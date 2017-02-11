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Заслуженные деятели театра подлежат забвению?

ОБЩЕСТВО

На протяжении десятилетий великие мастера отечественной сцены – Хорен Абрамян, Мгер Мкртчян и Сос Саркисян - воплощали в себе основные черты армянского театра. Однако в последнее время имена этих корифеев подмостков предаются незаслуженному забвению как со стороны коллективов трупп, в которых они творили, так и театроведов. Создается впечатление, что из года в год упоминания о них постепенно и стойко вытесняются из общественного сознания.

Не трудно представить, что в качестве главных контраргументов данного утверждения театральные деятели и искусствоведы приведут доводы о том, что в столице действуют театры имени С.Саркисяна и М.Мкртчяна. Более того, в память о них воздвигнуты памятники в Гюмри и Степанаване. Между тем прославленный Хорен Абрамян лишен подобного признания. При этом в данном вопросе вряд ли можно переложить вину и всю степень ответственности на власть. Уверен, если бы театроведы вкупе с коллективом нашего уважаемого академического театра им. Г.Сундукяна проявили инициативу по установлению статуи Маэстро, то несомненно, и властные структуры поспешили бы в свою очередь подобным подходом выразить степень своей признательности и благодарности Народному артисту СССР Хорену Абрамяну. Однако не только этим фактом можно подтвердить практически равнодушное отношение к нашим прославленным артистам. Даже в тех случаях, когда именно они становились инициаторами и главными созидателями новых трупп. В частности, лишь благодаря творческим и организационным усилиям Соса Саркисяна и Мгера Мкртчяна сегодня появились и продолжают трудиться как Общенациональный, так и Артистический театры. Риторический вопрос лишь в том, а что знают актеры, режиссеры, руководители и прочие специалисты этих театров о пьесах, посвященных корифеям сцены? К примеру, если специально для С.Саркисяна и Х.Абрамяна написаны по два драматических произведения (соответственно - “Туманян” и “Нарекаци”, а также - “Хоренаци” и “Песня неоконченной любви”), то М.Мкртчяну посвящен целый сборник комедий, в том числе и “Багдасар ахпар развелся с Ануш”. Где же эти постановки, которые помогли бы по-новому высветить память о наших великих творцах? А ведь 2014 год был юбилейным для С.Саркисяна,а 2015-й - для М.Мкртчяна и Х.Абрамяна. Тем более что близятся новые памятные даты, связанные с этими прославленными именами не просто отечественного театрального мира, но и всего армянского народа, которые должны быть достойно и ярко отмечены…

Тигран МУШЕГЯН


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