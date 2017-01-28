Вопросы сотрудничества в сфере грузоперевозок обсудили представители Южно-Кавказской и Грузинской железных дорог

24 января в г.Тбилиси состоялась встреча руководителей ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и АО «Грузинская железная дорога». В рамках встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, аспекты обеспечения регулярной работы паромной переправы Поти-Кавказ, организации мультимодальных грузовых перевозок из Ирана в европейские страны и обратном направлении по территории Армении и Грузии.

Руководители ЗАО «ЮКЖД» Сергей Валько и АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе выразили общее мнение о перспективности проекта перевозок Иран-Армения и необходимости направления совместных усилий для его дальнейшего развития.

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ЗАО“Южно-Кавказская железная дорога”является 100% дочерней компанией ОАО“Российские железные дороги”и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО“ЮКЖД”согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.