Связистов Аветисянов связали железнодорожные традиции, генетика и врожденное трудолюбие

Железнодорожная династия Аветисянов одна из династий-долгожительниц. Общий рабочий стаж всех представителей рода, отработавших в системе, составляет ни много ни мало порядка 400 лет! Практически все Аветисяны – связисты и специалисты сигнализации, централизации и блокировки в системе автоматики, телемеханики и связи. Казалось бы, в отличие от работы машиниста эта – лишена всякого романтизма и малопривлекательна для молодежи. Ан нет, нынешние потомки зачинателя династии – Арагегецика Аветисяна (Арама Мартиросовича, как называли его коллеги) – с этим категорически не согласны.

«Да что вы? Связь – это то, на чем зиждется вся система железной дороги. Ошибка машиниста, несомненно, может завершиться плачевно. Но если ошибется представитель нашей профессии, то речь может идти о последствиях гораздо более серьезных. Грубо говоря, мы – в самом прямом смысле те самые «стрелочники», только управляющие «стрелками», составами да путями - автоматически», - заявляет мой собеседник, внук Арагегецика Аветисяна, Эдуард. Он вспоминает любимого деда не без гордости. Немудрено: этот заслуженный человек стоял у самых истоков становления армянской железной дороги. Еще 15-летним пареньком, оставшись в далеком 1916-м без родителей (погибли в страшные годы геноцида), пытаясь прокормить своих сестер и брата, отправился в Гюмри. Повезло: стал банковским курьером. Но не век же бегать по адресатам, потому едва выдалась оказия устроиться на работу посерьезней – подался на Ленинаканскую дистанцию пути. Пятиклассное образование позволило стать лишь путевым монтером. Физический труд выматывал – рельсы-шпалы, казалось, были гораздо увесистей его самого. Но выдюжил. Одновременно выучился и пошел дальше: механик, старший механик и, наконец, начальник производственного участка. Именно на эту руководящую должность был назначен Арам Мартиросович, когда из ставшей родной Ленинаканской дистанции его перевели в столицу. В те годы железнодорожная сеть разрасталась и опытные сотрудники, способные сформировать Управление железных дорог, в столице были весьма востребованы. Словом, не долго думая, вместе со своей второй половиной – сердце Арама Мартиросовича к тому времени покорила миниатюрная телефонистка Баласан с Ленинаканской дистанции, - и тремя славными ребятишками переселились в специально отстроенные дома, что неподалеку от железнодорожного вокзала Еревана. И понеслось: любимая работа, хороший коллектив, добрые соседи.

Ярый коммунист назвал старшего сынишку Лен-Стал (Леник), младшего - Карленом. Довольно скоро чисто детский интерес Леника к пульту управления и иным техническим «штучкам» перерос в серьезное увлечение. Получив высшее образование в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, Лен-Стал без раздумий был принят на должность старшего механика. «А ведь это была довольно серьезная должность – начальник производственного участка. Но он ее заслужил. Порой случалось, что дядя, дедушка и мой отец работали на одной и той же дистанции пути. Дед был начальником участка связи (в сторону Ерасха и Норашена), дядя – старшим механиком станции «Ереван» и «Норагавит», а отец – электромонтером КИП (контрольно-измерительной аппаратуры). Мне и братьям очень дорого одно фото, где они – представители трех поколений - стоят бок о бок, плечо к плечу! - вспоминает Эдуард. - Впрочем, длился этот «перекрестный рабочий период» недолго: дядя был настроен «революционно» и всегда шел дальше. В те времена развивался промышленный сектор Армении и стартовало строительство химзавода им.Кирова, нынешнего «Наирит». По проекту на нем должна была быть собственная железнодорожная станция. Дядю пригласили как лучшего специалиста, способного осилить проектирование и сооружение 14-и маневровых приемо-отправочных путей. Осилил. Да так, что после сдачи станции дядя Леник был назначен замначальника транспортного отдела завода. Мы гордились им чрезмерно. Об одном лишь сожалеем – ушел совсем молодым, в 59!..»

В отличие от брата отец Эдуарда – Карлен – прожил до 76 и вышел в «отставку» лишь в 71! И хотя в свое время сделал выбор не в пользу карьеры, а в угоду благосостоянию семьи – по возвращении Эдуарда из армии, дабы женить и обустроить его, перешел на должность рангом пониже, одновременно совместив с другой работой – о выборе своем не пожалел. «Главное не то, до кого ты дослужился. А то, как ты этого достиг и с какой целью. Мне краснеть не за что», - говорил отец, когда я ненароком упрекал его в отсутствии амбиций, - вспоминает Эдуард. - И лишь спустя годы я понял: он был прав. Ведь, будучи электромехаником на Ереванской дистанции сигнализации и связи и старшим электромехаником Ерметрополитена, он завоевал доброе имя, которое поныне с теплотой вспоминают и связисты, и машинисты, и путейцы, иные службы. А главное - поставил на ноги своих сыновей, дав системе новое поколение». Стало быть и вы, и ваши братья пошли по стопам отца и деда?!

