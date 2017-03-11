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На ЮКЖД подвели итоги работы в феврале

ОБЩЕСТВО

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько на состоявшемся в компании селекторном совещании подвел итоги работы железной дороги в феврале 2017 года. Как отметил С.Валько, в прошлом месяце компания активизировала работу по возобновлению курсирования паромной переправы Кавказ-Поти. Также совместно с Грузинской железной дорогой принят ряд совместных решений относительно тарифных ставок на грузы, перевозимые в направлении Армении и из республики.

 

Руководитель компании отметил, что в феврале выполнены плановые задания по перевозке грузов и грузообороту. Перевозки в экспортном сообщении по железной дороге увеличились по сравнению с запланированным показателем на 9,3%. Перевозки в местном сообщении по сравнению с прошлогодними данными сократились на 3,7 тыс. тонн.

 

Рост прослеживался по линии таких качественных показателей работы, как, в частности, средний вес грузового поезда, который увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 3,5% и составил 1476 тонн, среднесуточный пробег и производительность локомотива. Участковая скорость, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом, достигла 35,7 км/ч, а техническая составила 40,9 км/час, увеличившись на 3,3%.

Вместе с тем Сергей Валько констатировал необходимость улучшения таких показателей работы железной дороги, как, в частности, рабочий парк грузовых вагонов, процент порожнего пробега, расход электроэнергии на тягу поездов.

В феврале 2017 года полностью был выполнен план по деповскому и текущему отцепочному ремонту вагонов.

Затронув вопрос графика движения поездов, генеральный директор ЮКЖД сообщил, что в феврале проследовало 970 поездов, из которых 954 – по расписанию.

Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в отчетный месяц 2017 года балловая оценка пути улучшена на 8 пунктов и составила 78 единиц. При этом по сравнению с предыдущим месяцем текущего года балловая оценка улучшена на 4 единицы.

Среди первоочередных направлений работы компании в будущем Сергей Валько подчеркнул обеспечение безопасности движения поездов в связи с выходом из зимы, обратив внимание собравшихся на необходимость обеспечения работы водоотводящих сооружений, очистки кюветов и предупреждения возможного размыва земляного полотна.

Руководитель компании поручил максимально усилить работу по привлечению на железную дорогу новых объемов перевозок грузов, в особенности с использованием паромной переправы порт Кавказ - Поти, что позволит организовать прямое железнодорожно-водное сообщение для перевозок грузов из Армении в Россию и страны СНГ и обратном направлении.

 

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