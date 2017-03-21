“Мы следуем концепции развития, в которой народ является центром внимания”

В первые дни марта в Пекине открылась 5 сессия Всекитайского собрания народных представителей 12 созыва. Главным событием, как и ожидалось, стал доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который информировал о деятельности правительства в минувшем году, о планах нынешнего года и перспективах развития страны. Короткие отрывки из обстоятельного доклада премьера Ли Кэцяна будут интересны читателям. К тому же есть чему поучиться.

В течение прошедшего года главные цели в экономическом развитии успешно достигнуты. Весь год в огромной развивающейся стране с 1,3-миллиардным населением проводилась углубленная политика реформ и открытости.

В области науки и технологий достигнуты достижения мирового уровня. Бурно развиваются новые производства, в среднем каждый день регистрировалось 15 тыс. новых предприятий.

Устойчиво повышался опорный потенциал инфраструктуры. Сданы в эксплуатацию высокоскоростные железные дороги общей протяженностью свыше 1900 км. Построено и реконструировано более 6700 км высокоскоростных автотрасс и 290 тыс. км сельских автодорог. Начато строительство 21 крупного водохозяйственного объекта. Численность пользователей мобильной связи четвертого поколения возросла на 340 млн человек, проложено более 5,5 млн км оптоволоконных линий связи.

Бурно развивался внутренний туризм, объем выездного туризма достиг 120 млн человек.

О некоторых показателях минувшего года

Рост ВВП КНР определяется примерно на уровне 6,5 проц., на практике страна будет стремиться к еще лучшим результатам. Рост потребительских цен составит около 3 проц. Очень важно, что количество новых рабочих мест в городах и поселках составит более 11 млн. Будут сокращены расходы по статьям, не являющимся приоритетными, уменьшено бюджетное финансирование нерезультативных проектов. Правительствам всех уровней вменяется по-прежнему считать каждую копейку, а центральным ведомствам - подавать пример экономии. Правительство обещает урезать все обычные расходные статьи не менее чем на 5 проц. И, конечно, станет комплексно применять инструменты монетарной политики, чтобы содействовать увеличению притока финансовых средств в реальный сектор экономики, особенно для поддержки сельского хозяйства, села и крестьянства, малых и микропредприятий.

О развитии города и села

Углубленно проводились в жизнь три важные стратегии - мегапроект “Один пояс и один путь”, стратегия согласованного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и стратегия развития экономического пояса вдоль Янцзы, а также дан старт целому ряду важных проектов. Разработан план масштабного освоения западного региона страны в период 13-й пятилетки, задействована новая очередь стратегии возрождения северо-восточного региона, осуществляется подъем центрального региона, поддерживается опережающее развитие восточного региона. Динамично развивается урбанизация нового типа, углубляется реформа прописки, повсеместно вводится институт вида на жительство. Благодаря этим мерам в городах и поселках было прописано еще 16 млн жителей.





О национальной армии

В прошедшем году в Китае был совершен важный прорыв в реформе национальной обороны и армии, новые успехи и достижения отмечены в модернизации и регуляризации армии. Премьер подчеркнул, что нужно непрерывно углублять реформу в области национальной обороны и в армии, в частности укреплять управление морской, воздушной и пограничной обороной. И, конечно, более тщательно организовывать действия по борьбе с терроризмом. Правительствам всех уровней необходимо будет принимать более основательные и действенные меры для поддержки реформ и строительства в области национальной обороны и в армии, чтобы сплоченность армии, правительства и народа росла и крепла, как могучее раскидистое дерево.

О глобализации международных отношений

“Мы будем неуклонно идти по пути мирного развития, решительно оберегать авторитет и эффективность мультилатеральной системы, будем выступать против протекционизма в разных его формах, принимать всестороннее участие в процессах глобального управления, направляя развитие экономической глобализации в сторону большей инклюзивности, взаимной выгоды, справедливости и разумности”, - отметил Ли Кэцян. С ведущими странами мира необходимо активно выстраивать в целом сбалансированные и равномерно развивающиеся отношения; с сопредельными странами продолжать формировать добрососедские отношения, основанные на взаимном доверии и совместном развитии.

