергей Валько.

Он напомнил также, что в настоящее время совместно с Министерством транспорта Армении ведется активная работа по реализации транзитного потенциала железной дороги с целью привлечения грузов, следующих из Ирана в страны Европы, уже осуществлена первая мультимодальная перевозка контейнеров из Европы в Иран, вскоре ожидается транспортировка очередной их партии.

Отметил руководитель компании и меры по активизации железнодорожно-паромных перевозок, осуществляемые ЮКЖД. Компания уже выкупила места на пароме порт Кавказ-Поти, а коллеги из РЖД и грузинской железной дороги предоставили для армянских грузов, следующих на паром, специальные скидки.

Железнодорожников с профессиональным праздником поздравили министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян, советник мэра Еревана по транспортным вопросам Альберт Геворкян, депутат Национального собрания Армении Эрмине Нагдалян, директор Спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

В рамках празднования Дня железнодорожника ряд сотрудников ЗАО «ЮКЖД» были удостоены почетных грамот от имени министра транспорта и связи Армении, благодарственных грамот мэра Еревана, почетных грамот МЧС Армении.

Ряд отличившихся сотрудников ЮКЖД были удостоены знака «Почетный железнодорожник» за большой вклад в развитие железнодорожного транспорта, многолетний, безупречный труд и знака «За преданность» за эффективный многолетний и добросовестный труд, высокие заслуги в развитии и обеспечении стабильной работы железнодорожного транспорта.

По традиции День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа, а история праздника насчитывает уже 120 лет: впервые он был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи, князя Михаила Хилкова от 28 июня (9 июля по новому стилю) 1896 года.

А история железной дороги Армении берет свое начало в 1895 году, когда император Николай II подписал Высочайший именной Указ о строительстве Тифлисо-Карсcкой железной дороги. Финансирование строительных работ осуществлялось за счет средств государственной казны, а строительные работы контролировал инженер-путеец Евгений Дмитриевич Вурцель.

Первый поезд в Армению – в город Александрополь (Гюмри) - прибыл в феврале 1899 года из Тифлиса, а 6 декабря 1902 года первый поезд прибыл и в Эривань (Ереван).

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Велик вклад Перча Зейтунцяна в развитие армянской литературы

 
Армянские пиротехники удивили москвичей

 
Пресс-секретарь президента РА выступил с комментарием по делу Грачья Арутюняна

 
Московских рейсов станет больше

 
Армения в пятерке “аварийных” стран

 
Днем +36+38

 
Почему конфисковали армянскую рыбу?

 
Подругу-француженку убил, а труп закопал

 
Винограда соберем меньше на треть

 
2-летний малыш погиб под колесами автомобиля на трассе Ереван-Абовян

 
Биг-Бен “замолчит” на 4 года

 
Hi-Tech

Китайские ученые создали гибкую батарейку, работающую на поте, слезе и моче

 
Компания Дишдишяна снимет фильм об Араме Хачатуряне

 
Джон Малкович выступит на открытии фестиваля имени Хачатуряна

 
Путин в восторге от армянских джазменов

 
Впервые в истории женщины-арбитры будут обслуживать “мужские” матчи

 
Аронян – победитель супертурнира в Сент-Луисе

 
Мхитарян - в составе символической европейской сборной

 
Представитель Армении стал чемпионом Европы по шахматам среди ветеранов

 
Памяти Перча Зейтунцяна

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio