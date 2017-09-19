“А не лучше ли нам признать геноцид армян и избавиться от головной боли?”

О турецко-армянской “нормализации” в свете идей бывшего премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля

Он умер на 91-м году жизни и оставил после себя серьезное политическое наследство, видимо, мало знакомое Эрдогану... У Эрдогана свой путь, хоть он и позиционировал себя поначалу воспитанником Ататюрка и Демиреля. Есть в этом наследстве и немало страниц, касаюшихся турецко-армянской нормализации, которая еще недавно представлялась вполне реальной. Так каковы же они, эти идеи?

Демирель, скончавшийся два года назад, является одним из основателей Партии справедливости (ПС) Турции. Занимал пост главы государства с 1993 по 2000 годы, также назначался премьер-министром Турции пять раз.

Будучи на пенсии, Демирель не часто напоминал о себе, но в 2009 году, когда в разгаре был процесс “нормализации”, увенчавшийся подписанием Цюрихских протоколов, экс-президент Турции выступил резко против урегулирования армяно-турецких отношений. Он осудил преемников за “мягкую политику в отношении Еревана” и призвал их ни в коем случае не устанавливать с армянами дипотношений и уж тем более не открывать границу. Примечательно, что многие члены команды Демиреля тогда открыто не согласились с оценками своего бывшего босса. Но как показала дальнейшая история, эти оценки “странным образом” совпали с позицией главы правительства (ныне президента) Эрдогана, который в годы правления Демиреля был молодым, диссидентствующим политиком, отстаивающим в том числе свое право носить усы...

В интервью газете “Миллет” Сулейман Демирель заявил, что открытие армяно-турецкой границы не может исходить из интересов Турции: “Без освобождения Арменией оккупированных земель сближение с армянами Турции ничего не даст. От этого выиграют только США и Россия”... Бывший президент предупреждал, что “за счет открытия турецко-армянской границы США, Европа и Россия хотят решить свои геополитические проблемы в регионе Южного Кавказа”. Он заверял, что и в годы его правления на Анкару со стороны Вашингтона оказывалось давление с тем, чтобы вынудить к диалогу с армянами, но в отличие от нынешних правителей он, дескать, “выдерживал прессинг и не шел на уступки”.

Демирель давал простое объяснение стремлению Белого дома склонить турок к открытию границы. “В США много избирателей-армян. Армяне имеют сильную диаспору. Кроме того, Америка не хочет, чтобы только Россия имела влияние на Ереван. Сейчас США хотят посредством Турции укрепиться в Армении”, — утверждал девятый президент Турецкой Республики.

Открытие границы и установление между Ереваном и Анкарой дипломатических отношений “резко подорвет позиции официального Баку, так как сближение Армении с США явно не в пользу Азербайджана”, вещал Демирель, предрекая, что “в случае открытия границы урегулирование конфликта будет растянуто на многие годы, что равносильно потере Азербайджаном Нагорного Карабаха”. Тирада завершалась “вердиктом”: “Я не думаю, что без решения вышеназванных проблем Турции следует идти на сближение с Арменией”. Все это, как известно, оформилось в пресловутый пакет предусловий, который Анкара предъявила Еревану...

Сулейман бей также предлагал “не забывать, кто такие армяне и почему их следует считать врагами”. “У Армении есть территориальные претензии к самой Турции. Достаточно посмотреть на их герб, и вы сами в этом убедитесь — они сделали своим символом наш Агрыдаг. Они убили 40 наших дипломатов. А теперь говорят: “Пусть турки извинятся перед армянами за геноцид”. Они везде трубят о событиях 1915 года. Некоторыми странами уже приняты решения по поводу выдуманного ими геноцида. Ведется серьезная работа против Турции...”

Тогда многие аналитики по обе стороны границы предлагали не судить 85-летнего “аксакала” за то, что его аргументы уже не столь остры и убедительны, как 20 лет назад. Хотя, конечно же, было бы лучше, если б экс-президент промолчал. Сумел ведь промолчать Ахмед Сезер, сменивший Демиреля на посту президента в 2000 году. Десятый президент Турции не высказывался об армяно-турецких отношениях, справедливо полагая, что заниматься этим вопросом должно руководство страны. По некоторым сведениям, Сезер в последние годы своего президентства и сам склонялся к тому, что открытие армяно-турецкой границы — необходимый шаг. По крайней мере турецк ие националисты, проклиная “продавшихся армянам предателей”, в одном ряду с Гюлем, Эрдоганом и Бабаджаном упоминали тогда также имя А.Сезера.

Кстати, необходимость и важность продолжения армяно-турецкого диалога осознавал и восьмой президент Турции Тургут Озал. Армяно-турецкая граница была закрыта сразу же после его внезапной смерти в 1993-м. Сам же Озал был одним из первых глав государств, признавших независимость Армении. В 1992-м именно он настоял на том, чтобы позволить поставки в Армению зерна и муки. С именем Тургута Озала связана еще одна любопытная история. Очевидцы вспоминают, что в 1991 году в ходе своего первого визита в США Озал после встречи с президентом Джорджем Бушем-старшим заявил: “А не лучше ли нам признать геноцид армян и избавиться от головной боли?” Дело было в нью-йоркской гостинице “Мэдисон”. Как свидетельствуют очевидцы, этот вопрос застал врасплох министра иностранных дел Ильтера Туркмена и посла Турции в США Нузхета Кандемира. Впоследствии Кандемир признался, что именно он убедил президента отказаться от этой мысли.

То, что такой разговор действительно имел место, подтвердил и тогдашний глава внешнеполитического ведомства Ильтер Туркмен, который был также членом функционировавшей до “нормализации” (под эгидой Госдепа США) “Армяно-турецкой комиссии по примирению”.

“...Когда я был послом Турции в Москве, советский МИД организовал поездку нескольких послов в Ереван. Но я не поехал. Сказал, что если поеду, то придется там пить армянский коньяк. А на этикетке армянского коньяка изображен Арарат, хотя он армянам не принадлежит. Это, конечно, была шутка. Один армянин из советского МИДа на мой юмор столь же остроумно заметил: “А на турецком флаге изображен полумесяц. Неужели это означает, что Турция готовится к войне с целью завоевания Луны?..” — рассказывал Туркмен. Кстати, он выступал за безоговорочное урегулирование отношений между двумя странами.

“...Никаких предварительных условий быть не должно. С добрым сердцем как можно скорее мы должны открыть границу. Конечно, для нас важно мнение наших азербайджанских братьев на этот счет. Но наши национальные интересы требуют того, чтобы между Анкарой и Ереваном немедленно были бы налажены дипломатические отношения. Нужно сначала открыть границу и затем только обсуждать все спорные вопросы в гораздо более спокойной атмосфере”...

Остается сожалеть, что нынешняя правящая элита Турции пошла путем, указанным Демирелем, взяв на вооружение его оценки, исходящие сугубо из интересов “младшего брата” — Азербайджана.

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