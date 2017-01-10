В отремонтированном детсаду Санаина – тепло, уютно и красиво!

Настоящий новогодний подарок в канун наступающего 2017 года был сделан ребятишкам лорийской общины Санаин, что в Алаверди. Здесь под самый занавес прошлого года состоялась торжественная церемония введения в строй детского сада №3, отремонтированного при содействии и участии ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

С этим долгожданным событием родителей и ребят поздравил мэр города Карен Паремузян. Он отметил, что введение в строй нового дошкольного учреждения – это своего рода новогодний подарок не только

малышам, но и их родителям. Ведь это почти полностью решило проблему очередей, которые, фигурально выражаясь, приходилось выстаивать взрослым членам семьи, дабы отправить ребенка в детсад. Ныне же «путевки» в отменно отремонтированное детское дошкольное учреждение получили порядка трех десятков мальчиков и девочек. И примерно столько же будут приняты в детсад в будущем.

По поводу столь знаменательного в жизни санаинцев события с приветствием к ним и присутствующим на мероприятии высоким гостям обратился генеральный директор ЗАО ЮКЖД Сергей Валько: «Уважаемый г-н губернатор, уважаемые гости! Сегодня у нас радостное событие. Я не ошибся - действительно у нас событие, открытие детского сада. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» разработала и претворяет в жизнь постоянную программу сотрудничества с данной областью. В текущем году с мэром нами был обсужден вариант восстановления данного детского сада. И наше предложение было поддержано губернатором. Результат налицо. В связи с чем я также хочу выразить слова благодарности частным предпринимателям – г-ну Галечяну и г-ну Маркаряну. А также организациям, которые сотрудничают с ЮКЖД. Когда они узнали, что есть проект, который предполагает улучшение условий для проживания, воспитания и дошкольного образования детей в детском учреждении, то по велению души стали участниками реализации проекта. И я верю, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится.

Ведь прежде чем прийти на это торжество, мы с господином губернатором решили, что и в 2017 году совместно с представителями Лорийской области будем улучшать условия пребывания детей в этом детском саду».

Теплые слова благодарности и поздравления от имени Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в РА Ивана Волынкина высказал и второй секретарь посольства России в Армении Сергей Анищенко. Он отметил, что это событие весьма знаменательно и для сотрудников городской мэрии, которые смогли решить социально значимую задачу – проблему нехватки мест в общеобразовательных учреждениях для детей дошкольного возраста. А главное - это событие явилось еще одним свидетельством многовековой российско-армянской дружбы и сотрудничества. «Сегодня российская компания помогает армянским детям, а завтра армянская компания, возможно, будет помогать российским. Хочется выразить особую благодарность ЮКЖД и лично генеральному директору Сергею Валько за финансирование такого важного объекта - детского сада. Места, с которого начинается долгий путь воспитания, образования и становления полноценной личности», - отметил второй секретарь посольства РФ в РА.

Обновленный детсад и впрямь радовал взор присутствующих своей красотой и уютом. Немудрено: он сооружен с учетом самых современных стандартов и оснащен разнообразным игровым инвентарем, детской мебелью. В ремонт здания было инвестировано 15 млн драмов - 5,3 млн драмов из коих предоставило ЗАО ЮКЖД, а остальные 9,7 млн драмов внесла городская община Алаверди и частные благотворители. И хотя в Алаверди уже сделан реальный шаг к решению приоритетной задачи сокращения очередей на место в детсадах города, тем не менее на этом все не остановится – в нынешнем году в этом же детсаду панируется отремонтировать также спортивный и актовый залы. Разумеется, вновь при непосредственном содействии ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

В заключение торжественного мероприятия открытия основного корпуса детсада N3 Дед Мороз вручил ребятишкам подарки. А к корр-ту «НВ» подошла родительница, попросившая адресовать посредством СМИ слова благодарности: «Спасибо всем - строителям, персоналу железной дороги и представителям Лорийского марза, мэрии Алаверди, а также руководителю общины Санаин, частным предпринимателям за это чудо. За этот предпраздничный подарок, который они сотворили для нас и главное – для наших детей!».