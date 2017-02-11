Китайцы в объятиях Красного Петуха

Традиционными танцами львов, ярмарками и театральными постановками встретили 28 января жители Китая Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) по восточному календарю, который обещает быть благоприятным для создания семьи. Празднуют целых две недели. Среди множества разнообразных праздников Чуньцзе – Праздник весны, пожалуй, самый важный и любимый.

Его отмечают не только в самом Китае, но и в китайских общинах всего мира. Это праздник каждой китайской семьи, где бы она ни проживала. Чуньцзе – праздник для всех граждан КНР, в то же время существуют региональные особенности. В эти дни преображается вся среда обитания. Повсюду традиционные украшения с благопожеланиями, повсюду царят два цвета: красный и золото. Экстерьеры и интерьеры, и так чрезвычайно живописные, приобретают поистине сказочный вид. Кроме того, в декоре обильно используются мандарины – главный новогодний фрукт. Это не случайно: Китай – родина мандарина. Пространство городов и сел ярко расцвечивают красочные фейерверки и разрывы бесчисленных хлопушек. В столице и в крупных городах большой популярностью пользуются выставки-конкурсы фонарей, организуемые в парках. Выставки фонарей продолжаются несколько дней и составляют неотъемлемую часть новогоднего праздника.

Чуньцзе из глубины веков

В Китае со встречей Нового года связано множество традиций и новогодних суеверий. Перед праздником на притолоку двери вешали пять длинных полосок бумаги, символизирующих “пять видов счастья”: удачу, почет, долголетие, богатство и радость. Согласно древней традиции, при встрече Нового года полагается создавать шум и гам. Зажигание фейерверков, а также взрывы петард связаны в Китае с легендой о том, что в канун наступающего года злые духи, изгнанные из разных мест, ищут себе новое пристанище, селятся в нем и весь предстоящий год чинят хозяевам разные беды.

До изобретения петард и хлопушек для создания шума в ход шли любые предметы домашней утвари, оказавшиеся под рукой. С XIV века в Китае появился обычай в новогоднюю ночь бросать в печь бамбуковые палочки, которые, сгорая, издавали сильный треск и тем самым отпугивали злых духов. Позже эти палочки были заменены хлопушками и пиротехникой, но название осталось прежним.

Существовало также поверье, что злые духи боятся красного цвета, поэтому в праздничные дни всюду преобладал красный цвет. Перед Новым годом на самые разные предметы наклеивали красные полоски бумаги.

Некоторые из старинных новогодних обрядов отошли в прошлое в больших городах, но порой встречаются в сельской местности. К этим обычаям относится заклеивание окон и дверей бумагой, двери должны быть закрыты, чтобы в дом не проникли злые духи. Вместо елки в Китае украшают цветами, гирляндами и фонариками так называемое Дерево Света.

Пришествие Красного Петуха

Согласно китайскому гороскопу, животным-покровителем этого года станет Огненный, или Красный, Петух – наиболее почитаемое животное китайского гороскопа, символизирующее молодость, силу, надежду и чистоту. В последний раз Год Красного Петуха отмечался в 1957 году. Астрологи говорят, что наступивший год будет благоприятным для семейной жизни. Год Петуха предвещает пополнение во многих семьях, а одиночек ждут судьбоносные встречи. Кроме того, Петух – яркая и красочная птица, которая очень гордится своей внешностью, поэтому астрологи советуют инвестировать и в предметы гардероба.

Традиционно самые масштабные и зрелищные мероприятия состоялись в пекинском Храме Земли. Уже ранним утром артисты исполнили “танец львов”, призванный распугать все недобрые силы, способные принести несчастья в наступившем году. Кроме львов, было много волшебных драконов. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле.

В Храме Земли проходит также и знаменитая, самая большая в Пекине новогодняя ярмарка, на которой можно купить различные поделки ручной работы и попробовать кухню провинций Китая. В украшенный тысячами красных праздничных фонарей храм не переставая идет поток жителей и гостей столицы.

В Китае считается, что первые пять дней Нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.

Новогодние радости и суета

Чуньцзе — праздник семейный. Сотни миллионов китайцев возвращаются в свои родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

История праздника насчитывает более тысячи лет. Он всегда был богат разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.

Ночь под Новый год китайцы называют “ночью встречи после разлуки”. Для них это самый важный момент года. Большое значение придается праздничному новогоднему ужину, во время которого за одним столом собирается вся семья. Места за столом предусмотрены и для тех членов семьи, которые отсутствуют.

Обильный праздничный стол по традиции называют “няньефань”, что означает “ужин в новогоднюю ночь”. Согласно местным поверьям, как встретишь Новый год, так он и сложится. Поэтому китайцы тщательно следят, чтобы праздничный стол ломился от разнообразных угощений.

