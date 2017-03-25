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Счетчик, дающий возможность

ОБЩЕСТВО

Уже в этом году расход электроэнергии на оросительную систему будет полностью подконтролен

Символично, что именно 22 марта – во Всемирный день водных ресурсов - в торжественной обстановке с участием руководства компании “Электрические сети Армении” (ЭСА) и Комитета водного хозяйства был пущен в эксплуатацию очередной “умный” счетчик, установленный на помпе, подающей оросительную воду в селе Овтамеч Армавирской области.

Первые 103 смарт-счетчика на водоводах оросительных систем, позволяющие вести учет потребляемой электроэнергии в режиме онлайн, были установлены еще в прошлом году. Еще 70 уже установлены в этом году, причем до начала оросительного сезона все 930 счетчиков на оросительных помпах комитета водного хозяйства будут заменены на электронные.По словам начальника службы обслуживания автоматизированных систем учета ЭСА Микаела Кудояна, “умный” счетчик имеет возможность фиксировать разного рода данные – такие, как расход электроэнергии, перебои в энергоснабжении, а также вскрытие ящика, в котором установлен счетчик. Кроме того, в счетчике размещен модем, позволяющий каждые полчаса отсылать всю информацию на главный сервер ЭСА, откуда она уже будет доступна и абоненту – в данном случае Комитету водного хозяйства Армении».

«До начала этого года были установлены 103 подобных счетчика, еще 70 оборудованы в этом году, а до начала оросительного сезона будут установлены все остальные, - сказал председатель Комитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян. – Таким образом, мы сможем полностью контролировать как использование электроэнергии, так и воды, что даст нам большое преимущество в вопросах регуляции и учета. Я всегда говорил, что мы будем успешны тогда, когда сможем вести нормальный учет. Этот счетчик дает нам такую возможность».

А.Арутюнян ничего не смог сказать по поводу имевших место в прошлом потерь, поскольку пока не с чем сравнивать. Но по итогам этого года уже будут новые данные, полученные со смарт-счетчиков и тогда можно будет провести сравнительный анализ. Кроме того, по словам председателя Комитета водного хозяйства, 80 аналогичных электронных счетчиков, но уже воды, будут установлены как на магистральных, так и вторичных оросительных водоводах.

Установку новых смарт-электросчетчиков также прокомментировал генеральный директор ЭСА Карен Арутюнян. «Эти электронные счетчики включены в АСКУЭ - автоматизированную систему коммерческого учёта электроэнергии, которая дает возможность и нам, как продавцу электроэнергии, и Комитету водного хозяйства, как потребителю, полностью владеть ситуацией по расходу электроэнергии в режиме реального времени, - сказал К.Арутюнян. - Все эти счетчики были произведены в Армении, приобретены ЭСА и являются нашей собственностью».

Гендиректор ЭСА отметил, что, осознавая важность решения данной задачи для страны, компания осознанно пошла на первоочередное обеспечение такими счетчиками помп оросительной системы. Карен Арутюнян подчеркнул важность того, чтобы финансовые взаимоотношения между ЭСА и одним из крупнейших потребителей – Комитетом водного хозяйства - были максимально ясными и прозрачными.

Артур АРУТЮНЯН

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