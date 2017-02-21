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В Номере // ОБЩЕСТВО // Вопросы обеспечения безопасности на железной дороге обсудили на ЮКЖД

Вопросы обеспечения безопасности на железной дороге обсудили на ЮКЖД

ОБЩЕСТВО

Тема обеспечения безопасности движения стала предметом обсуждения научно-технического совета, прошедшего на Южно-Кавказской железной дороге под председательством генерального директора ЗАО «ЮКЖД» Сергея Валько. Руководитель компании отметил, что несмотря на снижение количества браков на железной дороге в 2016 году на 13,2%, обеспечение безопасности движения поездов остается ключевым направлением деятельности компании.

Отчет о состоянии в сфере представил главный ревизор по безопасности движения поездов Левон Акопян. С 2008 года неуклонно снижается число регистрируемых на железной дороге транспортных событий: если в 2008 году их было зарегистрировано 452, то в 2015 году уже 83, а в 2016 году – 72. Снижается и число отказов технических средств: если в 2008 году их было зарегистрировано около 4 тыс., то в 2015 – уже 187, а в 2016 – 175.

Как подчеркнул Л.Акопян, по всем зарегистрированным событиям и отказам технических средств аппаратом главного ревизора был проведен подробный анализ.

Начальник Дирекции инфраструктуры ЗАО «ЮКЖД» Армен Мкртчян отметил, что улучшению состояния в сфере безопасности движения поездов способствовала также проведенная в сфере модернизации инфраструктуры работа. Так, с 2008 года капитальный ремонт на новых материалах произведен на 64,7 км пути, на старогодних – на 81,4 км, усиленный средний ремонт прошли 110 км пути, подъемочный – 197 км. Только в прошлом году капитальный ремонт проведен на 12,7 км пути, уложено 20 тыс. новых железобетонных и 10 тыс. новых деревянных шпал.

Во время заседания отчеты о ситуации в возглавляемых ими подразделениях представили также начальник Дирекции подвижного состава Николай Лавренчук, начальник Дирекции перевозок Георгий Исаакян, начальник предприятия автоматики, телемеханики и связи Самвел Хачатрян, начальник предприятия электрификации и энергоснабжения Гарник Бадалян.

Подводя итоги совещания, генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько отметил необходимость продолжения работы в направлении улучшения состояния инфраструктуры и подвижного состава, повышения квалификации работников.

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