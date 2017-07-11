Церковь Святой Богородицы в Саратове возводят на Армянской площади

Каким нам видится соотечественник с дальних американских берегов или же из более близких российских весей? В первую очередь, конечно же, известным, успешным и богатым. К тому же проявившим себя на стезе спонсорства и меценатства по отношению к своей исторической родине. Именно с таким диаспоральным армянином и встретился на днях корр. «НВ». Бизнесмен и правозащитник, один из инициаторов строительства в Саратове армянского храма и член президиума Академии безопасности и правопорядка России, со дня основания председательствует в ревизионной комиссии Союза армян России. Политический обозреватель и член редколлегии газеты «Ноев Ковчег» Симон КАГИЯН человек неординарный и весьма известный в деловых и политических кругах Саратова и Москвы. Из десятка своих наград и медалей особо выделяет орден «За мужество и героизм» от Международного комитета общественных наград за заслуги и за вклад в укрепление дружбы между народами России и Армении. С ним и наша беседа.

- Симон Гарегинович, вы – один из основателей армянской общины в Саратовской области и России в целом. Известно также, что участвуете в строительстве школы, культурного центра и армянской церкви, на что выделяете немалые средства. Когда планируется открытие “храмового комплекса”?

– Меня как армянина всегда волновала судьба соотечественников, подвергшихся преследованию, насилию, и беженцев, пострадавших от чудовищного Спитакского землетрясения. Да и мало ли… Вот и решил воспользоваться новым для конца 80-х законом - «О свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных образований». Надо отметить, что к тому времени я уже полтора десятка лет жил в Саратове и знал многих соотечественников. Все, с кем я успел поделиться своими мыслями, в целом одобрили идею создания общины и обещали активную поддержку. Примерно так силами энтузиастов и создавалась наша община, которая сначала называлась «Наири», а позже была переименована в «Крунк». Сегодня мы проводим десяткиa мероприятий, связанных с Арменией. Причем могу со всей ответственностью заявить, что наш «журавль» в первых рядах среди общин России. Помимо этого, вот уже девять лет возводим в Саратове храмовый комплекс Святой Богородицы. Место выбрано удачное, а главное, вокруг строительства собралась команда из настоящих сынов армянского народа. Ими смело могут гордиться не только армяне России, но и Армении. Они не жалеют ни времени, ни средств, стараясь, на радость будущим поколениям прихожан, превратить комплекс в жемчужный уголок города Саратова. К нашей общей радости, прошла и другая моя личная инициатива. Не без длительных дискуссий, конечно, комиссия при городской архитектуре приняла мое предложение назвать площадь при храме «Армянской». Очень надеемся, что в течение года состоится освящение и открытие прекрасного церковного комплекса и культурного центра.

– Вы - бизнесмен и одновременно правозащитник. Нет ли в этом противоречия и чем конкретно занимается общественное движение, которое возглавляете?

– К тому времени, когда появилось решение о разрешении кооперативной деятельности в СССР, я успел пройти путь от студента, официанта, бармена, метрдотеля, экспедитора до директора столовой саратовского аэропорта. Понимал, что пришло время принятия единственно правильного решения и переоценки ценностей. Нужно было сделать выбор между возможностью работать, живя в достатке, или же пребывать в номенклатуре, осознавая, что мое нерусское происхождение – ограничительное «бельмо» для многих чиновников. Так я оказался в числе первых кооператоров района, а по спецификации – первым в СССР. Параллельно с бизнесом активно занимался общественно-политической работой. Принимал участие в работе Общественной палаты Россия-Беларусь, представлял «Российскую партию пенсионеров». Добиться изменений в системе формирования или работы этих организаций оказалось очень сложно. Был помощником депутатов Госдумы двух созывов, при наличии необходимых средств у меня так и не появилось желание быть включенным в проходной список от партий. А поскольку уже был увлечен активной общественной работой, то и начал оформлять документы для регистрации общественного движения по защите прав и свобод граждан и юридических лиц. Как говорится, вода камень точит, и здесь есть положительные результаты.

– «Социально-философский анализ этнонационального дискурса» стал темой вашей докторской диссертации, многие ваши публикации посвящены национальному вопросу. Так в чем же, на ваш взгляд, корни национализма?

– Вопросы межнациональных отношений сегодня, как никогда раньше, переживают сложные времена. К величайшему сожалению, и тут, как и во многих структурах, в основном включены люди, которые или вовсе не занимались данной проблематикой, или же «пересекались» с этими вопросами вскользь еще в годы советской власти. К примеру, узнав об очередном мероприятии на тему межнацотношений, звоню организаторам и интересуюсь, кто проводит мероприятие, какая основная тема вынесена на обсуждение, кто докладчик? Прошу сообщить, где они печатались и какие имеют научные работы по обсуждаемой проблеме. Какие и где принимались ими практические шаги в межнацотношениях? Чаще всего не получаю вразумительного ответа. Поверхностный государственный подход к такому сложному и ответственному вопросу не самый удачный и нередко это отражается в бытовых реалиях.

– Вы часто бываете в Армении? Как оцениваете ее нынешнее экономическое положение?

– За последний год побывал в Армении не

сколько раз. Ситуация здесь не очень уж и отличается от той, что мы видим в России. А это нищета, разруха и неустроенность. Ситуация непростая, многое делается без учета приоритетов, не забыты постсоветские годы. Интересы народа нередко разнятся с интересами власти. Отсутствие природных ископаемых, необходимых для развития промышленности, неблагоприятные погодные условия для стабильного развития сельского хозяйства и прочие причины не дают повода для оптимизма… Из года в год республика все больше нуждается в притоке финансовой и иной помощи от общественных организаций диаспоры.

- Вы активный блогер в социальных сетях, часто комментируете материалы с проблемами мирового армянского благотворительного движения. Как вам видится это движение в перспективе?

- В среде международной армянской диаспоры немало серьезных организаций и отдельных крупных меценатов. Для их сохранения, дальнейшего развития и более тесной интеграции в жизнь Армении было бы целесообразно наделять их законодательным правом на контроль за целевым использованием этих средств. Необходимо активизировать деятельность Министерства диаспоры на российском пространстве. В противном случае возможно разделение интересов власти и диаспоры, что приведет к взаимному недоверию и резкому сокращению помощи.

– Не так давно вышел в свет ваш сборник статей, интервью, воспоминаний. Как человек пишущий и регулярно публикуемый, можете ли провести сравнительные параллели между прессой Армении и России?

– Года два назад встречался с ереванскими студентами-журналистами. Беседа получилась интересной и познавательной. Мне понравилось, что молодежь жаждет демократических перемен, сменяемости власти, борьбы против коррупции… Иными словами, она ждет от руководства страны гораздо большего, чем оно пока еще может дать. Если же говорить о наличии принципиальной разницы между прессой двух стран, то я бы, пожалуй, отметил, что армянские СМИ чуть менее ангажированы властью, нежели российские. Чаще проявляют самостоятельность, смелость и принципиальность и пользуются свободой слова.

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