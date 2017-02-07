QARTEZ: найди свое место одним нажатием пальца

Что в первую очередь делает турист в незнакомом городе? Чаще всего он ищет надежный, ясный и подробный путеводитель по городским достопримечательностям, инфраструктуре и вариантам маршрутов в этих местах. И теперь посетители Еревана, как, впрочем, и жители города, обеспечены полным доступом к подробной карте столицы с помощью нового мобильного приложения QARTEZ, разработанной совместными усилиями «ВиваСелл-МТС» и компании “Локатор”.

QARTEZ поможет ориентироваться по всему городу, проверять свое фактическое местонахождение и получать контакты организаций, работающих в различных сферах обслуживания: государственных органов, банков, медицинских и образовательных учреждений, магазинов, пунктов питания, общественных туалетов, развлекательных центров, аптек, мастерских, а также других необходимых мест буквально одним касанием к экрану своего мобильного устройства.

“Мобильное приложение QARTEZ – очень полезный инструмент. Он поможет гостям Еревана знакомиться с историческими памятниками одного из древнейших городов мира, чувствовать пульс города и раскрывать образ жизни его жителей. Благодаря этому приложению гостям Еревана будет максимально просто и приятно посещать достопримечательности города, что важно для того, чтобы сделать нашу столицу одним из лучших туристических направлений в мире. А самые большие в Армении сети 3G и 4G «ВиваСелл-МТС» помогут оптимально использовать многочисленные возможности приложения», - сказал гендиректор «ВиваСелл-МТС» Ральф Йирикян.

Приложение также может стать рекламной площадкой для всех компаний, желающих рекламировать свою продукцию, добавлять информацию или просто размещать видео или баннеры на своих страничках. Кроме того, с помощью персональной странички приложение QARTEZ предоставляет возможность совершать звонки, отправлять сообщения по электронной почте, оставлять комментарии, смотреть видеоматериалы, знакомиться с предложениями о продажах и скидках, а также использовать много других функций.

Мобильное приложение QARTEZ бесплатно и доступно для смартфонов с операционными системами Android и IOS. В ближайшее время в QARTEZ будут включены карты Дилижана, Цахкадзора и других городов.