Вместе с международным сообществом Китай готов приложить усилия к созданию международных отношений нового типа, ядром которых будет выгодное для всех сотрудничество, и внести действенный вклад в создание сообщества единой судьбы человечества.

Особенно было подчеркнуто, что Китай - единое многонациональное государство, способствующее еще большему межнациональному сплочению. Необходимо тщательно организовать торжественное празднование 70-летия Автономного района Внутренняя Монголия.

О проблемах 2017 года

“Комплексно анализируя международное и внутреннее положение, мы понимаем, что в текущем году нам необходимо целиком и полностью подготовиться к значительно более сложной и суровой обстановке”, - заявил премьер Ли Кэцян. По его словам, продолжает сохраняться вялость мировой экономики, поднимают голову стремления к деглобализации и протекционизму. В политике основных экономик мира, как и в ее внешнем эффекте, по-прежнему имеется немало переменных составляющих, заметно нарастают факторы нестабильности и неопределенности. Развитие Китая вступает в ключевой период преодоления серьезных препятствий, в функционировании экономики остается немало острых противоречий и насущных проблем.

Об открытости внешнему рынку

Ли Кэцян призвал активно и инициативно расширять открытость внешнему миру. Для этого нужно продолжать совершенствовать стратегическую концепцию открытости внешнему миру, ускорять создание новой системы экономики открытого типа, способствовать выведению открытости внешнему миру на еще более высокий уровень.

Крайне важно углублять международное сотрудничество в сфере производственных мощностей, чтобы стимулировать выход за рубеж китайского оборудования, техники, технических стандартов и сферы услуг. Не менее актуально активизировать обмены и сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и т.д.

Необходимо всемерно оптимизировать бизнес-среду для зарубежных инвесторов. Китай должен оставаться самой привлекательной страной для зарубежных инвесторов.

Для качественной работы правительства в текущем году необходимо уделить серьезнейшее внимание следующим аспектам. Во-первых, сохранять стабильность. Стабильность - это главное. Необходимо обеспечивать устойчивый рост экономики, увеличивать занятость, удерживать базовые позиции в таких областях, как финансовая безопасность, социальное обеспечение, охрана окружающей среды и др., обеспечивая стабильность социально-экономической ситуации.

Повышенное внимание необходимо уделять острым проблемам, волнующим народные массы. Вся деятельность правительства - во имя народа и для народа. «Мы следуем концепции развития, в которой народ является центром внимания, учитывая основные реалии Китая - нахождение на начальной стадии социализма», - сказал премьер.

Об эффективных инвестициях и росте потребления

Ли Кэцян заявил, что нужно привести в соответствие структуру предложения и спроса, модернизировать структуру потребления, координировать развитие всех регионов, усиливать роль внутреннего спроса и добиваться устойчивого роста потребления. Необходимо радикально обновить модель сервиса и межотраслевой интеграции в сфере обслуживания. Особые надежды возлагаются на туризм – внутренний и внешний. Необходимо усовершенствовать туринфраструктуру и услуги, активно развивать сельский и рекреационный туризм, разрабатывать новые в регионах. Многого можно добиться при активном наращивании эффективных инвестиций. В большей степени нужно инвестировать в те области, которые способствуют обновлению структуры экономики, стимулированию инноваций и повышению благосостояния населения. В 2017 году планируется инвестировать 800 млрд юаней на прокладку железных дорог, 1,8 трлн юаней - на строительство автомагистралей и водных путей сообщения. Запланировано начать строительство 15 важнейших гидротехнических сооружений, продолжена активная реализация наиболее важных проектов в сфере рельсового транспорта, гражданской авиации, телекоммуникационной инфраструктуры и т.д. Будут приложены максимальные усилия для развития морской экономики с целью превращения Китая в морскую державу и решительной защиты национальных интересов Китая в Мировом океане. Продолжится урбанизация нового типа. В стране будет углубляться реформа системы прописки, в текущем году городскую прописку получат более 13 млн человек, перебравшихся из сел. Нужно стимулировать строительство городов, устроенных по принципу “морской губки”, чтобы города были красивы снаружи и имели надежную “подкладку” изнутри.

