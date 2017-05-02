О пенсиях, пособиях, трудоустроенности молодых мам и электронной бирже труда

Министр труда и соцвопросов Артем Асатрян дал пресс-конференцию – рассказал о планах и намерениях, о проблемах по части пособий и пенсий, трудоустроенности. Словом, очертил весь круг вопросов, пребывающих в его компетенции, привнеся определенные надежды...

Одна из надежд, в частности, затеплилась в душе молодых матерей. А также тех, кто лишь собирается ощутить на себе радость материнства, оставаясь при этом, что называется, у руля – на рабочем месте. Министр заверил: согласно среднесрочной программе расходов на 2018-2020 гг., планируется в том числе и внедрение новых программ занятости населения, направленных на привлечение молодых матерей на рынок труда, увеличение возможностей по организации работы параллельно с уходом за ребенком, а также повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

Немудрено: ведь средний возраст вступления в брак и рождения первенца, согласно наблюдениям, повысился. Что, конечно, нехорошо и наверняка связано в том числе и со стремлением будущих мам сначала встать на ноги, а уж потом позволить себе уйти в декрет – для многих нередко в «окончательный», без перспективы восстановления на прежнем месте. Мало кому из работодателей приятно иметь дело с молодыми постдекретными сотрудницами, так или иначе «отвлекающимися» на малыша и домашние заботы. Куда уж там терпеть тех, кто параллельно ухаживает за новорожденным?! Именно сей менталитет в Минтруда намерены разрушить. «Планируется предпринять целевые программы для изменения данного показателя, менталитета, поведения людей в лучшую сторону», - отметил Асатрян. Нелегкая задача, однако…

В лучшую сторону намерены изменить и систему трудоустройства граждан. По словам министра, уже в ближайшее время будет создана электронная биржа труда – «сформируется информационная платформа, где работодатели смогут связываться не только с неконкурентоспособными людьми на рынке труда, но и с высококвалифицированными, конкурентоспособными специалистами, которые не стоят на учете в центрах занятости». Идиллическая картина, не правда ли? Вот только едва ли высококвалифицированный, и уж тем более конкурентоспособный специалист не способен найти себе применение. Другое дело, что сам работодатель не всегда может найти выход на такового. И электронная биржа скорее подспорье для фирм и предприятий, нежели для тех, кто ищет работу годами. Для тех, кто в профессии преуспел, но не столь отменно. Впрочем, может и им сия биржа чем поможет – одному из тысячи?..

Глава Минтруда озабочен также вопросом трудового стажа. «Сегодня для нас самым проблематичным является вопрос о трудовом стаже», - заявил он. А все из-за отсутствия информационной базы за предыдущий период и возникающих в этой связи серьезных рисков, в том числе и коррупционных. Во многих случаях представляемые гражданами справки о трудовом стаже, на основании которых определяется размер пенсий, не являются достоверными. По словам Асатряна, ныне осуществляются работы по созданию соответствующей системы. Продолжается также и процесс оцифровки трудовых книжек.

Все это славно, но как же те, кто честно отработал «по справке» в непростые 90-е и чья трудовая деятельность в связи со «смурными» годами перестройки и перехода к независимости не была отражена в Нацархиве? Известно, что с недавних пор будущие пенсионеры не собирают документы в этой структуре – с марта 2017-го между Минтруда и Национальным архивом действует электронный обмен документами о трудовом стаже. (К слову, за последние 2 месяца Минтруда выдало уже более 2 тысяч электронных справок о стаже.) «Если справок в архиве нет, то восстановить стаж можно только судебным порядком», - расставляет точки над i министр. Страшно даже представить, сколько человек вынуждены будут пуститься в судебные дрязги...

Хорошая новость: с нынешнего года заявления по пенсиям и пособиям можно подавать в любое отделение собеса. Не только по месту прописки, но и в любой точке страны. «Реформа облегчила жизнь сотням тысяч наших граждан. Мы хотим, чтобы они как можно скорее об этом узнали», - заявил Асатрян. Поспешил глава Минтруда проинформировать и о том, что впредь социальные услуги будут адресными. Он пояснил, что ныне право на пособие возникает автоматически, если коэффициент социальной необеспеченности выше 30: «Поэтому многие хотят набрать хотя бы 30,01, хотя по своему социальному положению практически не отличаются от другой такой же семьи с баллом 29. Поэтому мы решили сделать услуги адресными. Помощь конкретного типа будут получать те, кто в ней действительно нуждается».

Каким образом в соцструктуре идентифицируют истинно нуждающегося и дифференцируют его от того, кто лишь «косит» под социально необеспеченного, признаться, не очень понятно. То ли будут обходить дома «подозрительных» паросовцев, беря на заметку их обстановку и утварь. То ли делать запросы в Службу нацбезопасности? Но если такой механизм существует и существовал, то почему к нему не прибегали ранее? Ведь он - явный путь к расширению круга получателей пособий и льгот за счет отсева «левых пособистов». Артем Асатрян уверяет, что этот самый круг уже расширен: «Льготные тарифы на электричество и газ получают семьи с коэффициентом необеспеченности свыше 20 тыс. Социальными тарифами на газ пользуются 76,2 тыс. семей, на электричество - 124,3 тыс.». Все хорошо. Вот только бы еще знать: с чем сравниваем и каковы перспективы на будущее?.. В стремлении провести реформы – особенно в столь значимой сфере, как социальная – несомненно, нет ничего дурного. Но хотелось бы, чтобы они проходили без побочных эффектов, максимально прозрачно и ясно. Так, чтобы каждый из нас – потенциальный пенсионер, пособист, ищущий работу - искренне верил в эффективность и справедливость внедряемых новшеств.