“Пояс и путь” – идея Китая, которая принадлежит всему миру

В середине мая внимание всего мира было приковано к Китаю. И не случайно: в Пекине проходил масштабный высокоуровневый форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь». На форуме приняли участие 20 иностранных лидеров, свыше 50 представителей международных организаций, более 100 официальных лиц в ранге министров и 1200 представителей разных стран.

Форум открыл председатель КНР Си Цзиньпин, он также председательствовал на круглом столе с участием приглашенных руководителей и выступил с программной речью.

Си Цзиньпин напомнил, что древний Шелковый путь, протянувшийся на десять тысяч ли, на протяжении тысячелетий способствовал формированию духа Шелкового пути. “Мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, заимствование друг у друга и взаимная выгода - таков стержень духа Шелкового пути. И это является ценнейшим наследием человеческой цивилизации”, - подчеркнул Си Цзиньпин.

“Она постепенно превращается из концепции в действие, из замысла в реальность, и строительство “Пояса и пути” приносит плодотворные результаты”, - отметил китайский лидер. Он призвал воспользоваться благоприятной ситуацией и превратить “Пояс и путь” в путь мира, процветания, открытости, инноваций и цивилизации.

Си Цзиньпин заверил, что Китай будет серьезно претворять в жизнь концепцию инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, придавая мощный импульс строительству “Пояса и пути” и предоставляя миру новые возможности для развития.

Помимо этого он отметил, что Китай готов развивать дружественное сотрудничество со всеми странами, участвующими в строительстве “Пояса и пути” и содействовать скорейшему старту проектов прагматичного сотрудничества, по которым уже были достигнуты договоренности. Инициатива нашла отражение в важных резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

“Пояс и путь” (“Экономический пояс Шелкового пути” и “Морской Шелковый путь 21-го века”) стала платформой для международного сотрудничества с самыми многообещающими перспективами в мире.

3 года развития Китая

С момента выдвижения инициативы “Пояса и пути” в 2013 году структура реформ и открытости Китая вышла на новый уровень развития. Представление китайской продукции, технологий и концепций за рубежом – это нелегкое дело. Продвижение и развитие инициативы “Одного пояса, одного пути” – это серьёзная, трудная и важная задача со множеством вызовов.

За 3 года после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь» достигнуты заметные и значительные результаты. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что достигнуты договоренности о сопряжении китайской инициативы с соответствующими программами экономического развития многих евразийских стран.

Статистические данные по двусторонней торговле, инвестициям и строительным подрядам между Китаем и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» показывают тенденцию роста. В некоторых странах даже зафиксирован двузначный рост торговли и инвестиций. Что касается строительных подрядов, 50% зарубежных проектов и 50% финансовых средств главным образом приходятся на страны вдоль «Одного пояса, одного пути». Строительство масштабных объектов и инфраструктуры не только улучшат торговую и инвестиционную среду стран вдоль «Одного пояса, одного пути», но и дадут толчок росту масштаба торговли и инвестиций между КНР и этими странами.

Начиная с 2015 года объем внешней торговли Китая с 65 странами вдоль «Одного пояса, одного пути» достиг 1 трлн долларов. Примечательными являются промышленные парки, выход частных компаний на международный рынок, развитие текстильной промышленности, бытовой техники, индустрии чемоданов и сумок, а также одежды в районах по зарубежному сотрудничеству, где правительство Китая создало довольно благоприятные условия. Вместе с этим увеличивается уровень занятости на местах.

Идеал открытости и инклюзивности

Инициатива “Пояс и путь” руководствуется принципами всесторонних консультаций, совместного вклада и общей выгоды, поэтому она стала “хором” участников, а не “сольной программой”.

Инициатива, вдохновленная древним торговым путем, долгое время связывавшим Китай с Азией, Европой и Африкой, направлена на модернизацию этого пути ради содействия всеобщему процветанию вдоль его маршрута.

