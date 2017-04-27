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В Номере // ОБЩЕСТВО // Не принимать подарки, а делать их…

Не принимать подарки, а делать их…

ОБЩЕСТВО

Благодаря дочери владельца группы компаний «Ташир» 8 семей из Гюмри обрели нормальное жилье

«На свой день рождения мы привыкли получать подарки, но для Татевик (Tata Karapetyan) самым большим подарком самой себе стало не получить, а отдать», - написала 24 апреля на свой страничке в Фейсбук Тереза Мхитарян. В этот день благодаря средствам, выделенным дочерью известного российского предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна - Татевик Карапетян, руководящей сетью кинотеатров «Cinema Star», сразу восемь семей из Гюмри обрели жилье. 

 

Тереза Мхитарян, родившаяся в Ереване, но сейчас проживающая в швейцарском Цюрихе, уже несколько лет занимается помощью гюмрийцам. Вот и в данном случае ее подвижничество сыграло не последнюю роль в обретении восемью семьями нормального жилья. А насколько это было важно, можно понять из того же поста Т.Мхитарян: “Благодаря ей (Татевик Карапетян – Ред.) 8 семей в Гюмри наконец смогут забыть кошмарную жизнь в контейнерах: где люди умирали от холода зимой (-30 в Гюмри) и не могли дышать во время жары; где люди не знали, что такое ванная комната; где подростки стеснялись своих одноклассников и никогда не могли пригласить друзей домой, потому что дома у них никогда не было, а в контейнер стыдно; где дети круглый год кашляют, болеют, потому что сырость такая, что выздороветь невозможно; где многих парней не берут в армию, потому что они во время долгих лет в контейнере приобретают различные хронические болезни…”

За этими несколькими строчками скрываются дни, недели, месяцы и годы жизни в таких условиях, которые трудно представить современному человеку. И конечно, можно только присоединиться к словам Терезы, в которых она благодарит Татевик Карапетян от имени гюмрийцев за то, что она в столь юном возрасте вносит свой вклад для того, чтобы сделать этот мир лучше.

“Библия говорит: “за каждое ваше по-настоящему хорошее дело я вас поколениями отблагодарю”.

Делайте Добро и Будьте Счастливы!”, - заключила свое сообщение Тереза Мхитарян.

 

Соб.инф
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