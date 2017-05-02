Безработица увеличивает риск инсульта среди японцев, а в Армении?

Безработным людям чаще грозят инсульты из-за стресса в связи с отсутствием регулярных доходов, установили японские ученые. Столь же кризисно реагируют на схожие проблемы армяне, как говорится в известном фильме, «вопрос, конечно, интересный»…

Согласно 15-летним исследованиям ученых из Университета Осаки, безработные ведут более выраженный сидячий образ жизни, что увеличивает фактор риска развития тромбов. Кроме того, безработица является причиной постоянных волнений по поводу будущего и отсутствия денег, что, по утверждению исследователей, тоже может косвенно отразиться на здоровье. При этом на основе анализа свыше четырех десятков тысяч людей в возрасте от 40 до 59 лет ученые пришли к выводу, что безработные на 60% чаще сталкивались с инсультами, причем мужчинам без работы это расстройство угрожало несколько больше, чем женщинам. Вместе с тем отмечается, что данные результаты именно по Японии, жители которой предпочитают всю свою жизнь трудиться в одной какой-то компании, поэтому для них увольнение и кажется «концом света».

Подтвердить или опровергнуть наличие такой мощной зависимости между инсультом и увольнением среди населения Армении, к сожалению, не представляется возможным из-за отсутствия подобных исследований. Вместе с тем можно констатировать, что, например, проблемами, больше всего беспокоящими жителей страны, являются безработица и бедность. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты программ Кавказского центра исследовательских ресурсов в Армении. Соответствующее исследование, посвященное социальной, политической и экономической жизни южно-кавказских стран, было проведено в октябре-ноябре 2015 года. Как передавало «АРКА», 40% опрошенных в Армении важнейшей проблемой указали безработицу. При этом, по прогнозу Центробанка, уровень безработицы в этом году составит 18,5%, что является самым высоким показателем среди стран на постсоветском пространстве. Остается недоумевать, почему отечественных ученых и медиков не привлекает «японская идея» о проведении исследовательских параллелей между стрессовыми ситуациями и кризисными расстройствами здоровья нации?