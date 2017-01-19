И много, много радости детишкам принесли...

Не секрет, что более всего во внимании нуждаются как самые маленькие – дети, так и самые взрослые люди. А ценность простого человеческого внимания возрастает многократно, когда речь идет о детях с особыми потребностями и стариках, которые по воле судьбы оказались одинокими…

Сразу в несколько мест отправилась с подарками и праздничной программой группа из артистов и представителей профсоюзного комитета компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) на Старый новый год – 13 января. Вначале они заглянули в детский дом им.Мари Измирлян, где живут 111 детей с различными физическими и умственными проблемами… Было все, что должно быть на новогоднем празднике – и песни, и танцы, и подарки, и конечно же Дед Мороз со Снегурочкой. Причем Дед Мороз оказался таким большим и статным, что директор детдома Асмик Мкртчян даже провела аналогию с как-то виденным ею главным российским Дедом Морозом из Великого Устюга… Подготовились к встречe с гостями и сами воспитанники детдома. В частности, один из ребят - Арман, хорошо исполнил песни Саят-Новы.

А пока дети радовались празднику, Асмик Мкртчян рассказала, что в детдоме работает многопрофильная команда, а также реабилитационный центр, где различными специалистами осуществляются разнообразные программы: «Например, наши специалисты - логопеды работают с детьми, у которых проблемы с речью, тифлопедагоги – с детьми, имеющими проблемы со зрением, эрготерапевты – занимаются проблемами развития. Работают в детдоме и массажисты, врачи, медсестры, психологи». В детдоме есть свой тренажерный зал, зубоврачебный кабинет и даже искусственная соляная пещера. Эта «пещера» была оборудована буквально месяц назад и помимо того, что выглядит очень впечатляюще, выполняет весьма важную функцию. «Она предусмотрена для детей, страдающих острыми проблемами дыхания, а также аллергиков, - рассказывает А.Мкртчян, - кроме того, и весь коллектив работников должен проходить через этот кабинет, чтобы в детдоме не было больных вирусами».

А еще директор детдома поблагодарила коллектив и руководство ЭСА за то постоянное внимание, которое они оказывают. «Мы уже несколько лет сотрудничаем и очень благодарны ЭСА, что они всегда рядом с нами - будь это Новый год или Международный детский день… - говорит А.Мкртчян, - всегда приезжают к нам с подарками и различными программами. Вот и сегодня Дед Мороз и Снегурочка принесли очень много радости детишкам. В свою очередь и наши дети подготовили концерт и все вместе мы смогли провести красивый праздник».

Ждали гостей и в Норкском доме-интернате для престарелых. Сюда из «Электрических сетей Армении» приезжают далеко не в первый раз. Причем дело не ограничивается только поздравлениями по поводу праздников. С помощью ЭСА и крышу чинили, и дополнительное электропитание здания проводили… Одним словом, всегда были чутки к нуждам стариков. Но на этот раз все собрались в зале дома-интерната, чтобы еще раз встретить Новый год.

Артем Мурадян, руководитель профсоюза ЭСА, поздравил всех от имени компании и лично гендиректора Карена Арутюняна с Новым годом. «Мы уже много лет сотрудничаем с вами, всегда помним о вас и любим, - сказал А.Мурадян, - Знайте, что эта связь важна для нас и я желаю всем здоровья и хорошего настроения». И здесь в очень хорошей атмосфере прошла праздничная программа. Было спето много песен, в том числе, понятное дело – старых шлягеров. Не остались в долгу и подопечные дома-интерната. Они также исполнили несколько песен.

А вот в 11-ю спецшколу, что в Нубарашене, вместе со всеми отправился еще один человек – профессиональный настройщик пианино. «Когда нас из ЭСА спросили, могут ли они чем-то нам помочь, мы вспомнили, что наше пианино в актовом зале вконец расстроилось и попросили помочь с этим делом, - рассказывает замдиректора 11-ой спецшколы для умственно отсталых детей Анаит Енгибарян, - как видите, на нашу просьбу откликнулись буквально сразу». И с этим учреждением ЭСА связаны не один год и всегда были чутки к потребностям спецшколы. А.Енгибарян вспомнила, как несколько лет назад компания приобрела для них синтезатор и теперь праздничные мероприятия проходят намного веселее.

Вот и на этот раз все прошло исключительно весело. Ребята хорошо подготовились и веселились от души, в чем им помогали как Дед Мороз со Снегурочкой, так и другие артисты. Ну а привезенные подарки только «усугубили» хорошее настроение…

«Поскольку школы, подобные нашей – учреждения закрытого типа, такого рода сотрудничество, как с ЭСА, очень важно и в смысле коммуникации детей с внешним миром, - говорит А.Енгибарян, - мы, конечно, периодически организуем экскурсии, походы в театры… Но когда приходят люди извне, особенно по такому праздничному поводу, детям это доставляет очень много радости».

И, видимо, не случайно председатель профсоюза ЭСА Артем Мурадян, поздравляя с праздником, пообещал и в детдоме, и в 11-ой спецшколе, что эта новогодняя традиция от «Электрических сетей Армении» обязательно будет продолжаться.

Артур АРУТЮНЯН