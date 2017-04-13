Памятник от слова память

Каждый, кто приближается к легендарному и героическому Апарану, невольно и с трепетом внимательно вглядывается в огромные каменные буквы волшебного месроповского алфавита, расположенные на чудесном пологом склоне. Тридцать шесть туфовых шедевров. Мало кто тогда (в 2004-2005 годах) мог подумать, что этот уникальный комплекс, действительно шедевр малой архитектуры, нуждается в историческом дополнении.

И вскоре и впрямь рядом на том же чудесном склоне появились дорогие сердцу каждого армянина имена – Григорий Просветитель, царь Врамшапух, Месроп Маштоц, Мовсес Хоренаци, Тигран Великий, Мхитар Гош. Установлен также и памятник Хачатуру Абовяну, который месроповскими буквами по сути создал современный армянский язык. Правда, на том священном склоне есть также великолепные работы и других авторов. И я глубоко убежден, что подобного рода поистине неповторимые скульптурные работы радуют глаза, сердца и даже души не только наших соотечественников, но и многих гостей и туристов.

Я сейчас не об авторах скульптурных работ, нацеленных на далекое будущее тоже, а о тех, кто организует, я бы сказал, заказывает памятники. Сегодня это, несомненно, важная тема в нашей культуре, особенно в скульптуре.

Вскоре я узнал, что широко известная семья Есаянов взялась, я бы сказал, капитально взялась за восстановление своей малой родины – села Мецшен в Арцахе. Прежде напомню, что с лета 1992 года до середины 1993 года почти сорок процентов Мартакертского и Гадрутского районов захватили азеры. И практически все населенные пункты на захваченных территориях были полностью разорены. Вандалы особенно варварски измывались над армянскими кладбищами. Вывезли все мраморные плиты, раздробили большинство хачкаров и другие надгробные камни. Здесь надо подчеркнуть, что больше всего досталось Мецшену, где находились целых четыре пространных кладбища. Не случайно сама история дала этому населенному пункту название Мецшен – Большое село. И вдруг в этом действительно Большом селе не осталось ни одного дома. Я часто посещал бойцов на многочисленных направлениях. Одна из встреч с ребятами была вместе с вице-спикером палаты лордов Великобритании леди Керолайн Кокс и её гостями из многих стран. Тогда же я попросил бойцов, чтобы они, как только освободят Мецшен, тотчас же сообщили мне. Они сдержали слово. И я одним из первых посетил разрушенный дом моего кумира Давида Анануна и, не скрою, дом моей тещи. Собственно, ничего, повторяю, не осталось. Ни одного дома. То же самое и в Гадрутском районе. Мартакертцы, гадрутцы и бердзорцы, да и не только они вынуждены были оставить свои родные села. Разбрелись по белу свету. Вернутся ли? Мы задавались все этим вопросом. Да, вернутся, если восстановим жилье, рабочие места, школы.

Обо всем этом я говорил с человеком, с которым был знаком с юных лет, еще в начале пятидесятых годов, когда он учился в Степанакертском учительском институте. Это был Карлен Есаян. Во дворе института был небольшой физкультурный комплекс с гимнастической перекладиной и популярными тогда двухпудовыми черными гирями. Годы, если не сказать, десятилетия спустя мы встретились в освобожденном Мецшене. Тогда он посетил свою родину одним из первых. Конечно, мы не могли скрывать своего счастья. Однако, несмотря на осязаемое ощущение действительного счастья победы, я не мог не заметить нескрытую тревогу в глазах Карлена. Да, он и не скрывал именно тревоги своей. Тревоги о завтрашнем дне. И он, помнится, выдохнул какую-то сакраментальную формулу, не завершив суть фразы: “А ведь все это надо восстановить. Иначе... “ Я улыбнулся. Карлен, по всему было видно, что он удивился. Ему показалось, что улыбка моя была не к сути его слова. И я ему сказал по поводу его оборванной фразы: “Помнишь, с детства мы слышали от взрослых, что “законченную мысль говорят только ишаку”. Карлен теперь уже сам улыбнулся, потом захохотал. Конечно, я не мог не знать, что другого выхода не было. Все это надо восстановить. Иначе ... “Иначе, – сказал Карлен, – мы просто потеряем родину”. Вот он такой – мой друг Карлен. Каждый отдельный дом, каждое село – непременно называл Родиной. Я знал, что он день и ночь находился в своей поликлинике, а я – в нескончаемых командировках и путешествиях. И вот ранней осенью 2011 года, сразу после окончания кругосветного плавания, я был приглашен президентом Арцаха Бако Саакяном, как он сказал, на “праздник не только для Мецшена”. Хотелось бы напомнить, что еще в 2006-м году я довольно часто и подолгу посещал уже тогда строящийся Мецшен. И не скрывал своего счастья. Ведь речь идет действительно о возрождении Родины.

Не раз я оказывался свидетелем явления, в котором видел целую стратегическую и спасительную программу. А это уже, действительно, не тактика, вбирающая в себя суть подготовки к решению только сегодняшних жизненных вопросов. Это настоящая стратегия, которая нацелена на перспективу. Я вспомнил бойцов Мартакертской бригады, с которыми мы молча и с болью в сердцах рассматривали опустошенный, лежащий в руинах город. Да, город, а не село. Ибо четыре огромных кладбища говорят о многом. И вдруг празднично одетый народ на фоне свежевыстроенных церквей, домов, зданий, заводов, фабрик, стадиона, футбольного поля, спортивных площадок. И все это благодаря прежде всего Карлену и Саре Есаянам. В тот день туда съехались президент Арцаха, генералы, офицеры, генеральный прокурор Армении, сотни мецшенцев с оравой детворы. Я обратил внимание, что чуть поодаль группой как-то скромно стояли члены семьи Есаянов. Я ловил себя на том, что давно у меня не было такого осязаемого счастья, связанного с поствоенным Арцахом и также осязаемо чувствовал какое-то сладостное биение сердца. Не скрывая счастья, я смотрел на уже построенный и, по всему было видно, продолжающий строиться легендарный Мецшен. И как тут не повторить: “Это все Есаяны”.

Конечно, Есаяны были не одни. Шагнули в бессмертие также и те, кто восстанавливал Шуши, Гандзасар, Мадагиз, Чапар, Мартакерт (кстати, и здесь многое было сделано Есаянами), Магавуз, Аканаберд, Талыш, а также Гадрут, Мартуни, Аскеран и другие. И обо всем этом, не сомневаюсь, напишут писатели, журналисты. Ведь и впрямь речь идет о священной стратегии и нашей главной национальной задаче.

Однако я взялся за удивительный подвиг Есаянов именно сейчас вовсе не случайно. Ровно в середине осени прошедшего 2016 года средства массовой информации много и обстоятельно писали об установлении памятника покойному главе семьи Есаянов – Карлену Есаяну. Как известно, годы назад стараниями Карлена Есаяна был установлен памятник в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. И вот такой же памятник ими был установлен также погибшим мецшенцам в Арцахской войне. Не нами сказано, памятник от слова память. Однако на этом не кончается подвиг семьи Есаянов. Я глубоко убежден, что просто невозможно без шпаргалки перечислить все то, что уже создано и установлено. И хорошо знаю о многочисленных планах этой благородной семьи.

Полностью ознакомившись со всем тем, что было сделано, сотворено семьей Есаянов, я понял, что, если перечислить все без исключения работы, реставрации и создание новых памятников, то для этого нужен, я бы сказал, просто уже другой жанр. Ведь речь не только об Арцахе, но и о самой Республике Армения. Даже – о Нахиджеване. Да! Да, именно о Нахиджеване. В 2015 году у центрального входа в церковь Святого Ованеса с двух сторон были установлены копии исторических хачкаров Нахиджевана. Речь о шедеврах мировой малой архитектуры, превращенных азербайджанскими варварами и вандалами в щебень. Остается добавить, что подобные священные работы были проведены Есаянами у входов еще десятков церквей.

Работая над этой статьей, я по ходу дела понял и осознал, что жанр, о котором говорилось выше, никак не влезает в рамки газетных полос. Я бы сказал, речь идет о книге, о некоей монографии. Надо ведь о каждом материале или даже комплексе материалов поведать по-научному подробно и обстоятельно, ибо речь идет о сути, о настоящем подвиге.

Достаточно привести только один пример. В Ереване часто можно слышать, что I Норкском массиве установлен памятник Фритьофу Нансену. Кстати, и к счастью, это не первый памятник в Армении великому норвежскому исследователю, путешественнику, комиссару Лиги Наций по делам военнопленных и беженцев. Кто не помнит о благородном спасении сотен тысяч армян – жертв геноцида, о легендарных спасительных нансеновских паспортах армян. Поэтому не случайно, что семья Есаянов установила памятник Нансену. Однако те, кто видел огромный, я бы сказал, в буквальном смысле слова, светлый памятник во весь рост великому гуманисту, не знает, что речь идет об уникальном комплексе, олицетворяющем факт, что Армения возродилась после геноцида. Это уникальная церковь Святой Богородицы и Святого Григория Просветителя. Это памятник Месропу Маштоцу и Вардану Мамиконяну. Там есть все, что связано с памятью народной. Это и 1915-й год, и землетрясение 1988 года, и память о героях, отдавших жизнь за освобождение Карабаха. Памятник книге и бронзовый памятник журналисту, прорывающемуся сквозь каменную глыбу, чтобы миру поведать правду. И многое другое. И все это – овеществленная память. Корень слова памятник. Для меня очень важно и то, что по обе стороны архитектурного комплекса, получившего обобщенное название “Фритьоф Нансен”, семья Есаянов создала для детей физкультурный оздоровительный комплекс.

… В конце 2016 года в Канакер-Зейтуне на улице Грачья Нерсесяна в торжественной обстановке была открыта по сути заново построенная Есаянами поликлиника, оснащенная современным медицинским оборудованием. Поликлиника носит имя Карлена Есаяна и является государственной собственностью.

Это о таких, как Карлен Есаян, сказано еще в далекой древности: “Жизнь умерших продолжается в памяти живых”.

На снимках: комплекс в селе Мецшен, построенный на средства семьи Есаян (в уголке-супруги Карлен и Сара Есаян); памятник армянскому алфавиту в Апаране; хачкар в память погибших азатамартиков в Арцахе.



