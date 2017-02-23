“Сфера железнодорожного транспорта стабильно развивается”

Интервью корреспондента «НВ» с генеральным директором ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергеем Геннадьевичем Валько

- Г-н Валько, позади 2016 год. Год непростой для мировой экономики, и экономики Армении в том числе. Наверняка кризис коснулся и сферы железнодорожных перевозок? Удалось ли выйти из ситуации максимально безболезненно?

- Действительно, прошлый год был для ЗАО «ЮКЖД» достаточно непростым, как и для экономики республики в целом. Нам пришлось работать в условиях кризиса и обострения конкурентной борьбы, решать вопросы обеспечения устойчивой работы. Нам удалось обеспечить уровень доходов железной дороги на уровне 100,7% к плану, гарантировав рост за счет увеличения объема перевозок, улучшения уровня взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. В прошлом году полностью выполнены все инвестиционные программы.

Несмотря на сложности, 2016 год ознаменовался и рядом важных для железной дороги событий. В ноябре прошлого года была осуществлена первая мультимодальная перевозка грузов из Европы в Иран с использованием железнодорожной инфраструктуры Армении, освоен ремонт в объеме ТР-3 электропоезда в Ереванском локомотивном депо. Как видите, год был достаточно активным. Не менее напряженная и ответственная работа ждет железнодорожников и в текущем году.

- Представители сферы перевозок – как пассажирских, так и грузовых – сетуют на спад спроса их услуг. Наверняка то же имеет место и на «ЮКЖД». Ударяют ли низкие прибыли по объему инвестиций, которые компания в свое время обязалась осуществлять в рамках концессионного договора?

- ЗАО «ЮКЖД» имеет строго утвержденную инвестиционную программу вплоть до 2038 года. В соответствии с планом инвестиции выполнены нарастающим итогом за 2008-2016 гг. в объеме 100,3%.

Если говорить о железнодорожных грузовых и пассажирских перевозках, то скажу, что в прошлом году прослеживалась положительная динамика объема грузовых перевозок, которые на 1% превысили запланированный показатель и на 2,3% - показатель 2015 года. Перевозки в экспортном сообщении на 9% или 28,8 тыс. тонн превысили уровень 2015 года, в местном сообщении рост составил 15,9%, снижение прослеживалось только в сфере импортных перевозок – здесь спад составил 18,5%.

Определенный рост наблюдался и в сфере пассажирских перевозок. Так, за год пассажирооборот увеличился на 12,1%, в том числе на 24,5% - в международном и на 0,4% - в местном сообщении.

- Каков размер инвестиций на данный период времени. И каковы планы на нынешний, 2017 год? (Объемы вложений и куда конкретно будут направлены средства?).

- Как вы знаете, став концессионным управляющим железной дороги Армении, ЗАО «ЮКЖД» обязалось инвестировать в развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Армении в 2008-2038 гг. 174,5 млрд драмов. В период с 2008 по 2016 гг. уже инвестировано 107,2 млрд драмов, из которых 80,2 млрд – в модернизацию инфраструктуры, а 26,9 млрд – в обновление подвижного состава.

За время работы ЮКЖД в Армении были проведены работы по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного состава, практически с нуля построены и сданы в эксплуатацию три основных железнодорожных моста, отремонтировано 450,7 км пути, 70 стрелочных переводов, 52 переезда, 38 мостов и других объектов, заменено более 815,9 тыс. шпал, завершена модернизация базы путевой машинной станции и механизированной дистанции пути в Санаине, проведена реконструкция зданий основных вокзалов Еревана, Ванадзора и Гюмри, отремонтировано 342 км контактной сети и 48 подстанций, отремонтировано 700 грузовых, 27 пассажирских вагонов.

Среди основных крупнейших инфраструктурных проектов Южно-Кавказской железной дороги следует назвать масштабную реконструкцию локомотивного и вагоноремонтного депо в городе Гюмри, что позволило создать современный машиностроительный комплекс, оснащенный новым оборудованием, где применяются современные технологические процессы для обслуживания и ремонта парка вагонов.

В 2017 году ЗАО «ЮКЖД» инвестирует 2,6 млрд драмов, а направления инвестиций неизменные - модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава.

- Немаловажный нюанс любых перевозок – и прежде всего пассажирских – их безопасность. Что сделано и что делается на «ЮКЖД» с целью обеспечения безопасности? Могут ли наши пассажиры смело садиться в вагоны поездов, электричек?

Состояние безопасности на железной дороге постоянно улучшается. Мы предпринимаем все необходимые для обеспечения безопасности пассажиров и грузов меры. Работа ведется в различных направлениях. В первую очередь – это модернизация и ремонт железнодорожной инфраструктуры. Только в течение прошлого года силами дистанций пути по всей протяженности железной дороги капитально отремонтировано 12,7 км пути, заменено более 39,4 тыс. шпал, в том числе 20 тыс. – новых железобетонных и 10 тыс. – новых деревянных.

Балловая оценка пути, которая отражает состояние в сфере безопасности на железной дороге, по сравнению с показателем 2015 года в прошлом году была улучшена на 7 пунктов и составила 87 единиц.

В 2009 году было зарегистрировано 2 769 браков и отказов технических средств, в 2015-ом – 180, а в 2016-ом – 175. То есть прослеживается постоянная динамика снижения, свидетельствующая об улучшении ситуации в сфере безопасности.

