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В Номере // ОБЩЕСТВО // Перспективы осуществления мультимодальных перевозок в Иран из стран Европы обсудили представители бизнес-сообщества Ирана и “Южно-Кавказской” железной дороги

Перспективы осуществления мультимодальных перевозок в Иран из стран Европы обсудили представители бизнес-сообщества Ирана и “Южно-Кавказской” железной дороги

ОБЩЕСТВО

Перспективы расширения двустороннего сотрудничества и организации мультимодальных перевозок в Иран из стран Европы и обратном направлении обсудили в рамках состоявшейся 24 января встречи представители бизнес-сообщества Ирана, Армении и Южно-Кавказской железной дороги.

Встреча была организована по инициативе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, посольства Ирана в Армении и ЗАО «ЮКЖД».

 

Собравшимся была представлена деятельность ЗАО «ЮКЖД», основные достижения компании, спектр предлагаемых услуг, в частности, по перевозке грузов в Иран и обратном направлении.

Как отметил, открывая встречу, заместитель генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по финансам и экономике Илья Кельперис, компания, с 2008 года инвестировавшая в сферу железнодорожного транспорта Армении более 250 млн долларов, также является активным участником рынка транспортно-логистических услуг: в сообщении с Грузией работает ускоренный контейнерный поезд, с грузинской стороной согласованы тарифы, предоставляются услуги с использованием других видов транспорта, в частности, автомобильного, морского, воздушного. А в конце 2016 года была осуществлена первая мультимодальная контейнерная перевозка из Европы в Иран.

Транспортные возможности ЮКЖД представил собравшимся начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Гвоздев, отметивший, что компания предоставляет полный спектр транспортных услуг, в частности, по осуществлению контейнерных, мультимодальных перевозок грузов, перевозок по территории стран СНГ, экспедированию грузов, перевозок с использованием автомобильного, авиа- и морского транспорта. В настоящее время разрабатывается единый пакетный продукт по осуществлению транзитных платежей для иранских компаний, в планах “ЮКЖД” – открытие в 2017 году контейнерного терминала на станции «Ереван».

Д.Гвоздев также представил собравшимся преимущества предлагаемых ЮКЖД маршрутов перевозок из Европы в Иран через порты Гамбург и Констанца по сравнению с существующими маршрутами через Турцию и порт Бандарабас. По территории ЕС грузоперевозки осуществляются автотранспортом, до порта Поти – морским, из Поти на железнодорожную станцию Ерасх в Армении груз прибывает по железной дороге, а затем следует автотранспортом до Тегерана.

«Предлагаемые нами маршруты позволяют сэкономить до 2 тыс долларов за контейнер, сократить время доставки на 10-19 суток. Также действует упрощенный документооборот: клиент будет взаимодействовать только с “ЮКЖД”, которая будет нести ответственность за перевозку, в том числе ее таможенное оформление. Мы считаем предлагаемый проект перспективным и готовы продемонстрировать индивидуальный подход к каждому грузоперевозчику», - заявил Д.Гвоздев.

Возможности и механизмы осуществления расчетов за мультимодальные перевозки представил представитель банка «Меллат».

Участники встречи обменялись мнениями по ряду представляющих взаимный интерес вопросов.

 

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