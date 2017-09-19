Армянская мозаика

Тель-Авив ищет выгоду в сотрудничестве и с Баку, и с Ереваном

Армянские и азербайджанские СМИ продолжают обсуждать итоги визита израильской делегации, которая посетила Ереван 10-13 сентября. Напряжение дискуссии задано темой продажи израильского оружия азербайджанской стороне, пишет onkavkaz.com.

Ереван открыто выразил израильской стороне свое раздражение и недовольство по поводу продажи Тель-Авивом вооружения Баку, рассказал сопредседатель общественного форума «Армения – Израиль», доктор политических наук, генерал-майор Айк Котанджян. Самое интересное в этой ситуации, с кем предпочитает работать сам Израиль – с условно мусульманским Баку или с условно христианским Ереваном. Как заявил в беседе с порталом Haqqin израильский аналитик Авраам Голдштейн, в правительстве Израиля есть люди, поддерживающие позиции Армении. Но фигуры, поддерживающие позиции Азербайджана, доминируют над сторонниками развития сотрудничества с Арменией, поскольку Тель-Авив рассматривает Азербайджан как самый удобный военный и политический плацдарм для давления на Иран. Израиль делает все возможное, чтобы ослабить Иран и настроить против него его ближайших соседей. И Азербайджан, который стремится показывать себя светским государством, опасающимся политического и религиозного давления шиитского Ирана, готов идти на самое тесное сотрудничество с Израилем ради общего противостояния Тегерану.

Председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов отметил, что сейчас уже многие мусульманские страны поддерживают тесные отношения с Израилем, «но далеко не все делают это достаточно открыто, как, скажем, Азербайджан, Узбекистан и ряд других стран». «В этом смысле Баку является важным партнером для Израиля, где проживает влиятельная диаспора выходцев из Азербайджана», - указал Чернов. Что касается отношений Израиля с армянской стороной, то стоит отметить, что евреи и армяне конкурируют друг с другом на мировой арене по своей влиятельности. Это касается таких сфер, как мировые медиа-ресурсы, мировые финансы и мировые лоббистские структуры. Кроме того, Израиль и Армения конкурируют за право считаться главной жертвой современного мира. Израиль – с темой холокоста в годы Второй мировой войны, а Армения с темой геноцида армянского населения в Османской Турции.

При этом, как отмечает Михаил Чернов, Израиль все-таки начал развивать отношения и с Арменией. «Но тут, конечно же, нет и не может идти речи о такой большой финансовой заинтересованности, как в случае с Азербайджаном. Однако Армения – член Евразийского экономического союза. И отношения с Арменией – это еще и отношения с ЕАЭС». Кроме того, как отмечает эксперт, отношения с Арменией и для Израиля становятся важными в силу других факторов. «Азербайджан – на берегу Каспия. А вот армяне есть везде – в Сирии, Ливане, той же Турции. Так что в широком смысле контакты с Арменией и армянами для Израиля важны», так как Израиль получает возможность работать в стратегически важных для него мусульманских странах через армянскую диаспору. По словам ныне покойного российско-азербайджанского деятеля Гейдара Джемаля, иранские обвинения в том, что Азербайджан сотрудничает с МОССАДом (израильская разведка), вполне обоснованны.

«Я думаю, это очевидно. Азербайджан поддерживает очень тесные отношения с Израилем, в том числе в военной области. Военное сотрудничество Баку и Тель-Авива предполагает тесные контакты в области военной разведки. Азербайджан сейчас является для Израиля тем, чем раньше была Турция. Не столь давно Турция и Израиль действовали на Ближнем Востоке сообща. Сейчас эти близкие отношения прерваны. По Азербайджану это все сохранилось, и в том, что говорят иранцы, есть существенная доля правды».

На снимке: бакинские евреи вместе с Тельманом Исмаиловым отмечают Песах.





Прихожан армянской церкви в Стамбуле забросали камнями

В Стамбуле националисты забросали камнями прихожан армянской церкви Сурб Ованес. Инцидент произошел 17 сентября во время вечерней службы по случаю праздника Честного и Животворящего Креста Господня (Хачверац).

«Обычно в дни воскресной службы, до ее окончания, вход в церковь охраняется силами безопасности. Это обязанность государства — обеспечивать безопасность гражданина и его собственности», — заявил турецкому информационному агентству artigercek.com Ерванд Озузун — отец депутата армянского происхождения от оппозиционной Народно-республиканской партии Селины Доган. Он также отметил, что националисты, бросавшие камни в прихожан армянской церкви, кричали: «Смерть вам!» Ранее РУСАРМИНФО сообщало, что турецкие националисты заставили курдов достать из могилы тело умершей матери одного из оппозиционных политиков.





Церковь Сурб Киракос - в зоне действия комендантского часа и местных воров

Как пишет турецкая газета Diken, армянская церковь Сурб Киракос в районе Сури провинции Диарбекир, оказавшаяся в центре турецко-курдских столкновений с ноября 2015 года, все еще находится в зоне действия комендантского часа. Несмотря на это, церковь постоянно «штурмуют» воры.

Председатель фонда церкви Сурб Киракос Эргюн Айык отметил, что они не могут даже посещать церковь, поскольку для этого нужно оформить большое количество документов. Зато ворам удается спокойно входить и грабить армянскую церковь. «Украли даже электрическую подстанцию. Церковь должна быть восстановлена госуправлением фондов. Сейчас ведутся переговоры по тендеру», - заявил Айык.

