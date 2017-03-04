Первая партия грузов, перевезенных по сниженным тарифам паромной переправой Кавказ - Поти, доставлена в Ереван

На днях в Ереван прибыла первая партия грузов, перевезенных Южно-Кавказской железной дорогой по сниженным тарифам в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порт Кавказ - Поти. Первой ласточкой стала сельскохозяйственная техника компании «Спецмаш».

Напомним, что снижение тарифов на перевозку грузов вагонами в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порт Кавказ - Поти произошло в феврале и стало возможным благодаря выкупу со стороны ЮКЖД мест на пароме, курсирующем по указанному маршруту, а также переговорам об упрощении порядка перевозок и оптимизации тарифов на грузоперевозки с международными партнерами. Скидки на перевозку паромом одного вагона в/из Армении составят в среднем 2 тыс. долларов.

«Мы продолжаем работать в данном направлении и проводим активные переговоры с коллегами из РЖД и Грузинской железной дороги. Буквально на днях нам удалось добиться снижения тарифов ГЖД на перевозки грузов в армянском направлении в среднем на 30% (порядка $500)», - говорит начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания ЗАО «ЮКЖД» Дмитрий Гвоздев.

По его словам, подобные скидки позволяют бизнесменам воспользоваться конкурентоспособными ставками на альтернативном “Верхнему Ларсу” маршруте и избежать потери времени и финансов, которым опасен путь через КПП “Верхний Ларс”.

Как проинформировал Д.Гвоздев, предлагаемый ЮКЖД альтернативный маршрут и снижение тарифов вызвали большой интерес в бизнес-среде, и в настоящее время переговоры ведутся с 200 компаниями не только из Армении, но и Грузии. Как прогнозирует эксперт, удобство предлагаемого маршрута, гибкие тарифы, независимость от погодных условий вскоре приведут к полной загрузке паромной переправы.

Снижение тарифов на железнодорожно-паромные грузоперевозки затрагивает всех экспортеров и импортеров, перевозящих товары в/из Армении. Кроме того, что паромные перевозки по сравнению с автомобильными стали дешевле, они являются более безопасными и стабильными. Перевозки в сообщении порт Кавказ - Поти с 10 февраля осуществляются на регулярной основе по графику.

Железнодорожно-паромные перевозки наиболее оптимальны с точки зрения логистики, поскольку не требуют дополнительной перевалки грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт и осуществляются исключительно в вагонах по железной дороге.

Предлагаемые скидки позволят также снизить конечную стоимость товаров, что выгодно и армянским потребителям, и производителям отечественной продукции.