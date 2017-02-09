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На ЮКЖД подвели итоги работы в январе

ОБЩЕСТВО

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько на состоявшемся в компании селекторном совещании подвел итоги работы железной дороги в первый месяц 2017 года. Как отметил С.Валько, в январе был проведен ряд важных для железной дороги Армении мероприятий, в частности, состоялось совещание с участием иранских бизнесменов по вопросам организации мультимодальных перевозок грузов из Европы в Иран с использованием инфраструктуры ЮКЖД. Руководитель компании отметил, что в январе наблюдалась положительная тенденция роста объема железнодорожных грузоперевозок. В частности, плановое задание по перевозке грузов было выполнено на 105,9%, по грузообороту – на 106,5%.

При этом перевозки в экспортном сообщении по железной дороге увеличились по сравнению с запланированным показателем на 9,9%, превысив показатель 2016 года на 4,4 тыс. тонн. Перевозки в местном сообщении по сравнению с прошлогодними данными увеличились на 30%.

Рост прослеживался по линии таких качественных показателей работы? как, в частности, средний вес грузового поезда, который составил 1501 тонну вместо запланированных 1470 тонн, среднесуточный пробег и производительность локомотива. Участковая скорость, увеличившись на 6,5% по сравнению с плановым показателем, достигла 36,2 км/ч против планируемых 34 км/час, а техническая составила 41 км/час против планируемых 39,6 км/ч, увеличившись на 3,5%.

Вместе с тем Сергей Валько констатировал необходимость улучшения таких показателей работы железной дороги, как, в частности, оборот грузового вагона, простой вагона под одной грузовой операцией.

В январе 2017 года полностью был выполнен план по деповскому ремонту вагонов. Так, текущий отцепочный ремонт прошел 21 вагон вместо запланированных 13-и. На 2,7% перевыполнен план по техобслуживанию локомотивов ЮКЖД: в январе обслуживание прошли 252 единицы вместо 245-ти запланированных.

Затронув вопрос графика движения поездов, генеральный директор ЮКЖД сообщил, что в январе по ЮКЖД проследовало 1 060 поездов, из которых 1 050 – по расписанию. При этом не был задержан ни один международный пассажирский поезд, а общее время задержки поездов по сравнению с прошлогодним показателем сократилось на 37 часов.

Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в отчетный месяц 2017 года балловая оценка пути улучшена на 7 пунктов и составила 82 единицы.

Сергей Валько отметил, что компания продолжает проводить работу по привлечению новых объемов грузоперевозок - уже достигнуты соглашения о системной работе паромной переправы порт Кавказ-Поти (трижды в месяц), что позволит организовать прямое железнодорожно-водное сообщение для перевозок грузов из Армении в Россию и страны СНГ и обратном направлении. Проведенная ЮКЖД работа позволит значительно снизить тарифные расценки на паромную переправу (в среднем на 2 тыс. долларов). Среди первоочередных задач железной дороги на будущий период Сергей Валько назвал совершенствование работы по привлечению на железную дорогу новых объемов перевозок грузов, сбалансирование доходной и расходной статей бюджета, приведение трудозатрат в соответствие с объемами работы. Гендиректор ЮКЖД подчеркнул важность активизации мероприятий по реализации транзитного потенциала железной дороги Армении для перевозки грузов из Ирана в европейские страны.

ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” является 100% дочерней компанией ОАО“Российские железные дороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО“ЮКЖД”согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации на 10 лет.

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