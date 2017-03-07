Угрозы цифрового мира проникают в нашу жизнь

В пресс-центре «Ереван-Плаза» состоялась встреча, посвященная угрозам цифрового мира, в которой приняли участие представители международной компании «Лаборатория Касперского», работающей в сфере информационной безопасности с 1997 года и журналистского сообщества Армении. Впервые встреча, несмотря на серьезность темы, прошла в формате пресс-ужина, непринужденная обстановка которого позволила ее участникам совместить полезное с приятным.

В ходе встречи генеральный директор компании Евгений Касперский ознакомил ее участников с ситуацией, складывающейся в нашем цифровом мире, и тенденциями неуклонного роста киберпреступности. Так, в последние годы наблюдается взрывной рост количества вредоносного программного обеспечения (ПО) и киберпреступность становится глобальной мировой проблемой. Если за период с 1986 года по 2006 было зафиксировано около 1 млн единиц вредоносного ПО, то в 2016 году только за 1 неделю эта цифра составила около 2,2 млн (по 310 тысяч единиц ежедневно). Неуклонно возрастает и доля пользователей, подвергшихся атакам вредоносного ПО: 56% в 2013 году, 56% в 2014 и 62% в 2016 г. Мировые убытки от киберпреступности достигли 400-500 млрд долларов в год.

Хакерские взломы банков, внедрение вредоносного ПО в автоматизированные системы управления технологическими процессами и производствами, среди которых есть и атомные реакторы, транспортные и оборонные объекты, стали повседневным явлением. По мнению Е.Касперского, эффективная защита от киберпреступности и обеспечение информационной безопасности возможны лишь при тотальной защите на индивидуальном уровне, на массовом уровне и уровне критической инфраструктуры и национальной безопасности. Глубокие экспертные знания и опыт компании «Лаборатория Касперского» лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире.

В Армении, к счастью, уровень киберпреступности не столь высок, как в развитых странах, но и у нас уже все чаще повтряются хакерские атаки на сайты государственных учреждений и частных компаний, через интернет вредоносные ПО (или вирусы) проникают в наши компьютеры, а недавно (в феврале) Служба национальной безопасности Армении распространила сообщение, что в стране раскрыта киберпреступная схема хищения денег из банкоматов. Прибывшие в Армению члены международной киберпреступной группы через банкоматы в Ереване и Абовяне похитили 133 миллиона драмов (273 тысяч долларов).

Заместитель руководителя Глобального центра исследований и анализа угроз “Лаборатории Касперского” Сергей Новиков представил результаты исследований, проведенных в Армении. Так, «Лаборатория Касперского» выяснила, что каждый третий пользователь в Армении в 2016 году сталкивался с киберугрозами в Интернете – вредоносными программами, хакерскими атаками, мошенничеством (в частности, с поддельными, фишинговыми веб-страницами), спамом и многим другим. Кроме того, 40% армянских пользователей подвергались так называемым локальным угрозам – вредоносным объектам, попадающим на устройства через съемные носители (например, флешки). А еще 10% имели опыт столкновения с угрозами для мобильных устройств. Такие данные были получены «Лабораторией Касперского» в ходе анализа внутренней статистики, собранной по итогам 2016 года с помощью облачной инфраструктуры KasperskySecurityNetwork*.

В среднем каждый армянский пользователь персональным компьютером в течение года 13 раз встречался с интернет-угрозами. А вот с локальными зловредами он имеет дело в 6 раз чаще – в среднем 83 раза за год.

Любая киберугроза влечет за собой риск потери важной информации – логинов и паролей от учетных записей, в том числе от электронной почты и социальных сетей, данных онлайн-доступа к банковским счетам, контактов и семейного фотоархива и многого другого. Ряд зловредов может охотиться напрямую за деньгами пользователей. Но даже если кражи удастся избежать, финансовые расходы в случае заражения вредоносным ПО все равно практически неизбежны.

По оценке «Лаборатории Касперского», в среднем по миру ущерб, который несет пользователь в результате одной кибератаки, составляет 134 доллара США. Эту сумму жертва заражения вредоносными программами тратит на ремонт устройства, восстановление утерянных данных, установку защитного ПО и другие сопутствующие расходы.

«Двадцатилетний опыт нашей работы показывает, что и сами киберугрозы, и последствия от столкновения с ними с каждым годом становятся все более масштабными. В таких условиях надежная защита нужна как никогда прежде. Мы рекомендуем пользователям проявлять бдительность как при выходе в интернет, так и при работе за компьютером офлайн. Тем не менее даже самое осторожное поведение не гарантирует стопроцентную защиту от киберугроз. Именно поэтому на каждом устройстве должно быть установлено комплексное защитное решение с проактивными технологиями, способными предотвратить заражения даже неизвестными, еще не изобретенными злоумышленниками способами», – отметил Армен Карапетян, региональный представитель «Лаборатории Касперского» в Армении и Грузии.

Риску столкновения с киберугрозами сегодня подвергаются не только рядовые пользователи, но и бизнес, промышленные предприятия, финансовые организации, государственные структуры. В этом случае злоумышленники нацелены на кражу денег или конфиденциальных данных, критичных для работы организации, либо же вовсе на остановку работы компании. Высокий уровень безопасности предоставляют решения «Лаборатории Касперского», обеспечивающие защиту от киберугроз как пользователям, так и бизнесу.

Кроме того, компания “Лаборатория Касперского” представила участникам встречи статистику посещений Интернета армянскими детьми за 2016 год. “Почти 87% армянских детей используют средства интернет-коммуникации. Бич детей — это все социальные сети”, — сказал Новиков, отметив, что подобная статистика соответствует мировым показателям. В остальных случаях, по его словам, дети посещают сайты с нецензурной лексикой (около 22%), сайты об алкоголе, табаке, наркотических средствах (около 20%). При этом сайты с компьютерными играми составляют 17%. Остальные 16% — аудио, видео, по 15% — электронная коммерция, 6% — эротика и порно, еще 5% — другие сайты (оружие, азартные игры, насилие, работа, переадресация HTTP). По мнению С.Новикова, большинство родителей абсолютно не представляют, чем занимаются дети в интернете.

В завершение представители компании «Лаборатория Касперского» дали участникам встречи несколько советов по грамотному поведению в Интернете, которые касались применения комплексных средств защиты уровня InternetSecurity и выше; проведения регулярного обновления ПО; использования только лицензионных приложений и ПО; внимательного отношения к спам-предложениям и др.

Юлия КУЛЕШОВА