Праздничный ужин принято готовить за несколько часов до наступления Нового года, чтобы в последние часы старого года не пользоваться ножом, которым, как считают китайцы, можно нечаянно отрезать свое счастье и удачу.

Новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и “доуфу” — соевого творога, который также известен как “тофу”. В китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими “счастье” и “достаток”.

На севере Китая на Новый год принято есть пельмени, а на юге — ломтики, приготовленные из клейкого риса. Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что на китайском языке слово “цзяоцзы” созвучно со словами “проводы старого и встреча нового”. Кроме того, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят “няньгао”, символизирующие улучшение жизни с каждым годом.

Повсеместно готовят ароматную кашу — “лабачжоу”. Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага.

Перед праздником страна буквально расцветает кумачом. Повсюду висят плакаты с изящно выписанными на них иероглифами “фу” (счастье) и “си” (радость), гирлянды фонарей, обереги и прочие украшения, и все они — исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток.

Перед праздником в доме положено произвести генеральную уборку, освободиться от лишних вещей, выстирать и вычистить всю одежду и одеяла. Считается, что чем больше вынесено из дома хлама, тем больше будет счастья в наступившем году. После того как дом вычищен, все метелки, совки, тряпки убираются в место, где бы их никто во время праздника не смог увидеть. Вычищенные до блеска дома приобретают праздничный вид. На все дверные рамы наклеивают парные каллиграфические надписи. Их содержание сводится к выражению жизненных идеалов хозяина дома или добрых пожеланий на Новый год. На двери наклеивают изображения духов-хранителей и божества богатства в надежде, что они принесут в дом счастье и благополучие.

Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. В ночь под китайский Новый год вся семья собирается за праздничным столом.

Однако в новогоднюю ночь люди не слишком обременяют себя застольями, т.к. основное пиршество начинается ранним утром. Если кто-то все-таки приляжет в новогоднюю ночь отдохнуть, то должен встать пораньше. В народе бытует поверье: “Если рано встанешь на Новый год, разбогатеешь тоже рано”.

К новогоднему утру люди одевают нарядную одежду. Молодые поздравляют пожилых с праздником и желают им долголетия. Праздничное пиршество заканчивается раздачей “денег счастья”. Взрослые дарят детям красные конверты с вложенными в них деньгами, которые, как предполагается, будут приносить удачу на протяжении всего Нового года. В давние времена новогодние деньги преподносились в виде ста медных монет, связанных вместе и символизирующих надежду на жизнь до ста лет.

В Китае также существует традиция, которая зародилась еще в древности: во время празднования Нового года, приходя в гости, преподносить хозяевам два мандарина, а уходя — получать от них два других мандарина. Возникновение этой традиции связывают с тем, что на китайском языке “пара мандаринов” созвучно со словом “золото”.

В Китае вообще на Новый год принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство, семейную гармонию: две вазы, две кружки и так далее.

Не принято дарить часы, особенно пожилым людям, или игрушки и детские вещи тем, у кого дети еще не родились. Обычно новогодние подарки хозяевам гости вручают перед уходом, иногда даже оставляют их тайком.

Детям часто дарят красные конверты с карманными деньгами. Эти деньги в Новом году, как предполагается, должны принести им счастье. А также мир.

Традиционные «нельзя»

Вместе с тем существуют определенные традиционные запреты. Так, во время праздничного застолья не принято говорить об ушедшем годе — все мысли и разговоры должны быть направлены на будущее. В праздничном наряде нельзя сочетать черное с белым, так как черное — это символ неудачи, а белое — цвет траура. В первые три дня Нового года в доме нельзя делать уборку, нельзя покупать обувь, чтобы не навлечь неприятности. А все потому, что “обувь” на китайском созвучно с китайским “трудный”. Также в первый месяц нельзя стричься, иначе неудачи лавиной обрушатся на дядю с маминой стороны. В первые дни празднования Нового года нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами, чтобы не отрезать свое счастье. Мыть голову в дни новогодних праздников — значит смывать удачу. Нельзя ссориться, выяснять отношения, ругаться, кричать и произносить ругательства. Одалживать деньги. Надо обязательно раздать все деньги, которые ты занимал.

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Радостная праздничная атмосфера наполняет не только каждый дом, но и царит на каждой улице каждого города и села. На Праздник весны несколько дней подряд проводятся шумные народные гулянья и ярмарки, где исполняют танцы льва и драконов. Танец львов призван распугать все недобрые силы, способные принести несчастья в наступившем году. Танец драконов выражает собой преклонение людей перед драконом и просьбы к нему укротить ветер и пролить дождь для получения хорошего урожая.

Новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей, на пятнадцатый день первого месяца по Лунному календарю.

«НВ» поздравляет дружественный народ КНР с праздником Чуньцзе и желает большого «фу» (счастья) и много-много «си» (радости).