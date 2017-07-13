На ЮКЖД подвели итоги работы в первом полугодии

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько на селекторном совещании подвел итоги работы железной дороги в первом полугодии 2017 года



Как отметил С.Валько, в течение первых шести месяцев года наблюдалась положительная динамика объема перевозок как по сравнению с плановыми показателями, так и итогами января-июня прошлого года. В частности, плановое задание по перевозке грузов было перевыполнено на 10,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем перевозок увеличился на 10%. При этом уровень погрузки превысил показатель 2016 года на 9,6%, а грузооборот - на 15,4%.

Перевозки в экспортном сообщении по железной дороге увеличились по сравнению с запланированным показателем на 3,7% и на 11,9% по сравнению с прошлогодним, а местные перевозки возросли на 4,2% и 10,2% соответственно. Существенно увеличились и перевозки в импортном сообщении: на 31,9% по сравнению с планом и на 11% по сравнению с прошлогодним показателем.

По сравнению с прошлогодними данными рост прослеживался по линии таких качественных показателей работы, как, в частности, средний вес поезда, который возрос на 1,5%, среднесуточный пробег и производительность локомотива, увеличившиеся на 1,9% и 9,1% соответственно, участковая и техническая скорости, возросшие на 2,6% и 3%.

Ускорен и оборот грузового вагона: он составил 2,7 суток вместо запланированных 2,86.

Вместе с тем Сергей Валько констатировал необходимость улучшения таких показателей работы железной дороги, как, в частности, эксплуатируемый парк электровозов, рабочий парк грузовых вагонов, расход электроэнергии на тягу поездов.

По вопросу графика движения поездов генеральный директор ЮКЖД сообщил, что в первом полугодии по железной дороге проследовало 6 409 поездов, из которых 6 329 – по расписанию. При этом график движения международных пассажирских поездов составил 97,4%, пригородных электричек – 98,7%, грузовых поездов – 98,8%. Сергей Валько отметил улучшение выполнения графика движения поездов по сравнению с прошлым годом и поручил продолжить работу в данном направлении.

Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в отчетный период 2017 года балловая оценка пути улучшена по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6 пунктов и составила 82 единицы. В январе-июне на железной дороге было заменено более 14,6 тысяч шпал, осуществлена планово-предупредительная выправка 32,2 км пути.

Касаясь работы Компании в сфере пассажирских перевозок, С.Валько отметил, что всего услугами ЮКЖД воспользовались более 148,4 тысяч пассажиров, а рост пассажироперевозок в межгосударственном сообщении составил 13,7%.

Среди первоочередных направлений работы компании в будущем руководитель ЮКЖД подчеркнул совершенствование работы по привлечению на железную дорогу новых объемов перевозок грузов, сбалансирование доходной и расходной статей бюджета, выполнение всех производственных программ по эксплуатационной и инвестиционной работе.