“Россия пытается воссоздать СССР, но Армения навряд ли захочет вновь стать советской”

По инициативе конгрессмена Джеки Спир Канчелян в воскресенье 17 сентября в Армению прибыла делегация представителей Конгресса США, сообщает «Голос Америки».

В составе делегации – Фрэнк Паллоне (он еще во время Спитакского землетрясения 1988 г. привез в Армению гуманитарный груз), Анна Эшу (кстати, у нее армянские корни), Дэвид Валадао, по инициативе которого Конгресс недавно выделил дополнительные средства на разминирование территории Арцаха, Тулси Габбард, представляющая Гавайи, и конгрессмен от штата Висконсин Джим Сенсенбреннер.

«Пожалуй, это самая внушительная по составу делегация американских законодателей, направившаяся в независимую Армению», – подчеркнула Спир Канчелян. По ее словам, повестка визита настолько обширна, что нескольких дней едва ли хватит, чтобы успеть осуществить все намеченное.

Перечисляя цели визита, она отметила: «Следует укрепить нашу дружбу, помочь Армении избавиться от оставшихся проявлений коррупции, создать новые возможности для содействия демократии…». Помимо этого, этот визит символичен для американских законодателей, имеющих армянские корни. ”Очень важно побывать на исторической родине, ознакомиться с ней, почувствовать родную землю», – призналась Джеки Канчелян.

В целом же она считает, что Армении, являющейся партнером США в регионе и “находящейся под влиянием России”, следует предоставлять более масштабную помощь. “Россия пытается воссоздать Советский Союз. Однако я убеждена, что Армения не захочет вновь стать советской», – подытожила представительница Конгресса США.

Примет ли участие Арам Атешян в выборах Константинопольского патриарха?

Имена кандидатов на выборах Константинопольского патриарха ААЦ пока официально не объявляются. Однако армянская община уже знает, между кем развернется борьба на выборах, заявил в беседе с NEWS.am редактор армянской версии издаваемой в Стамбуле армянской газеты «Агос» Баграт Эстукян.

«Неофициально фигурируют следующие имена: архиепископ Арам Атешян, лидер духовного совета Константинопольского патриархата, епископ Саак Машалян и предводитель Гугаркской епархии, епископ Сепух Чулджян из Армении. Официально имена кандидатов будут объявлены позднее», - сказал Эстукян. Отметим, что изначально сообщалось о том, что кандидатура Атешяна не будет выдвинута, однако сейчас ведутся закулисные разговоры о его участии в выборах. Напомним, что выборы Константинопольского патриарха ААЦ пройдут 13 декабря.

В Ростове наступило “Время добра”

Благотворительная организация «Время добра» решила бесплатно раздавать продукты в ростовских магазинах.

Полки, установленные в магазинах, волонтеры организации заполняют сами. Товары первой необходимости оставляют также покупатели. «Наши волонтеры приезжают в магазины, следят за тем, чтобы полки не пустовали, и рассказывают посетителям, что любой из них может взять то, что ему необходимо», — сказала волонтер организации Аида Степанян порталу «161.ru». Волонтеры также следят за сроком годности и свежестью продуктов. По словам Аиды, инициатива воспитывает в людях доброту и сострадание к нуждающимся. Как сообщалось ранее, бизнесмен Артак Акопян, бесплатно раздающий хлеб пенсионерам и малоимущим в своих магазинах в Екатеринбурге, запустил новый проект под названием «Дари добро».

Хозяин львицы Майи готов переехать вслед за ней в Пензу

Житель города Энгельса несколько дней провел в клетке с львицей, чтобы та не страдала от стресса, пишет “Собеседник”.

В Пензенский зоопарк часто приносят или просто подкидывают животных.

– Оставляли волка и волчицу, приносили черепах, шиншилл, хорьков, – рассказывает директор зоопарка Андрей Воскресенский. – Наиграются и избавляются. Как-то зимой у мусорного контейнера крокодила выбросили. К сожалению, спасти его не удалось, замерз.

Особой любви к своим питомцам наигравшиеся, понятное дело, не испытывают. Тем удивительнее история Егиша Ерояна, жителя Энгельса. В Пензенский зоопарк он привез свою львицу Майю не по доброй воле, а по решению суда. В апреле дикая кошка, которую Ероян держал на своей территории, сбежала и на улице бросилась за ребенком. Обошлось без увечий – мальчик просто упал, но его родители подали на хозяина зверя в суд. Судья не только взыскал денежную компенсацию за моральный вред, но и запретил содержать животное дома. Львицу отправили в Пензенский зоопарк. Хозяин поехал с ней.

По словам Воскресенского, Ероян оставался в зоопарке неделю, пока выправлял на животное необходимые документы, без которых львицу нельзя перевозить. Не все дни напролет сидел с Майей в клетке, а периодически навещал. Мужчина сам кормил ее мясом и курицей, львица не голодала и, по-видимому, вместе с хозяином легче перенесла неволю.

– У них обычные отношения хозяина с питомцем, – говорит Воскресенский. – Она еще маленькая, неполовозрелая, ей всего два года. Но она не всегда будет такой, у зверя со временем просыпаются инстинкты. Бывают, конечно, и исключения, но одно на миллион.

Егиш Ероян, видимо, не боится или не верит, что Майя может измениться. Он, по словам директора зоопарка, не хочет отдавать львицу в чужие руки и ради нее готов сменить место жительства.