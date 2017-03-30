курьер
“На парламентских выборах в Армении может победить правящая партия”

 
Гагик Царукян рассказал о 15 пунктах, 15 миллиардах и о забегавших по телу “мурашках”

 
Самвел Карапетян приобрел Разданскую ТЭС

 
“Белавиа” возобновляет полеты Минск – Ереван

 
В Армении Дмитрия Игнатова восхитили “горящие” глаза чиновников

 
“Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!”

 
От “Лаванды” до “Золотых песков”: дома и неполные декларации Хосрова Арутюняна

 
Никол Пашинян ответил на призыв Ашотяна

 
регион
Саакашвили заделался телезвездой

 
Россия может снабжать Иран электроэнергией через Армению

 
«Батька» призвал решить карабахский конфликт без посредников

 
Нефтяник Тиллерсон поддержал энергетические амбиции Баку

 
Грузия: Три дня гуляний по поводу безвиза

 
Командировка в НКАО

- Ты хоть знаешь, что в твоем Карабахе происходит? – спросили из «Известий», не предполагая, что их устами глаголет истина - вскоре Карабах действительно станет моим.

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Кеннеди сомневался в смерти Гитлера

Дневник экс-президента США выставляют на аукцион

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 466 гостей 
В Номере // ОБЩЕСТВО // Новые “паромные” тарифы ЮКЖД позволят избежать длинных очередей на “Верхнем Ларсе” и расширить географию поставок армянских товаров

Новые “паромные” тарифы ЮКЖД позволят избежать длинных очередей на “Верхнем Ларсе” и расширить географию поставок армянских товаров

ОБЩЕСТВО

В начале февраля “Южно-Кавказская железная дорога” сообщила о снижении стоимости перевозки армянских грузов в сообщении Армения – Россия – Армения с использованием паромной переправы порт Кавказ - Поти. Скидки, которые предложила ЮКЖД, затронули всех экспортеров и импортеров, перевозящих товары в и из Армении в направлении стран СНГ. Насколько актуально данное предложение для рынка, мы беседуем с заместителем генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по финансам и экономике Ильёй КЕЛЬПЕРИСОМ.

- ЮКЖД выступило с предложением о снижении тарифов на паромные перевозки на фоне участившихся заявлений правительства Армении о необходимости создания альтернативного “Верхнему Ларсу” маршрута перевозок армянских грузов и их доставки на российский рынок. Стал ли подобный шаг результатом совместной с правительством страны работы?

- В первую очередь ЮКЖД – один из крупных субъектов экономики Армении, и мы не рассматриваем свою деятельность в отрыве от основных трендов развития, определяемых руководством страны. Кроме того, мы являемся дочерним обществом Российских железных дорог и развитие сотрудничества между Арменией и Россией – одно из приоритетных направлений нашей работы.

ЮКЖД является концессионером Армянской железной дороги с 2008 года, и на сегодняшний день мы позиционируем себя как инфраструктурная компания, основной задачей которой является создание возможностей для бизнеса в части формирования маршрутов доставки грузов в и из Армении, а именно: сегодня речь идет о создании дополнительного транспортного коридора между Арменией и странами ЕАЭС с участием паромной переправы и организации перевозок на выгодных экспортных и импортных условиях. Тем самым мы внесем посильный вклад в экономическое развитие республики.

Внесу также ясность в вопрос работы паромной переправы Кавказ - Поти: это не новый маршрут, как это преподнесли в ряде СМИ. Он существует с 2008 года и задумывался именно как альтернатива «Верхнему Ларсу». До 2012 года паромная переправа работала относительно стабильно, однако в дальнейшем, с увеличением количества автопарка в Армении, началом экономического спада и фактическим демпингом со стороны автомобилистов объем перевозок резко сократился, ухудшилась экономика парома, он стал привлекаться к перевозкам по альтернативным маршрутам. В результате ОАО «РЖД» пришлось выкупить оператора парома, сделка была завершена в 2014 году.

- Вы сказали, что паром достаточно успешно работал и ранее. Почему же ЮКЖД инициировала процесс пересмотра тарифов именно сейчас и насколько актуальным будет предложение в нынешних условиях?

- На сегодняшний день, благодаря проведенной нами большой подготовительной работе, переговорам с грузинскими и российскими коллегами, мы готовы предложить рынку комплексную услугу по перевозке грузов между Арменией и Россией по сквозной тарифной ставке. Произошло это по ряду объективных причин, поскольку условия, позволяющие нам представить конкурентное предложение, сформировались только сейчас.

В первую очередь это кризисные явления в экономике региона и снижение объемов перевозок грузов, что стимулирует конкурентную борьбу и приводит к необходимости принятия решений, несвойственных периоду роста объемов перевозок. И все участники рынка это хорошо понимают. Лишь комплексное решение позволяет обеспечить конкурентные условия. И мы крайне признательны за поддержку и понимание правительству Республики Армения, в особенности премьер-министру Карену Карапетяну, нашему акционеру ОАО «РЖД», сформировавшему условия для расширения географии перевозок продукции армянских производителей, нашим грузинским коллегам, предоставившим льготные условия для перевозки грузов с участием паромной переправы.

В результате, выкупив слот-чартер парома, “Южно-Кавказская железная дорога” теперь может предоставить уникальные условия по перевозке грузов в сообщении Армения – Россия - Армения по сквозной тарифной ставке, сниженной более чем в 2 раза к ранее действующей.

