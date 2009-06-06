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В Номере // ОБЩЕСТВО // Как защититься от хакерских атак

Как защититься от хакерских атак

ОБЩЕСТВО

За последние годы участились хакерские атаки глобального масштаба. Так, 12 мая по всему миру прокатилась хакерская атака, заразившая вирусом-вымогателем Wanna Cry (WCry) более 500 тысяч компьютеров во всем мире. Вирус, поразивший компьютеры десятков тысяч пользователей и компаний, зашифровывал всю имеющуюся информацию на компьютерах и требовал выкуп за разблокировку. Подобные атаки, повторяющиеся с устрашающей регулярностью, делают все более актуальными вопросы кибербезопасности, а также продукты и системы компаний, работающих в этой сфере.

Армянская компания «Софт Тайм» и российская компания «АФИ Дистрибьюшн» 23 июня провели в Ереване семинар международной компании Thycotic на тему «Передовые технологии на страже вашего бизнеса». В ходе мероприятия участники ознакомились с передовыми решениями компании Thycotic по построению и защите серверов и сетей. В семинаре приняли участие представители различных ведомств Армении и ведущих компаний финансового сектора (банки, страховые компании, кредитные организации, инвестиционные и пенсионные фонды, операторы мобильной связи и интернета и др.).

Мероприятие открыла директор компании «Софт Тайм» Асмик Мартиросян. Директор компании «АФИ Дистрибьюшн» Денис Морозов и менеджер проекта Thycotic компании «АФИ Дистрибьюшн» Александр Харламов представили такие важные темы информационной безопасности организаций, как «Актуальные угрозы и комплексная защита сети», «Управление паролями и доступами», «Построение защищенной сети».

«Управление доступом к корпоративным данным становится все актуальнее во всем мире. Не случайно, что 62% взломов серверов и корпоративных сетей производится через получение незаконного доступа к привилегированным учетным записям. И технологии, и решения Thycotic позволяют легко и с максимальной эффективностью управлять процессом представления учетных записей и доступа к данным в соответствии с ними. Уверен, что многие из участников нашего семинара будут использовать полученные знания в своих организациях, ограждая их от кибератак»,- отметил директор компании «АФИ Дистрибьюшн» Денис Морозов.

Д.Морозов представил участникам семинара сканер LANguard - продукт GFI Software, позволяющий сканировать сеть на предмет наличия уязвимостей с минимальными затратами по администрированию. GFI LANguard сканирует порты в сети, собирает информацию и определяет наличие уязвимых мест для устранения брешей в безопасности. Затем предоставляет подробный отчет с руководствами к действию, что обычно можно выполнить только несколькими продуктами. GFI LANguard объединяет все эти возможности в себе. Продукт предоставляет полную картину происходящего в сети для оперативного реагирования и эффективного устранения проблем в кратчайшие сроки.

Александр Харламов представил продукт Thycotic «Secret Server», решающий проблему неизвестных аккаунтов. Система автоматически обнаруживает и безопасно хранит привилегированные аккаунты, осуществляет аудит, анализ и управление привилегированными пользователями и их активностью. Кроме того, «Secret Server» позволяет персоналу (не являющемуся IT-специалистами) безопасно управлять группами AD без дополнительных инструментов или привилегированного доступа. Система обеспечивает аудиторам полную прозрачность контроля доступа и изменений привилегий.

В заключение мероприятия была проведена «живьем» демонстрация Thycotic «Secret Server» и викторина с призами. Участники семинара имели возможность выяснить все интересующие их вопросы, касающиеся построения и защиты корпоративных сетей и серверов.

Юлия КУЛЕШОВА

 

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