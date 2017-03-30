Новые “паромные” тарифы ЮКЖД позволят избежать длинных очередей на “Верхнем Ларсе” и расширить географию поставок армянских товаров

В начале февраля “Южно-Кавказская железная дорога” сообщила о снижении стоимости перевозки армянских грузов в сообщении Армения – Россия – Армения с использованием паромной переправы порт Кавказ - Поти. Скидки, которые предложила ЮКЖД, затронули всех экспортеров и импортеров, перевозящих товары в и из Армении в направлении стран СНГ. Насколько актуально данное предложение для рынка, мы беседуем с заместителем генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по финансам и экономике Ильёй КЕЛЬПЕРИСОМ.

- ЮКЖД выступило с предложением о снижении тарифов на паромные перевозки на фоне участившихся заявлений правительства Армении о необходимости создания альтернативного “Верхнему Ларсу” маршрута перевозок армянских грузов и их доставки на российский рынок. Стал ли подобный шаг результатом совместной с правительством страны работы?

- В первую очередь ЮКЖД – один из крупных субъектов экономики Армении, и мы не рассматриваем свою деятельность в отрыве от основных трендов развития, определяемых руководством страны. Кроме того, мы являемся дочерним обществом Российских железных дорог и развитие сотрудничества между Арменией и Россией – одно из приоритетных направлений нашей работы.

ЮКЖД является концессионером Армянской железной дороги с 2008 года, и на сегодняшний день мы позиционируем себя как инфраструктурная компания, основной задачей которой является создание возможностей для бизнеса в части формирования маршрутов доставки грузов в и из Армении, а именно: сегодня речь идет о создании дополнительного транспортного коридора между Арменией и странами ЕАЭС с участием паромной переправы и организации перевозок на выгодных экспортных и импортных условиях. Тем самым мы внесем посильный вклад в экономическое развитие республики.

Внесу также ясность в вопрос работы паромной переправы Кавказ - Поти: это не новый маршрут, как это преподнесли в ряде СМИ. Он существует с 2008 года и задумывался именно как альтернатива «Верхнему Ларсу». До 2012 года паромная переправа работала относительно стабильно, однако в дальнейшем, с увеличением количества автопарка в Армении, началом экономического спада и фактическим демпингом со стороны автомобилистов объем перевозок резко сократился, ухудшилась экономика парома, он стал привлекаться к перевозкам по альтернативным маршрутам. В результате ОАО «РЖД» пришлось выкупить оператора парома, сделка была завершена в 2014 году.

- Вы сказали, что паром достаточно успешно работал и ранее. Почему же ЮКЖД инициировала процесс пересмотра тарифов именно сейчас и насколько актуальным будет предложение в нынешних условиях?

- На сегодняшний день, благодаря проведенной нами большой подготовительной работе, переговорам с грузинскими и российскими коллегами, мы готовы предложить рынку комплексную услугу по перевозке грузов между Арменией и Россией по сквозной тарифной ставке. Произошло это по ряду объективных причин, поскольку условия, позволяющие нам представить конкурентное предложение, сформировались только сейчас.

В первую очередь это кризисные явления в экономике региона и снижение объемов перевозок грузов, что стимулирует конкурентную борьбу и приводит к необходимости принятия решений, несвойственных периоду роста объемов перевозок. И все участники рынка это хорошо понимают. Лишь комплексное решение позволяет обеспечить конкурентные условия. И мы крайне признательны за поддержку и понимание правительству Республики Армения, в особенности премьер-министру Карену Карапетяну, нашему акционеру ОАО «РЖД», сформировавшему условия для расширения географии перевозок продукции армянских производителей, нашим грузинским коллегам, предоставившим льготные условия для перевозки грузов с участием паромной переправы.

В результате, выкупив слот-чартер парома, “Южно-Кавказская железная дорога” теперь может предоставить уникальные условия по перевозке грузов в сообщении Армения – Россия - Армения по сквозной тарифной ставке, сниженной более чем в 2 раза к ранее действующей.