В то время как в отдельных странах нарастают тенденции протекционизма и унилатерализма, инициатива “Пояс и путь” становится общемировым делом, которое поможет сбалансировать экономическую глобализацию, делая ее более инклюзивной и приносящей пользу всем, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Стимулятор глобального роста

Реализация инициативы “Пояс и путь” приносит пользу не только самому Китаю, но и странам, расположенным на ее пространстве. На фоне слабого глобального спроса проект внесет свой вклад в обеспечение роста мировой экономики. Инициатива предоставит беспрецедентные возможности для экономического и социального развития вовлеченных стран, так как “это путь, ведущий к созданию сообщества с единой судьбой для всего человечества”.

В докладе Китайского народного университета (Пекин) отмечается, что КНР уже приступила к координации своей инициативы со стратегиями развития многих стран, например, с казахстанской программой “Светлый путь”.

К настоящему времени китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в более чем 20 странах, расположенных на пространстве “Пояса и пути”, инвестировав в них в общей сложности более 18 млрд долларов, получив около 1 млрд долларов дохода и создав 160 тыс. рабочих мест.

В прошлом году прямые инвестиции из КНР в 53 страны на пространстве “Пояса и пути” достигли 14,53 млрд долларов. Общая стоимость контрактов, которые Китай подписал с 61 государством, превысила 126 млрд долл.

В этом году “Пояс и путь” продолжит оставаться точкой роста мировой экономики. Дальнейшее увеличение объемов торговли, развитие инфраструктурной взаимосвязанности и финансовое сотрудничество будут способствовать развитию взаимодействия в сферах производственных мощностей, трансграничной электронной коммерции и т.д.

Новый двигатель глобализации

Процесс глобализации в данный момент сталкивается с трудностями и различными вызовами, поэтому предложенная Китаем инициатива “Пояс и путь” послужит двигателем будущей глобализации, отметил бывший глава ВТО Паскаль Лами.

“В прошлом глобализация продвигалась в основном за счет Запада, новый ее виток скорее будет порождаться силами Востока”, - отметил в интервью корр. “Синьхуа” автор популярной книги “Конец американского мирового порядка” Амитав Ачарья.

Пока Запад строит “стены”, Восток открывает выходы во внешний мир благодаря предложенной Китаем инициативе “Пояс и путь”, говорится в статье на веб-сайте малайзийской газеты New Straits Times.

Выдвинутая в 2013 году инициатива заручилась поддержкой более 100 государств и международных организаций, при этом свыше 40 из них подписали договоры о сотрудничестве с Китаем в рамках данной инициативы.

“Инициатива КНР по совместному созданию “Пояса и пути”, охватывающая тенденции строительства многополярного мира, экономической глобализации, культурного разнообразия и более широкого применения IT-технологий, направлена на обеспечение высокой эффективности с точки зрения распределения ресурсов, а также на обеспечение глубокой интеграции рынков заинтересованных стран”, - отметил Кит Беннет, вице-председатель Клуба 48 британских групп.

“Таким образом, инициатива создаст открытую, инклюзивную и сбалансированную региональную архитектуру экономического сотрудничества, которая принесет пользу всем”, - заявил корр. “Синьхуа” британский бизнес-лидер.

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В 2019 году Китай проведет 2-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути”. Участники прошедшего саммита дали позитивную оценку сдвигам, достигнутым в международном сотрудничестве по строительству “Пояса и пути”, считая, что строительство “Пояса и пути” имеет важное значение для поиска новых стимулов экономического развития, укрепления движущих сил развития различных стран и содействия росту глобальной экономики.

Как отметил Си Цзиньпин, участники форума поддерживают развитие мировой экономики открытого типа, заинтересованы в продвижении строительства зон свободной торговли и упрощении процедур в области торговли и инвестиций.

По словам главы КНР, участники саммита считают, что в ходе международного сотрудничества по строительству “Пояса и пути” необходимо продолжать уделять серьезное внимание формированию взаимосвязанной инфраструктуры, продвигать сотрудничество в сфере строительства автодорог, железнодорожных магистралей, портов, нефте- и газопроводов, объектов электроэнергетики и телекоммуникационных сетей. Также они заявили о готовности расширять сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, туризма, физкультуры и спорта.