Об экологии и «синеве неба»

Форсированное улучшение экологии, в особенности качества атмосферного воздуха - насущное желание народных масс и внутренняя потребность устойчивого развития. Китаю необходимо решительно бороться за “синеву неба”. В этом году предполагается сократить выбросы двуокиси серы на 3 проц. и оксида азота на 3 проц. соответственно, заметно снизить концентрацию микрочастиц (PM2,) в приоритетных районах.

Ли Кэцян подчеркнул, что необходимо усилить работу по предотвращению и ликвидации загрязнения воды и почвы.

“Приумножая наше экологическое достояние, мы сможем возвести Великую зеленую стену, гарантирующую устойчивое развитие”, - убежден премьер.





О модернизации экономики

Руководство нацелено на превращение Китая в страну с передовой обрабатывающей промышленностью и намерено всеми способами поддерживать обновление технологий, чтобы придать новый импульс традиционным производствам.

Ли Кэцян считает необходимым повсеместное повышение уровня качества. Душа качества живет в сердце мастера. Необходимо всемерно культивировать традиции мастеров своего дела, массово взращивать китайских мастеров, создавать больше популярных во всем мире национальных брендов, чтобы экономика шагнула в эпоху качества. Очень важно усилить развитие социалистической духовной культуры. Необходимо достичь консенсуса и объединения сил на основе идеи китайской мечты и базовых ценностей социализма. Правительство намерено добиваться процветания философии, общественных наук, литературного и художественного творчества, развивать журналистику и издательское дело, теле- и радиовещание, кинематографию и архивное дело. Предполагается создание новых типов мозговых центров с китайской спецификой. Значительно будет усилена работа по охране и использованию культурных ценностей и нематериального культурного наследия. Руководство намерено значительно ускорить развитие индустрии культуры и продвижение китайской культуры за рубеж.

О дипломатической деятельности

“В прошедшем году мы осуществляли плодотворную дипломатическую деятельность крупной державы с китайской спецификой”, - сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители государства нанесли визиты во многие страны мира, приняли участие в таких важных мероприятиях, как неофициальная встреча лидеров АТЭС, саммит ШОС, встреча лидеров БРИКС, саммит по ядерной безопасности, серия заседаний высокого уровня Генассамблеи ООН, Азиатско-Европейский саммит, серия встреч руководителей стран по сотрудничеству в Восточной Азии.

Китай активно стимулировал реформирование и совершенствование системы глобального управления.

О курсе «одна страна – две системы»

Также Ли Кэцян прокомментировал политический курс работы с Сянганом, Аомэнем и Тайванем. Он подчеркнул, что “мы будем продолжать всесторонне и четко придерживаться курса “одна страна - две системы”, ориентируясь на высокую степень самоуправления, при котором “Сянганом управляют сами сянганцы”, “Аомэнем управляют сами аомэньцы”. Мы будем строго соблюдать Конституцию и основные законы СОАР и АОАР, неукоснительно, без колебаний и без искажений обеспечивая в Сянгане и Аомэне проведение курса “одна страна - две системы”.

Лозунг “независимость Сянгана” не имеет перспектив. Мы полностью уверены в долгосрочном процветании и стабильности Сянгана и Аомэня”. Всесторонне реализуя основной курс в работе с Тайванем, мы будем отстаивать принцип существования “одного Китая”.

Китай категорически выступает против сепаратистской деятельности, направленной на так называемую “независимость Тайваня”, и будет принимать решительные меры по сдерживанию подобной деятельности. Никому ни в какой форме и ни под каким предлогом не удастся отделить Тайвань от его Родины. Все соотечественники с обоих берегов, исполняя общий священный долг перед китайской нацией, должны прилагать совместные усилия к неуклонному продвижению процесса мирного воссоединения Родины, чтобы вместе строить счастливую жизнь и прекрасное будущее для всех китайцев.