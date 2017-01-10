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Самая большая в Армении сеть 4G стала доступной в 22 городах страны

ОБЩЕСТВО

Компания «ВиваСелл-МТС» продолжает расширять первую и самую большую сеть 4G в Армении, запуск которой состоялся шесть лет назад. Тогда, в 2010 году, благодаря этому событию Армения стала одной из десяти технологически развитых стран, где была внедрена технология 4G.



Внедрение услуг 4G никогда не было самоцелью для «ВиваСелл-МТС» и компания не ограничилась предоставлением услуг 4G лишь жителям Еревана. За короткий срок благодаря интенсивной работе и огромным вложениям услуги 4G стали доступны также во втором и третьем по величине городах Армении: в Гюмри и Ванадзоре. Постепенно высокоскоростная сеть была развёрнута в Цахкадзоре, Вагаршапате, Дилижане, Джермуке и Армавире, обеспечив покрытие сети 4G на территории охватывающей 46,6% населения страны. Третий этап расширения сети 4G включил в себя новые регионы – города Абовян, Аштарак, Егвард, Артик, Берд, Капан, Мегри, Агарак, Ехегнадзор, Вайк, Степанаван и Спитак. По завершению запланированных работ к концу прошлого года, услуги 4G стали доступными уже 52,5% населения Армении.
«Шесть лет назад «ВиваСелл-МТС» внедрила первую в Армении сеть 4G/LTE. Тогда высокоскоростная технология 4G была доступна только в десяти странах мира. В рамках поэтапного развёртывания сети к концу 2016 года услуги 4G стали доступны уже в 22, в том числе приграничных городах Армении, что является частью нашей стратегии. Отмечу, что развитие сети 4G во всём мире является важным условием экономического роста и развития»,- сказал генеральный директор«ВиваСелл-МТС» Ральф Йирикян.
Обеспечение доступности 4G технологии в региональных городах Армении преследует не только бизнес цели, но направлено на сокращение технологического разрыва между столицей и регионами. На сегодняшний день «ВиваСелл-МТС» является ведущим оператором связи в Армении, в том числе по количеству базовых станций и, соответственно, покрытием сетей 2G, 3G и 4G. При этом технология 4G позволяет обеспечивать скорость передачи данных, почти в десять раз превышающую скорость сети третьего поколения 3G.
Увеличение числа базовых станций 3G и 4G имеет две стратегические цели: расширить географию услуг доступа высокоскоростного интернета и одновременно увеличить пропускную способность сети для удовлетворения постоянно растущего спроса на услуги передачи данных.
Около месяца назад, по данным приложения Ookla Speedtest в результате тестирований, проведенных в 2016 г., «ВиваСелл-МТС» была признана оператором самой быстрой в Армении мобильной сети. Данные были получены по итогам свыше 90 тысяч тестовых замеров скорости мобильной сети на всей территории страны.

 

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