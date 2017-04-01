Дороги. Коммуникации

ЗАО “ЮКЖД” напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге

30 марта в 00:53 на регулируемом переезде перегона Масис-Норагавит автомобиль «Ниссан» врезался в грузовой поезд. Водитель автомобиля, игнорируя все нормы безопасности и видя приближающийся состав, на большой скорости объехал уже опущенный шлагбаум и ожидающие разрешения на проезд машины и попытался проскочить перед электровозом.

Столкновения избежать не удалось. Жертв нет, 24-летний водитель госпитализирован с различными травмами. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в очередной раз напоминает, что железная дорога является источником повышенной опасности и призывает неукоснительно следовать правилам безопасности, соблюдать правила пересечения переездов, призывает к осторожности и внимательности. На дороге нет места беспечности и халатности, любая ошибка может стоить чьей-то жизни и здоровья. “ЮКЖД” напоминает водителям о том, что охраняемые железнодорожные переезды следует пересекать только с разрешения дежурного, а неохраняемые – при полной уверенности в безопасности своих действий, не пытаясь проскочить переезд перед поездом, что может привести к тяжелым последствиям. Необходимо помнить, что поезд в случае потенциальной опасности для беспечного пешехода или водителя не может остановиться немедленно, как по мановению волшебной палочки. При экстренном торможении тормозной путь пассажирского электропоезда составляет не менее 800 метров, а грузового состава – не менее 1 км. Этот случай, который мог быть чреват весьма серьезными последствиями, должен привлечь внимание всех ответственных лиц – органов полиции, водителей, руководителей автотранспортных предприятий - к требованиям безопасности на переездах. Со своей стороны компания проводит мероприятия по информированию жителей общин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги, а также встречи с руководителями общин.





Ашот Аршакян: Этой зимой удалось избежать значительных дорожных коллапсов

Наконец-то в Армению пришла настоящая весна, и теперь, оглядываясь назад, особенно остро ощущаешь тяжесть этого зимнего периода, отразившуюся так или иначе во всех сферах деятельности. Особенно досталось тем, кто столкнулся с зимой, так сказать, “лицом к лицу”. О проблемах содержания межгосударственных и республиканских дорог зимой рассказал руководитель государственной некоммерческой организации в структуре Минтранса “Директорат автомобильных дорог Армении” Ашот АРШАКЯН.

- Все мы знаем, что зима в этом году выдалась суровая. Какова она была для дорожников?

- Зимний сезон 2016-2017 гг. был богат на осадки, и, как правило, за снегопадами следовали недели устойчивой дневной температуры в -7 и более градусов. Проблема в том, что песчано-соляная смесь, которой традиционно обрабатывают дороги зимой, не действует при столь низких температурах, т.е. в течение дня обработанная поверхность не успевает оттаять. Дорожникам, которые в снежные дни работают 24 часа в сутки, приходилось периодически посыпать дороги песком и шлаком, чтобы улучшить сцепление колес с поверхностью, что крайне необходимо особенно в условиях горного рельефа. К чести наших дорожников нужно сказать, что этой зимой удалось избежать значительных дорожных коллапсов.

- В чем вообще специфика содержания зимних, да и не только зимних дорог в Армении?

- Армянские дороги проходят по сложным геологическим и климатическим местам. Большие уклоны, извилистые участки, условия пересеченной местности – все это усложняет работы по зимнему содержанию. Резкие перепады как суточных, так и годовых температур способствуют ускоренному износу дорожного покрытия. Следует учесть, что на состояние дорог воздействуют не только природно-климатические условия – разрушающее влияние оказывает большегрузная техника, ведь львиная доля грузоперевозок в Армении осуществляется автомобильным транспортом. Большая часть наших дорог была построена 30 и более лет назад и нуждается в интенсивных ремонтных работах, которые не всегда удается провести с соблюдением установленных межремонтных сроков. Возникают недоремонтированные участки, на которых зимой происходит большее количество разрушений покрытия. Весной на всех участках дорог традиционно производится масштабный ямочный ремонт, что, увы, является лишь временной мерой для изношенного дорожного полотна советской поры.

- Даже тем из нас, кто не является автомобилистом, знакомы фразы типа “закрыта дорога Берд - Чамбарак” или “закрыт перевал Варденяц” и т.п. Складывается впечатление, что дороги эти перманентно закрыты в течение всей зимы или по крайней мере в течение ее снежного периода.

- Для этих участков дорог, а также некоторых других свойственны метели и сильные ветра, во время которых видимость резко ограничена или равна нулю (конечно, в том числе для снегоуборочной техники), и движение становится невозможным. После того как ветра утихают, в срочном порядке проводятся работы по очистке и обработке дорог, и лишь затем движение восстанавливается. Конечно, в снежную зиму на разных трассах из-за высокой интенсивности движения нередко приходится ограничивать проезд для большегрузов, но это вынужденная мера. Например, по причине капитального ремонта трассы М-6 Ванадзор - Алаверди - граница Грузии приток большегрузов из Грузии полностью осуществляется по трассе Ноемберян - Иджеван - Севан - Ереван, и в условиях обильных снегопадов и ветров их движение временно приостанавливалось, чтобы не допустить заторов и ДТП во время работ снегоуборочной техники.

- Какие технологии используются при зимнем содержании дорог?

- Зимнее обслуживание дорог в общем и целом предполагает очистку от снега, предупреждение образования и ликвидацию зимней скользкости, ледяных отложений. Подрядные организации, которые занимаются содержанием сети дорог, традиционно используют для обработки поверхности песчано-соляную смесь. Для борьбы с гололёдом и повышения качества сцепления колёс с дорогой она очень эффективна, минус - такая технология создаёт грязь на дороге, которую с наступлением весны дорожники собирают и утилизируют. Что касается цифр, то по состоянию на сегодняшний день подрядчиками было применено около 40 тысяч кубометров песка, 2100 тонн соли, на работах по снегоочистке и россыпи противогололедных материалов использовалось 380 единиц дорожной техники.

- По какому принципу проводятся конкурсные торги на содержание дорог?

- Конкурс проводится на пять лет. Нынешний договор действует на период 2016-2020 гг. Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА установило четкие квалификационные требования для участников, исключающие присутствие некомпетентных организаций. Пятилетний срок достаточен для того, чтобы подрядчик имел возможность обновить технику, что входит также в наши требования. Рассматривается возможность заключения семилетнего контракта, что повысит заинтересованность организаций и улучшит качество обслуживания дорог.

- Существенен ли вклад самого водителя в повышение уровня зимней эксплуатации дорог?

- Безусловно. И заключается он прежде всего в повышении самосознания пользователей автодорог, которые должны понимать, что вести себя на дорогах в зимних условиях необходимо иначе, чем летом. Если, скажем, в плохую погоду водители в Европе сами надевают цепи на колеса автомобилей, хотя на этот счёт в законодательстве у них нет жёсткого требования, то армянских водителей с цепями в руках представить трудно. Очень многие ездят зимой на летней резине, создавая тем самым искусственные заторы. Другие, игнорируя наши убедительные просьбы, пытаются проехать по закрытым на данный момент дорогам и попадают в аварийную ситуацию. Отмечу, что на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА в оперативном режиме вывешивается объективная информация из первых рук о снегопадах и гололеде, возможности снежных заносов, закрытых и труднопроходимых участках дорог. Также действует круглосуточная горячая линия. В конце концов, если нет уверенности в собственных навыках, в состоянии вашего автомобиля, воздержитесь от поездки по труднопроходимым в данный отрезок времени дорогам, не создавайте проблем для себя и окружающих.

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