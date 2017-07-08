Руководитель проекта модернизации ААЭС: Повышение безопасности станции – наш приоритет

«Мы должны быть уверены, что во время работы Армянской АЭС в течение предстоящих 10 лет не будет никаких сбоев, ставящих под угрозу безопасность Республики Армения. И если в перспективе возникнет необходимость в продлении сроков реализации всей программы до 2021 года, то надо будет об этом честно и открыто сказать». О предстоящих планах, связанных с ААЭС, рассказывает руководитель проекта по продлению срока эксплуатации энергоблока N2 Владимир Бредов.

- В настоящее время станция находится на планово-предупредительном ремонте. Сколько было проведено работ по состоянию на сегодняшний день и сколько еще предстоит сделать?

- В рамках остановки блока в 2017 г. зону ответственности российской стороны проекта можно разделить на две составляющие. Первая – это непосредственно ремонт оборудования реакторной установки, в рамках которого работы уже выполнены, причем четко по графику. Вторая касается обоснования ресурса оборудования. Работы проводятся совместно - российская сторона готовит программы обследования, по результатам которых будут сделаны предварительные заключения и расчеты, а армянская сторона непосредственно вскрывает это оборудование и готовит акты-протоколы осмотра. На данный момент российские специалисты выдали все необходимые программы для обследования, а армянская сторона в свою очередь вскрыла все оборудование и передала россиянам акты-протоколы. Сейчас мы готовим предварительное заключение по этому оборудованию и до конца года сделаем необходимые расчеты по обоснованию остаточного ресурса. В этом году мы постараемся охватить почти все оборудование Армянской АЭС для того, чтобы рассчитать остаточный ресурс этого оборудования.

- В прошлом году было обследовано порядка 4500 единиц оборудования. А сколько предусмотрено обследовать в 2017 году?

- В 2016 году было завершено комплексное обследование оборудования, по результатам которого для части оборудования потребовалось провести дополнительное инструментальное обследование с последующими расчетами остаточного ресурса этого оборудования. В этом году это оборудование вскрыто, осмотрено, составлены акты и протоколы вскрытия, которые переданы специализированным организациям. На базе этой информации сейчас специализированные организации выполняют специальные расчеты по остаточному ресурсу этого оборудования.

- В результате проведенных тендеров на поставку оборудования и услуг были сэкономлены значительные финансовые ресурсы – порядка $64 млн. Как будут использоваться эти средства?

- Я всегда избегал такого слова, как экономия. Об экономии можно будет говорить лишь по завершении всего проекта. Да, мы провели конкурсные процедуры и провели их эффективно. Нам удалось снизить цены в результате тендеров в среднем более чем на 30%. Например, очень эффективными оказались закупки турбогенераторов, в ходе которых цену удалось снизить на 46%. Тяжело, но также эффективно прошла закупка турбины, в ходе которой цена была снижена почти на 50%. Крайне эффективно прошли конкурсы по закупке систем контроля и управления, по итогам которых снижение составило до 70%. Одним словом, очевидна эффективность проводимых нами конкурсных процедур и в целом эффективность системы закупок ГК «Росатом». Тем не менее я бы оперировал выражением “снизить цены”, а не “экономия”, о которой можно будет говорить только по результатам всей программы.

- В последнее время часто говорится о возможности продления сроков реализации программы до 2021 года, что предполагает заключение дополнительного армяно-российского межправительственного соглашения. А какова позиция компании “Русатом Сервис” по данному вопросу?

- Совсем недавно Армянскую АЭС посетил генеральный директор ГК “Росатом” Алексей Лихачев, который вместе с министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашотом Манукяном посетил площадку ААЭС. Во время визита мы детально рассказали о том, что будет делаться на станции. Когда по результатам визита мы посмотрели на карту АЭС, то оказалось, что почти вся территория и все объекты ААЭС будут затронуты нашим проектом. По сути дела, здания, сооружения, трубопроводы, турбинный цех, реакторный цех и т.д. будут модернизироваться. Только в одном турбинном цеху работы затронут все четыре этажа этого зала. Не менее масштабные работы развернутся в 2019 и в реакторном цеху, где будет существенно повышен уровень безопасности. Вообще, предстоит провести колоссальный объем работы. И армянская сторона правильно рассматривает такую возможность, потому что приоритетом является безопасность станции. А как вы знаете, при работе с ядерными объектами спешить не стоит. Работу надо сделать качественно, ставя во главу угла вопрос дальнейшей безопасной эксплуатации АЭС, на которой минимум придется работать 10 лет. И мы должны быть уверены, что во время этой работы не будет никаких сбоев, ставящих под угрозу безопасность Республики Армения. И если в перспективе возникнет необходимость в продлении сроков реализации всей программы до 2021 года, то надо будет об этом честно и открыто сказать.

- А имеются расчеты по тому, каковым окажется КПД станции после реализации программы?

- Речь сегодня в первую очередь идет о восстановлении проектной мощности, изначально заложенной в проект. Проектная мощность станции составляет 440 мегаватт. В настоящее время АЭС работает с мощностью в 375 мегаватт. С модернизацией эти объемы возрастут. Но нашей главной задачей является не только повышение КПД, а в первую очередь значительное повышение уровня безопасной эксплуатации станции. В нашей работе мы руководствуемся в том числе рекомендациями и документами МАГАТЭ. Но главным законодателем для нас в данном вопросе является Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности Республики Армения.

- Насколько я знаю, армянская сторона имеет право на использование 20% кредитных ресурсов на приобретение оборудования не российского производства. Выдерживаются ли эти объемы?

- Напомню, что речь идет об экспортном кредите. А это означает, что в льготные условия и процентные ставки кредита изначально закладывались в основном закупки товаров/работ/услуг у российских производителей. Сейчас часть оборудования, по поручению Армянской АЭС, закуплена у иностранных поставщиков. Эти объемы укладывается в ту долю ограничений, которая была определена изначально Минфин РФ.

- Наблюдается ли интерес к проекту модернизации градирен со стороны армянских компаний?

- Да, интерес к модернизации градирен со стороны армянских компаний имеется. Мы проводили анализ рынка, и при подаче первоначальных заявок для расчета начальной максимальной цены для последующего проведения конкурсной процедуры у нас были заявки и от армянских компаний, что естественно, поскольку это в основном строительные работы, а в этом направлении у армянских компаний есть хороший опыт.