«Мой брат Арам, сделавший было «маневр» и выучившийся на повара, вернувшись из армии, все-таки взял курс на железную дорогу. По окончании железнодорожного училища стал машинистом - правда, Ерметрополитена. Где с успехом трудится и поныне. Я же, как и отец, всегда был влюблен в профессию связиста. В подростковом возрасте не мыслил себя вне атмосферы, царящей в нашем доме, круга общения – дети железнодорожников ходили вместе на футбол, как и отцы болели за «Локомотив», таскали родительский чемодан с униформой, помогали чем могли. Помню, как я с братом зимними ночами нередко спешили на помощь маме (она работала чистильщиком стрелочных переводов) – чтобы разгрести снежные заносы и избавить поезда от возможных крушений. Это нежными руками моей мамы тщательно очищались «башмаки», иная «оснастка», и ее вклад в железнодорожное дело тоже немал», - вспоминает собеседник. В 1980-м он стал монтером на Ереванской дистанции сигнализации и связи, затем электромехаником СЦБ на ЭЦ-Ереван. Ныне же является ни много ни мало - ревизором безопасности движения поездов. Двоюродные брат с сестрой также внесли свою лепту в отечественные железные дороги – брат трудился на ЭЦ-Ереван и в метро, сестра - в техническом отделе НОДХ. Но что касательно правнуков знаменитого Арагегецика, неужели династия прерывается?!

«Отчего же? Бог подарил мне трех замечательных дочерей, две из которых уже работают в ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Закончив университеты – старшая дочь переводчик, средняя – бухгалтер - они получили также специальное железнодорожное образование. И ныне старшая дочь Нарине является менеджером в Дорожном центре фирменного транспортного обслуживания “ЮКЖД”, а Эдита – инженер по организации и нормированию труда, - рассказывает собеседник. - Кстати, и моя супруга долгие годы трудится во благо железной дороги Армении. И ныне является сотрудницей управления «ЮКЖД». Она также продолжатель железнодорожной династии – династии Гедакянов. Это ее дед Хачатур Гедакян - знаменитый в 40-е годы начальник узловой станции «Масис». Мы познакомились с Марьям еще в студенчестве: я был комсомольским вожаком, а она – красавицей и активисткой. В этом году отпраздновали 30-летие нашей совместной семейной жизни, а также юбилей трудовой деятельности».

Так неужели же по ходу движения «династийного состава» не опускалось ни одного «шлагбаума»? «Опускались, и еще какие! - говорит собеседник. - Когда я вернулся из армии, то решил не ограничиться одним лишь железнодорожным техникумом Тбилиси и поступил в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Момент окончания вуза пришелся на непростые 90-е, и в родном железнодорожном управлении мне заявили: «Где учился – там и сгодился. Езжай, мол, в Ростов и ищи работу там, здесь тебе ничего не светит». Мы с супругой уж было решились на это, но остались в Ереване из-за пожилых родителей, которым нужна была наша помощь. В итоге в кризисные 90-е годы перебивались как могли. Жили и на 25 драмов обесценившейся зарплаты, и на получку в 5000 драмов, выдаваемую через пень-колоду. Был период, когда мне и вовсе дали от ворот-поворот, и я вынужден был устроиться в Ерметрополитен. На любимую «железку» вернулся спустя год-полтора в качестве старшего электромеханика. Лишь спустя годы, после формирования “ЮКЖД”, наш прежний главный ревизор презентовал мои заслуги новому начальству, оценившему их по достоинству. С тех пор я занимаю должность ревизора в аппарате Главного ревизора по безопасности движения поездов по хозяйству автоматики, телемеханики, и связи. Мне доверено и другое предприятие - энергоснабжения и электрификации. Работаю, получаю удовольствие, надеюсь на продолжение династии. У младшего брата подрастает полный тезка моего деда – Арам Мартиросович Аветисян. Ему лишь 10 лет, но если я замечу хотя бы небольшую тягу к железнодорожному делу, то помогу мальчику, чем могу. Впрочем, и моя 18-летняя дочь Цогик немало заинтересована нашей профессией, с удовольствием участвует в разных мероприятиях. Глядишь, тоже пойдет по стопам… В нашем доме хранится целый чемодан с многочисленными грамотами, орденами и медалями, вырезками из газет. Неоднократно мой дедушка заносился на доску «Почета», награждался именными часами. Особая гордость – дедовский Орден Ленина за тыловую работу в годы ВОВ. А самое теплое воспоминание – вырезка из газеты со статьей о бабушке, вышедшей на пенсию. На снимке она со старшим внуком. Смотрю на обоих с гордостью и умилением. И так хочется, чтобы кто-то в будущем испытывал похожие чувства, глядя на меня, моих детей, детей моих детей…» Что ж, династия Аветисянов за годы служения железной дороге Армении проделала почти что вековой путь - из далекого 1919-го по сей день. Так пусть же этот путь длится еще не один век!