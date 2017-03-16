ЗАО “ЮКЖД” напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге

За последние дни на железной дороге Армении произошло несколько происшествий, напрямую связанных с игнорированием гражданами норм безопасности на железной дороге. В связи с этим ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в очередной раз напоминает, что железная дорога является источником повышенной опасности и призывает неукоснительно следовать правилам безопасности.

Так, 11 марта на участке села Мргашат под электровоз №682 попала 86-летняя женщина, которая скончалась на месте.

9 марта в 12:45 на неохраняемом переезде направления Ерасх - Арарат произошло столкновение цементовоза «МАН» и электровоза ВЛ10 №825. Водитель автомобиля, игнорируя все нормы безопасности и видя приближающийся состав, попытался все же проскочить перед электровозом.

Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. В данном случае человеческих жертв удалось избежать, однако в результате столкновения, которое произошло по вине водителя грузовика, поврежден электровоз, в частности, его автосцепка, буксовые узды, пульт управления, радиосвязь, сломано лобовое стекло. Повреждены направляющие столбики железнодорожного переезда.

Следует отметить, что в результате осмотра не выявлено отклонений от норм содержания пути, установлены и видимы для водителей все необходимые предупреждающие дорожные знаки.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пересечения переездов, призывает к осторожности и внимательности. На дороге нет места беспечности и халатности, любая ошибка может стоить чьей-то жизни и здоровья.

ЮКЖД напоминает водителям о том, что охраняемые железнодорожные переезды следует пересекать только с разрешения дежурного, а неохраняемые – при полной уверенности в безопасности своих действий, не пытаясь проскочить переезд перед поездом, что может привести к тяжелым последствиям.

Необходимо помнить, что поезд в случае потенциальной опасности для беспечного пешехода или водителя не может остановиться немедленно, как по мановению волшебной палочки. При экстренном торможении тормозной путь пассажирского электропоезда составляет не менее 800 метров, а грузового состава – не менее 1 км.

Этот случай, который мог быть чреват весьма серьезными последствиями, должен привлечь внимание всех ответственных лиц – органов полиции, водителей, руководителей автотранспортных предприятий - к требованиям безопасности на переездах. Ведь только с начала 2017 года на железной дороге зарегистрировано 4 случая столкновения автотранспорта с поездами, при том что в 2016 году таких случаев было 6, а в 2015-м – 9.

Со своей стороны компания проводит мероприятия по информированию жителей общин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги, а также встречи с руководителями общин.