- Были времена, когда люди полушутя-полувсерьез говорили о том, что наши поезда «ползут», а не едут. В последние годы многие, путешествующие в «голубых вагонах» до соседней Грузии, заметили определенные позитивные подвижки. На каких скоростях передвигаются нынче наши составы, и есть ли надежда на их дальнейшее наращивание?

- Времена, о которых вы говорите, уже давно остались в прошлом. Приведу несколько цифр: участковая скорость на ЮКЖД в январе этого года увеличилась на 6,5% и достигла 36,2 км/ч, техническая - на 3,5% и составила 41 км/ч. Для сравнения: в 2008 году, когда ЮКЖД только начинала работать в Армении, участковая скорость составляла 21,9 км/ч, а техническая – 27,5 км/ч.

При этом сейчас на некоторых участках, например, в направлении Гюмри, может быть реализована скорость в 80-100 км/ч.

На 6 часов сокращено время следования фирменного пассажирского поезда Ереван-Батуми. И это достигнуто только на территории Армении благодаря предпринятым ЮКЖД мерам.

- Вопреки непростому времени, в котором мы живем, тем не менее – могут ли отечественные пассажиры и грузоотправители рассчитывать на некоторое сокращение стоимости билетов и тарифов на доставку в обозримом будущем?

- На железной дороге действует гибкая система скидок. Так, в пик сезона были снижены цены на билеты пассажирского поезда Ереван-Батуми. Хочу подчеркнуть, что с учетом мнения пассажиров определяется также время отправления и прибытия поездов: это делается для удобства пассажиров.

Мы постоянно работаем с грузоотправителями и грузополучателями, прорабатываем возможности перевозки транзитных грузов, например, в Иран, и ведем тесные переговоры с грузинскими и немецкими железнодорожниками, предлагая сразу несколько маршрутов перевозки из Ирана в Европу и обратно. Все предлагаемые маршруты конкурентоспособны по сравнению с ныне действующими.

В феврале ЮКЖД выкупила все места на пароме, курсирующем по маршруту порт Кавказ-Поти, благодаря чему стоимость перевозки грузов вагонами в и из Армении снизилась на 2 - 3 тыс. долларов.

- В числе сотрудников компании немало людей в возрасте. Опытный персонал, несомненно, нужен. Но растет ли смена бывалым железнодорожникам, на которую можно будет положиться в дальнейшем? Да и вообще - есть ли в республике соответствующие учебные заведения, в которых можно было бы подготовить высококвалифицированные кадры?

- ЮКЖД постоянно работает в данной сфере, ежегодно на обучение и повышение квалификации железнодорожников выделяется соответствующее финансирование. В прошлом году на данные программы было выделено 23,6 млн драмов, а в целом с 2008 года – 396,8 млн драмов.

Мы сотрудничаем в вопросе обучения квалифицированного персонала с Гюмрийским государственным техническим колледжем, Государственным инженерным университетом Армении, наши специалисты обучаются в том числе в Ростовском государственным университете путей сообщения.

- В Армении уже привыкли к тому, что крупные компании занимаются благотворительностью. Осуществляет ли некие социальные программы и «ЮКЖД»?

Благотворительность – дело нужное и важное. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», несмотря на то, что основная наша деятельность – развитие железнодорожного транспорта Армении, реализует множество благотворительных программ. Только в 2016 году на финансирование благотворительной деятельности ЮКЖД было выделено 29,350 млн драмов.

Среди благотворительных проектов следует отметить помощь ветеранам-железнодорожникам, прошедшим Великую Отечественную войну. Несколько лет подряд мы восстанавливаем дома наших ветеранов и уже отремонтированы дома в Гюмри и селе Солак Котайкской области.

Большая роль отводится в нашей гуманитарной политике содействию общеобразовательной школе села Фиолетово. При содействии ЗАО «ЮКЖД» был отремонтирован спортивный зал, не эксплуатировавшийся более 20 лет, один из корпусов школы, восстановлены системы отопления и кровля. В прошлом году ко Дню знаний была отремонтирована библиотека школы, в библиотечный фонд были подарены 100 новых книг.

Работа с детьми – одно из приоритетных направлений для нас. ЮКЖД организует новогодние ёлки и представления для школьников и воспитанников детских домов в Государственном русском драматическом театре имени К.С.Станиславского. В декабре 2016 года вспомогательной школе-интернату №2 и специальному образовательному центру №8 для детей с тяжелыми нарушениями речи в дар от имени компании переданы холодильник, SMART-телевизор и новогодние елки с игрушками.

На средства ЮКЖД и других благотворителей отремонтирован и в конце 2016 года сдан в эксплуатацию детский сад №3 города Алаверди, здание которого долгие годы оставалось неблагоустроенным. Южно-Кавказской железной дорогой на базе Дирекции материально-технологического обеспечения была изготовлена детская мебель, которой теперь будут пользоваться маленькие жители Санаина. В качестве новогоднего подарка от ЮКЖД детскому саду был передан и телевизор.

Мы считаем подобную деятельность почетной для нас, как социально ориентированной компании, несущей ответственность за развитие общества, оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- В феврале 2018-го исполнится ровно 10 лет с момента, когда железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО «ЮКЖД». С учетом того, что срок договора – 30 лет с правом пролонгации на 10 лет – получается, что позади как минимум треть пути. Каковы ваши личные ощущения от такого «путешествия» - есть ли прогресс и насколько он ощутим?

- До 10-летнего юбилея еще много времени, и нам предстоит много работ. Я уже назвал несколько наших основных достижений за период работы с 2008 года. Сфера железнодорожного транспорта постепенно и стабильно восстанавливается. Уверен, что впереди нас ждут новые проекты, в том числе и международные.