На ЮКЖД подвели итоги работы в первом квартале года

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько на состоявшемся в компании селекторном совещании подвел итоги работы железной дороги в первом квартале 2017 года. Как отметил С.Валько, в отчетный период плановое задание по перевозке грузов было выполнено на 99,8%, по грузообороту – на 102,3%.

При этом перевозки в экспортном сообщении по железной дороге увеличились по сравнению с запланированным показателем на 4,5%, а по сравнению с прошлогодним – на 4,1%. Перевозки в импортном сообщении по сравнению с плановым показателем увеличились на 6,8%, а в местном сообщении сократились на 4,2%.

Рост прослеживался по линии таких качественных показателей работы, как, в частности, средний вес грузового поезда, который составил 1490 тонн против 1478 запланированных, среднесуточный пробег и производительность локомотива, увеличившиеся на 1,3% и 3% соответственно. Участковая скорость возросла на 3,1% по сравнению с прошлым годом и достигла 35,9 км/ч, а техническая составила 41,1 км/час, увеличившись на 3,2%.

Согласно представленным данным, в первом квартале 2017 года полностью был выполнен план по деповскому ремонту, а программа текущего отцепочного ремонта вагонов выполнена на 102,3%.

Затронув вопрос графика движения поездов, генеральный директор ЮКЖД сообщил, что за первые три месяца года по ЮКЖД проследовало 3090 поездов, из которых 3043 – по расписанию.

Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в отчетный период 2017 года балловая оценка пути улучшена по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7 пунктов и составила 81 единицу. C начала года на железной дороге было заменено 2390 шпал против запланированных 2360-ти. При этом планы по укладке новых деревянных и железобетонных шпал были выполнены полностью: в путь уложено соответственно 800 и 450 шпал. Также после реновации было уложено 780 старогодних деревянных и 210 железобетонных шпал.

Среди первоочередных направлений работы компании в будущем Сергей Валько подчеркнул подготовку путевой техники к работе в летний период, обеспечение безопасности движения поездов.

Среди первоочередных задач железной дороги на будущий период были определены также совершенствование работы по привлечению на железную дорогу новых объемов перевозок грузов, сбалансирование доходной и расходной статей бюджета, разработка программ по повышению эффективности деятельности в части повышения доходности работы компании.