Так, на текущий момент стоимость доставки груза первого класса (а это камень, стройматериалы, минеральное сырье и т.д.) - из Еревана в Москву составляет 70 долларов за тонну, в Санкт-Петербург – 75 долларов за тонну, в Новосибирск – 85 долларов за тонну, в Красноярск – 90 долларов за тонну, в Хабаровск – 110 долларов за тонну. Автотранспортом же за 110 долларов за тонну грузы доставляются в лучшем случае только до Москвы. А от Москвы до Хабаровска еще почти 9 тысяч километров.

Что же касается актуальности предложения, то мы считаем, что продукт будет достаточно востребованным, учитывая большие возможности, которые он открывает перед бизнесом.

-Какие же это возможности?

- В первую очередь - это расширение географии поставок армянских товаров за пределы Урала, освоение рынков Сибири и Дальнего Востока. Думаю, построить дом из армянского туфа на берегу Японского моря не менее престижно, чем на побережье Севана. И мы рассчитываем, что многочисленная армянская диаспора в России не оставит незамеченными открывающиеся перспективы.

- Вы говорите о больших скидках, о значительном снижении тарифа. Почему же тогда армянские производители все еще предпочитают железной дороге автотранспорт? Сможет ли стать предлагаемая ЮКЖД услуга железнодорожных перевозок с использованием парома достойным конкурентом и альтернативой автотранспорту?

- Основная причина заключается в консервативности рынка. Специфика состоит именно в нежелании бизнеса менять налаженные схемы поставок. Есть отработанный маршрут через «Верхний Ларс», об альтернативе которому задумываются только тогда, когда он закрывается из-за снегопадов, оползней или наводнений, либо слишком больших очередей. Кстати, буквально в минувшую субботу движение через Ларс в очередной раз было приостановлено.

Но когда «Верхний Ларс» работает, о необходимости альтернативы тут же забывают, предпочитая испытанный вариант.

Полноценное задействование альтернативного маршрута через паром Кавказ - Поти приведет к тому, что республика получит сразу два маршрута грузоперевозок – сухопутный автомобильный через «Верхний Ларс» и железнодорожно-морской с использованием паромной переправы.

Причем эти маршруты не должны конкурировать друг с другом, ведь основное увеличение армянского экспорта связано с перевозкой сельскохозяйственной продукции и скоропортящихся грузов. А в данной категории грузов железная дорога не видит целесообразности конкуренции с автотранспортом. На сегодняшний день на армянском рынке уже существуют компании, специализирующиеся на перевозках именно этих видов грузов. Компании-перевозчики вложили существенные средства в приобретение нового специализированного автопарка, имеют долгосрочные контракты с сетевым ритейлом в России.

Наш груз – это строительные материалы, камень, металл, минеральное сырье и т.д.

Наличие сразу двух путей перевозок грузов позволит диверсифицировать грузопотоки в и из Армении, и самое главное - обеспечит стабильность исполнения обязательств по доставке грузов по длинным контрактам, что в свою очередь минимизирует риски потенциальных инвесторов по долгосрочным вложениям в экономику.

- Насколько целесообразно предлагать подобную услугу в кризисных условиях, на которые так много и часто жалуется армянский бизнес?

- Кризис – явление не бесконечное, и к моменту его завершения мы должны подходить с новыми возможностями и продуктами. Сегодня, когда предприниматели говорят о необходимости минимизации расходов, низком уровне рентабельности, мы создаем возможности для развития бизнеса и освоения новых рынков. При этом нельзя забывать и о самой экономике парома, ведь стабильность направления может обеспечить лишь экономическая составляющая, когда перевозка является выгодной для всех участников процесса. Сегодня паром окупает себя на уровне представленных тарифов при 70%-ной загрузке в направлении из России и 30%-ной – из Армении (вместимость парома – 42 вагона). И этот целевой показатель является нашим основным ориентиром. Для большей конкретики – это порядка 12% торгового оборота между Арменией и Россией.

Мы надеемся, что армянский бизнес разделит наше видение решения имеющих место логистических проблем. А решение этих проблем необходимо для развития экономики страны, для ее будущего. Конечно, мы рассчитываем на поддержку бизнеса, понимание бизнес-сообществом перспективности предлагаемого маршрута и возможностей, которые он открывает перед предпринимателями.

А бизнес делают люди, и я знаю, что те, кто живет в Армении сегодня, не могут не думать о ее будущем, а будущее можно создавать, лишь объединив усилия.

Александр Аванесов,

Арминфо