Так, на текущий момент стоимость доставки груза первого класса (а это камень, стройматериалы, минеральное сырье и т.д.) - из Еревана в Москву составляет 70 долларов за тонну, в Санкт-Петербург – 75 долларов за тонну, в Новосибирск – 85 долларов за тонну, в Красноярск – 90 долларов за тонну, в Хабаровск – 110 долларов за тонну. Автотранспортом же за 110 долларов за тонну грузы доставляются в лучшем случае только до Москвы. А от Москвы до Хабаровска еще почти 9 тысяч километров.

Что же касается актуальности предложения, то мы считаем, что продукт будет достаточно востребованным, учитывая большие возможности, которые он открывает перед бизнесом.

-Какие же это возможности?

- В первую очередь - это расширение географии поставок армянских товаров за пределы Урала, освоение рынков Сибири и Дальнего Востока. Думаю, построить дом из армянского туфа на берегу Японского моря не менее престижно, чем на побережье Севана. И мы рассчитываем, что многочисленная армянская диаспора в России не оставит незамеченными открывающиеся перспективы.

- Вы говорите о больших скидках, о значительном снижении тарифа. Почему же тогда армянские производители все еще предпочитают железной дороге автотранспорт? Сможет ли стать предлагаемая ЮКЖД услуга железнодорожных перевозок с использованием парома достойным конкурентом и альтернативой автотранспорту?

- Основная причина заключается в консервативности рынка. Специфика состоит именно в нежелании бизнеса менять налаженные схемы поставок. Есть отработанный маршрут через «Верхний Ларс», об альтернативе которому задумываются только тогда, когда он закрывается из-за снегопадов, оползней или наводнений, либо слишком больших очередей. Кстати, буквально в минувшую субботу движение через Ларс в очередной раз было приостановлено.

Но когда «Верхний Ларс» работает, о необходимости альтернативы тут же забывают, предпочитая испытанный вариант.

Полноценное задействование альтернативного маршрута через паром Кавказ - Поти приведет к тому, что республика получит сразу два маршрута грузоперевозок – сухопутный автомобильный через «Верхний Ларс» и железнодорожно-морской с использованием паромной переправы.

Причем эти маршруты не должны конкурировать друг с другом, ведь основное увеличение армянского экспорта связано с перевозкой сельскохозяйственной продукции и скоропортящихся грузов. А в данной категории грузов железная дорога не видит целесообразности конкуренции с автотранспортом. На сегодняшний день на армянском рынке уже существуют компании, специализирующиеся на перевозках именно этих видов грузов. Компании-перевозчики вложили существенные средства в приобретение нового специализированного автопарка, имеют долгосрочные контракты с сетевым ритейлом в России.

Наш груз – это строительные материалы, камень, металл, минеральное сырье и т.д.

Наличие сразу двух путей перевозок грузов позволит диверсифицировать грузопотоки в и из Армении, и самое главное - обеспечит стабильность исполнения обязательств по доставке грузов по длинным контрактам, что в свою очередь минимизирует риски потенциальных инвесторов по долгосрочным вложениям в экономику.

- Насколько целесообразно предлагать подобную услугу в кризисных условиях, на которые так много и часто жалуется армянский бизнес?

- Кризис – явление не бесконечное, и к моменту его завершения мы должны подходить с новыми возможностями и продуктами. Сегодня, когда предприниматели говорят о необходимости минимизации расходов, низком уровне рентабельности, мы создаем возможности для развития бизнеса и освоения новых рынков. При этом нельзя забывать и о самой экономике парома, ведь стабильность направления может обеспечить лишь экономическая составляющая, когда перевозка является выгодной для всех участников процесса. Сегодня паром окупает себя на уровне представленных тарифов при 70%-ной загрузке в направлении из России и 30%-ной – из Армении (вместимость парома – 42 вагона). И этот целевой показатель является нашим основным ориентиром. Для большей конкретики – это порядка 12% торгового оборота между Арменией и Россией.

Мы надеемся, что армянский бизнес разделит наше видение решения имеющих место логистических проблем. А решение этих проблем необходимо для развития экономики страны, для ее будущего. Конечно, мы рассчитываем на поддержку бизнеса, понимание бизнес-сообществом перспективности предлагаемого маршрута и возможностей, которые он открывает перед предпринимателями.

А бизнес делают люди, и я знаю, что те, кто живет в Армении сегодня, не могут не думать о ее будущем, а будущее можно создавать, лишь объединив усилия.

Александр Аванесов,

Арминфо

 

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Regnum, Арка

Лоренц Арушанян навсегда останется в памяти армянского зрителя

 
Долой хлеб из багажника! Даешь хлеб с лотка!

 
Есть идея!

Учёные из Ирландии распечатали сыр на 3D-принтере

 
ЦИК отклонила заявление оппозиции о признании регистрации РПА недействительной

 
В чем причина значительного потока переводов из Армении в Россию?

 
Днем +16+18

 
Иранский турист найден в петле

 
Экспорт стал расти как на дрожжах

 
Следователь “Доставщика еды” обвиняется в отмене заключения медкомиссии

 
Бородюк: экстренная посадка в Ереване — знак становления сборной Казахстана

 
Ни тяжелая жеребьевка, ни ужасный старт не убили мечту сборной Армении

 
Никита Симонян: Макларен - “копающаяся в дерьме гнусная личность”

 
Однажды Георгий Данелия...

 
Аргентина без Месси проиграла Боливии и вылетела из зоны ЧМ-2018

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio