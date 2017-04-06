Эксперт: Учитывая особенности нашей страны, минимальный срок ввода нового реактора составит 12 лет

На вопросы ответил заместитель директора Института энергетики и электротехники Национального политехнического университета Армении (НПУА) Арам ГЕВОРКЯН

- Как бы вы оценили реализуемую на Армянской АЭС программу по продлению срока эксплуатации энергоблока N2?

- Проект осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, реализует его АО “Русатом Сервис”, входящее в контур Госкорпорации “Росатом”. Данная работа крайне важна для Армении, поскольку в противном случае мы обязательно столкнулись бы с серьезными проблемами. Прежде всего это отразилось бы на конечном тарифе на электроэнергию для потребителей, а в наших условиях подобное развитие событий просто недопустимо. Кроме того, объекты генерации электроэнергии в республике не в состоянии возместить объемы, которые производятся на Армянской АЭС. Продление срока эксплуатации АЭС позволит избежать повторения энергетического кризиса, с которым страна столкнулась в начале 1990-х годов.

- Как эксперт МАГАТЭ в недавнем прошлом, что бы вы могли сказать по поводу надежности реактора ААЭС? Возможна ли его дальнейшая безопасная эксплуатация?

- Сегодня на двух АЭС России эксплуатируются четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, аналогичные нашему. Несмотря на то, что они эксплуатируются уже более 40 лет, рассматривается вопрос о продлении срока их эксплуатации до 50 лет. Россия в подобных проектах – не единственная. Большинство стран идут по пути продления сроков эксплуатации, поскольку это наиболее экономичный и эффективный способ решения вопросов, связанных с энергетической безопасностью. Всего в мире сегодня насчитывается примерно 441 ядерный энергоблок, возраст большинства из них более 30 или 40 лет. Тем не менее принимаются решения о продлении срока их эксплуатации, и мы – не исключение. Соблюдение норм и требований безопасности на Армянской АЭС находится под постоянным контролем МАГАТЭ. Со стороны этой организации никогда не было отрицательных заключений. Если бы наша АЭС представляла бы какую-либо угрозу, то были бы приняты соответствующие меры.

- Для ядерной энергетики Армении одним из наиболее проблемных вопросов является вопрос смены поколения. НПУА как раз призван решить данную задачу. Что делается в данном направлении?

- В рамках договора с НИЯУ “МИФИ” в прошлом году четверо студентов от НПУА и один студент от Ереванского государственного университета поступили в магистратуру в российском вузе. Летом приедут в Армению на практику, после чего вернутся обратно на учебу в Москву. Следующий наш шаг – это организовать совместное обучение с выдачей двойных дипломов. Сейчас наши студенты учатся в Москве, и по окончании обучения им выдадут один российский диплом, но при реализации совместного проекта они получат уже два диплома - как НПУА, так и НИЯУ “МИФИ”. Мы регулярно организуем международные олимпиады, на одной из последних наш студент занял третье место среди участников стран СНГ. Сегодня уже подписан план по разработке программы по выдаче двух дипломов, то есть наши студенты будут один год проходить обучение здесь, другой год – в России. Плюс прорабатывается программа по обмену студентами между НПУА и НИЯУ “МИФИ” на уровне магистратуры. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении студентов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, то есть университетов стран, которые имеют отношение к атомной энергетике. У Казахстана есть урановые рудники, были они и у Кыргызстана, однако сейчас перед ними стоит вопрос решения проблемы хвостохранилищ. Беларусь строит два новых ядерных блока. Хочу сказать, что работа в данном направлении активно ведется. Регулярно с преподавателями МИФИ проводятся дистанционные лекции. В прошлом году мы прочитали восьмичасовые лекции по атомной энергетике для студентов Казахстана, Кыргызстана и России.

- Как бы вы оценили перспективы ядерной энергетики Армении? Будет ли у республики новый ядерный энергоблок?

- Уверен, что будет. Правительственным решением поручено Министерству энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА разработать график строительства нового ядерного энергоблока в Армении и в сентябре этого года представить на утверждение правительству. На мой взгляд, учитывая особенности нашей страны, сегодня даже при наличии финансовых средств минимальный срок ввода в эксплуатацию составит 12 лет. Если мы с сегодняшнего дня приступим к строительству нового блока, то он будет задействован ближе к 2030 году, что, я считаю, станет настоящим героизмом. Нам необходим реактор средней мощности, что обосновано необходимостью, с одной стороны, заменить имеющиеся мощности, а с другой – позволит создать эффективную модель реализации электроэнергии.

- В последнее время в Армении набирает обороты процесс внедрения альтернативных источников энергии, что дало основание некоторым экспертам говорить о снижении роли атомной энергетики. Какова ваша точка зрения по данному вопросу?

- Я не против развития альтернативной энергетики в Армении. Однако делать ставки только на нее неправильно. Весь мир за последние 20 лет активно внедряет альтернативные источники энергии, покрывая тем не менее лишь 4% потребляемой мощности. Замечу, что сам процесс разработки таких источников экологически нечистый. На мой взгляд, для нас атомная энергетика альтернативы не имеет – она экологична, безопасна и экономически выгодна. В Армении сегодня в данной сфере проведен огромный объем работы, положительные результаты которой налицо.

Александр Аванесов, Арминфо