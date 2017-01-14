На ЮКЖД подвели итоги работы в 2016 году

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергей Валько во время селекторного совещания подвел итоги работы компании в 2016 году. По его словам, 2016 год был для железной дороги Армении достаточно непростым, ЮКЖД пришлось работать в условиях кризиса и обострения конкурентной борьбы, решать вопросы обеспечения устойчивой работы.

«Несмотря на сложность работы, нам удалось обеспечить уровень доходов железной дороги на уровне 100,7% к плану, гарантировав рост за счет увеличения объема перевозок, улучшения уровня взаимодействия с клиентами. В уходящем году полностью выполнены все инвестиционные программы», - заявил С.Валько.

Руководитель компании отметил, что уходящий год был богат знаменательными событиями в жизни железной дороги и назвал два наиболее примечательных: осуществление первой мультимодальной перевозки из Европы в Иран с использованием железнодорожной инфраструктуры Армении и производство ремонта в объеме ТР-3 электропоезда в Ереванском локомотивном депо. С.Валько поручил продолжить работы в направлении развития мультимодальных перевозок из Европы в Иран и обратно, а также освоения новых технологий ремонта.

Гендиректор ЮКЖД сообщил, что в уходящем году прослеживалась положительная динамика объема грузовых перевозок, которые на 1% превысили запланированный показатель и на 2,3% - показатель прошлого года. Перевозки в экспортном сообщении на 9% или 28,8 тыс тонн превысили прошлогодний уровень, в местном сообщении рост составил 15,9%. При этом С.Валько констатировал, однако, снижение импортных перевозок на 18,5%.

Согласно приведенным руководителем компании данным, рост прослеживался по линии таких качественных показателей работы как, в частности, среднесуточный пробег и производительность локомотива, участковая скорость, которая достигла 35,1 км/час против планируемых 34 км/час., простой вагона под одной грузовой операцией.

Сократился оборот грузового вагона: по итогам года показатель составил 2,7 суток против планируемых 2,9 суток. Вместе с тем Сергей Валько констатировал необходимость улучшения таких показателей работы железной дороги, как, в частности, средний вес поезда, статнагрузка вагона, расход электроэнергии на тягу поездов.

Затронув вопрос графика движения поездов, генеральный директор ЮКЖД сообщил, что в течение года по ЮКЖД проследовало 13 048 поездов, из которых 12 919 – по расписанию. Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в 2016 году балловая оценка пути по сравнению с прошлогодним показателем была улучшена на 7 пунктов и составила 87 единиц. К тому же по сравнению с прошлогодним показателем на 10% и 11% соответственно снизилось число зарегистрированных на железной дороге отказов и браков.

В течение года силами дистанций пути по всей протяженности железной дороги капитально отремонтировано 12,7 км пути, заменено более 39,4 тыс шпал, в том числе 20 тыс. – новых железобетонных и 10 тыс. – новых деревянных. С.Валько отметил, что рост прослеживался и в сфере пассажирских перевозок. Так, за год пассажирооборот увеличился на 12,1%, в том числе на 24,5% - в международном и на 0,4% - в местном сообщении.

Говоря о будущей работе, руководитель компании сказал, что в 2017 году коллектив ждет не менее напряженная и ответственная работа, и успешный результат зависит от работы каждого железнодорожника.

По окончании селекторного совещания генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» на традиционной встрече с коллективом наградил почетными и благодарственными грамотами большую группу железнодорожников.

Руководитель компании вручил почетные грамоты пяти сотрудникам ЮКЖД за высокие производственные показатели, добросовестное и качественное выполнение должностных обязанностей. Благодарности были объявлены 12-ти специалистам, 47 сотрудников были премированы.

Почетное звание предприятия эффективных технологий и эстетики было присвоено опорной станции Гюмри линейно-станционного объединения «Гюмри» дирекции по перевозкам.

Поздравляя железнодорожников, руководитель ЮКЖД пожелал всем оптимизма, плодотворной работы и успешного решения поставленных задач.

«Хочу поблагодарить всех вас за работу и пожелать вам и вашим семьям благополучия и счастья в новом году!», - сказал Сергей Валько.