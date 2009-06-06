Крупные банки укрепляют позиции

Итоги 2016-го года по банковской сфере Армении. Мнения экспертов

После того как в январе этого года были опубликованы отчеты армянских банков за последний – 4-й квартал прошлого года, стало возможным подведение некоторых итогов за 2016 год по банковской системе Армении. Итак, объем совокупных активов банковской системы за 2016 год увеличился на 18,5% и составил более 4 триллионов драмов.



Особый интерес вызывают данные по активам первых трех (топ-3) армянских банков, которые в совокупности составляют почти 40% активов всей банковской системы страны. По этому показателю среди армянских банков снова лидирует “Америабанк”, который занимает первое место в банковской системе по данной статье аж с 2013-го года. За 2016-й год “Америабанк” упрочил позиции - увеличив свою долю в банковской системе до 17,3%. Оказавшийся вторым по величине активов “Ардшинбанк”, также увеличил свою долю - до 12,2%. И наконец, занявший почетное третье место - “Армбизнесбанк” – довел свои активы до показателя в 9,8%. В абсолютном выражении активы Америабанка составили 718,2 миллиардов драмов, “Ардшинбанка” - 504,7 млрд драмов, а “Армбизнесбанка” – 404,4 млрд драмов.

Что касается остальных показателей активов остальных армянских банков, то здесь резко улучшил свои позиции в банковском рейтинге банк “Анелик” – его активы выросли на 208% , что позволило ему переместиться с 14-ой места на 5-ю позицию. “АКБА-Кредит Агриколь банк”, несмотря на очень скромный рост активов в 2016 году - всего на 3,3%, поднялся с 6-го места на 4-е. Перемещения, происходящие в средней части банковской рейтинговой таблицы, не в последнюю очередь обусловлены снижением позиций двух крупных банков – ВТБ-Армения и HSBC Armenia, у которых значительно сократились активы в 2016 году, соответственно – на 26% и 21%, в связи с чем эти банки переместились с 3-го и 5-го мест на соответственно 7-е и 8-е места.

Представляет интерес и тот факт, что в 2016-ом году претерпела изменения структура активов. Как известно, наибольшую их долю традиционно составляют кредиты. Эта тенденция в целом сохранилась и в 2016 году - большинство банков увеличило кредитные вложения, сохранив деловую активность. Но в то же время банки в прошлом году были активны на рынке гособлигаций и сократили кредитование банков и других кредитных организаций.

Обязательства банковской системы по итогам 2016 года составили 3,471 триллионов драмов с годовым ростом в 18%. По величине совокупных обязательств опять же лидирует “Америабанк”, обязательства которого составили 653,9 млрд драмов. За год доля банка в совокупных обязательствах банковской системы увеличилась до 18,8%. Доля “Ардшинбанка” и “Армбизнесбанка” по совокупным обязательствам, которые и здесь занимают второе и третье места, увеличилась соответственно до 13% и 10,6%. Таким образом, три первых банка занимают 42,4% рынка по показателю совокупных обязательств.

Опять же отдельной строкой можно отметить улучшение позиций банка “Анелик”, который переместился на 4-е место из второй десятки, обеспечив рост общих обязательств на 224%. Другая часть банков завершила год с менее удачными показателями. Среди них ВТБ Армения и HSBC Armenia. Общие обязательства этих банков сократились на 26,6% и 24,3%.

Что касается объёма средств, привлеченных от клиентов, то они за 2016-й год выросли на 24,1% и составили 2,340 триллионов драмов. По этому показателю также лидирует “Америабанк” с величиной обязательств перед клиентами в 414,6 млрд драмов и долей рынка - в 17,7%. А вот здесь, на второй позиции находится “Армбизнесбанк – 261,3 млрд драмов и 11,2% рынка, что по всей видимости, обусловлено самыми высокими ставками по депозитам, которые предлагает банк. На третьей же позиции - “Ардшинбанк” с показателями в 250,8 млрд драмов и 10,7% рынка.

Анализирую итоги банковского сектора за 2016-й год, экономист Вилен Хачатрян обращает внимание на выравнивание показателей по объемам вкладов и кредитам. Он считает, что рост первых может привести к проблемам с размещением ресурсов.

“В начале года тенденции были не очень хорошие: рост кредитных портфелей был замедленным, - говорит В. Хачатрян, - правда, в последние 3-4 месяца года темпы их роста увеличились”.

В свою очередь партнер - ответственный за аудит финансовых учреждений Армении “Грант Торнтон” Армен Ованнисян считает, что основная тенденция прошлого года в банковской сфере Армении заключается в ее очищении от проблемных активов, которые были накоплены во время кризиса. “Это очищение хорошо видно на примере банка HSBC Армения, который показал по итогам года убыток в 6 млрд драмов. Большие цифры по убыткам этого банка, а также ВТБ-Армения связаны именно со списанием неработающих активов, – говорит А. Ованнисян. Что касается общей ситуации с “неработающими” кредитами, то она по всем банкам примерно одинакова и составляет до 10%.

Еще одной важной тенденцией прошлого года было слияние ряда банков. Данный процесс был в основном связан с необходимостью обеспечения к началу 2017 года общего капитала в 30 млрд драмов. В этом году, на взгляд А.Ованнисяна, ожидать продолжения слияний банков не приходится, поскольку все оставшиеся на рынке игроки выполнили требования ЦБ Армении и 2017-й год будет годом стабилизации и понимания своего нового места на рынке в первую очередь для тех банков, которые объединились.

Еще одним трендом текущего года станет подготовка армянских банков к внедрению с 1 января 2018 года международного стандарта финансовой отчетности IFRS 9, который ужесточает требования по ожидаемым кредитным убыткам. Банки должны будут направить свои усилия на внедрение нового стандарта и соответственно увеличить свои резервы по обесцениванию кредитов.

Что касается общей тенденции укрупнения армянских банков, в частности того факта, что топ-3 из них владеют 40% активов, то, на взгляд специалиста, это нормально и отнюдь не означает, что конкуренция в банковской сфере уменьшится. “Те 17 банков, что работают на сегодняшний день в Армении, продолжат свою деятельность как минимум в ближайшем будущем, – говорит А.Ованнисян. – В Армении наиболее востребованы и прибыльны средние и большие кредиты, что нивелирует преимущества крупных банков. Кроме того, есть пример соседней Грузии, где у одного банка – Джорджиан банка - сосредоточены 50% всех активов, что отнюдь не мешает нормальному и конкурентному развитию их банковского сектора”.

Артур АРУТЮНЯН