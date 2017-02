Гендиректор “Шнейдер Электрик” в России и СНГ: “В НПУА я вижу огромный потенциал!..”

На днях в Национальном политехническом университете Армении состоялось воистину историческое событие: подписание меморандума о сотрудничестве со всемирно известной французской энергомашиностроительной компанией «Шнейдер Электрик».

Ректор НПУА Востаник Марухян отметил, что «Шнейдер Электрик» - мировой эксперт в сфере управления энергией, промышленной автоматизации, а также ведущий разработчик и поставщик энергоэффективных решений»: «Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира, в 25 странах открыты научно-исследовательские центры, а оборудование компании уже много десятилетий является образцом качества и надежности на рынке электротехнической продукции. За 170 лет своего существования компания решила многочисленные проблемы сферы и приняла важные стратегические решения. Что позволило ей стать лидером в области электротехнической промышленности». И вот отныне интерес этой фирмы - «легенды» электротехнической отрасли мира - к Армении закреплен документально. В чем же суть соглашения?

Прибывший на подписание генеральный директор «Шнейдер Электрик» в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе (на снимке) не скрывает своего оптимизма касательно предстоящего тесного сотрудничества с вузом, а в его лице и с энергосферой Армении в целом. «Понимаете, у любой компании, где намерены работать успешно, есть одна глобальная головная боль – нехватка инженеров. Именно поэтому в наших интересах сотрудничать с первоклассными вузами, подготавливающими высококвалифицированные кадры, которые, будучи знакомы с технологиями, с нашей компанией, в будущем могут стать сотрудниками «Шнейдер Электрик». Поэтому мы сотрудничаем с рядом вузов, помогая им подготавливать будущие кадры: через обмен опытом, курс лекций, посредством рабочих стажировок и пр. Кроме того, мы делаем ставку и на научно-технический потенциал вузов. В вашем случае речь о НПУА, в коем я вижу огромный потенциал. Скажем, если у нас в Армении и близлежащих странах будет крупный проект, то мы считаем верным, чтобы он реализовывался бы через местный вуз. Поэтому нынешнее соглашение - лишь первый шаг к плотному сотрудничеству между сторонами».

По словам собеседника, компания рассматривает целый ряд амбициозных планов, один из которых прорабатывается уже сейчас: «Мы обсуждаем с компанией «Электрические сети Армении» (группа компаний «Ташир») модернизацию передачи электроэнергии. Речь идет о так называемой «умной передаче энергии» - о применении самых последних технологий, позволяющих экономить достаточно средств. Кроме того, активные переговоры идут и с другим партнером на предмет альтернативных источников энергии – речь об энергии Солнца. Ведь в Армении 300 солнечных дней в году! На сегодня вы приобретаете газ из России и Ирана. Однако я полагаю, что и сама Армения способна генерировать необходимую ей энергию благодаря этой новой линии. Мы уже встречались с одним из армянских партнеров, на базе которого собираемся организовать локализацию выпуска инверторов для солнечных технологий…». Важно, что развивать деловые связи компания намерена не только на рынке Армении. «Мы очень верим в потенциал армянского рынка. Но кроме того, Армения явится своего рода базой - выходом в другие соседние страны. Скажем, в Грузию и Иран», - отметил гендиректор компании. Но что касательно перспектив для студентов НПУА?

Как оказалось, программа сотрудничества весьма разнообразна и увлекательна. Она позволит не только получить дополнительные познания в овладеваемой профессии, но и зарекомендовать себя в глазах представителей компании с перспективой получить работу в ней. «Система действует уже в порядка 20-ти партнерских университетах, самые лучшие студенты коих, в случае если проходят конкурсный отбор, получают возможность попасть на стажировку как в московский головной офис, так и на производственные предприятия. А таковых на территории РФ – пять! Само собой рассматривается вполне реальная вероятность трудоустройства в «Шнейдер Электрик» - для чего, конечно, студентам придется себя отменно зарекомендовать, продемонстрировав всю свою заинтересованность и инициативность», - отметила руководитель по взаимодействию с образовательными учреждениями «Шнейдер Электрик» в России и СНГ Инга Батманова.

Когда будет проведен первый конкурсный отбор, пока неизвестно. Однако, по словам Батмановой, уже по возвращении в Москву ею будут запрошены резюме первых претендентов на участие в конкурсном отборе на право прохождения летней стажировки в Департаменте сервиса компании. «И это лишь один из примеров сотрудничества с партнерскими вузами. В программе сотрудничества есть и весьма интересный международный конкурс Go Green in the City (конкурс инициативных проектов для озеленения), в рамках которого группа студентов из двух человек - один обязательно девушка - должна придумать некий конкурс на озеленение городской инфраструктуры. В случае если очень серьезное жюри в головном офисе компании в Париже признает победу, то команда в качестве приза получит возможность путешествовать по всем странам, где присутствует «Шнейдер Электрик», - рассказала собеседница.

Что ж, перспектив подписанный меморандум открыл немало. Особенно отрадно осознавать, что Армения – единственная страна в регионе, заручившаяся подобным доверием. По словам Йохана Вандерплаетсе, соглашений о сотрудничестве со «Шнейдер Электрик» нет ни в Азербайджане, ни в Грузии. В числе же партнерских вузов, помимо российских – лишь вузы Украины, Беларуси и Казахстана. Армянское представительство «Шнейдер Электрик» уже несколько дней как зарегистрировано и развернуло деятельность в Ереване. Так что - в добрый путь!