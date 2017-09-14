WEB Пространство

Александр Лапшин скоро будет дома…



Блогера и путешественника Александра Лапшина (он же Puerrtto) выпустили: президент “соседистана” Ильхам Алиев уже подписал соответствующий указ…



Напомним, Лапшина задержали в декабре прошлого года в Минске по запросу Баку. Ранее он вызвал волну возмущения серией своих постов из Баку, в которых рассказывал о трущобах. Разозлил он соседей и фактом приезда в Азербайджан, где он внесен в так называемый «черный список» МИД за посещение Арцаха. Еще в 2011 году Puerrtto назвал “черный список” пустой бутафорией… Решение об экстрадиции в Баку Лапшин пытался оспорить в Верховном суде Белоруссии. Не получилось. В феврале блогера судили в Баку и таки посадили на три года…

Свое возмущение по поводу случившегося спешили высказать не только коллеги Лапшина по цеху, но и известные политики, общественники и, наконец, простые граждане. Поведение Минска назвали абсурдным, не говоря уже об одержимости Баку засадить блогера за решетку. Незадолго до этого корреспондент “НВ” поинтересовался судьбой Лапшина у главы российского МИД Сергея Лаврова и тот сообщил, что не допустит экстрадиции и что для освобождения Александра делается все возможное. Но, видимо, что-то пошло не так… По крайней мере в сети появились разговоры о том, что Лукашенко так демонстрирует свою обиду на русских за то, что те не дали скидку на газ и нефть… Но больше всего волновало общественность то, что “историей с блогером Лапшиным белорусские и азербайджанские власти создали очень плохой прецедент”… “Это ставит под угрозу работу не только журналистов, но вообще перемещение граждан, которые вдруг не в самых горячих точках, а в спокойном Минске могут оказаться под угрозой ареста и репрессий за высказанное критичное мнение в адрес даже не своего, а некого третьего государства”, - писали эксперты…

Беспокойства эти никуда не делись. Даже несмотря на радостную весть об освобождении Лапшина. Параллельно общественность пытается понять, что именно подтолкнуло Алиева к такому решению. Одни уверены, что это давление Запада, другие как раз так не считают. “Не под давлением мировой общественности Алиев политзэков освобождает, - пишет в FB Арина Э. - Во-первых, если бы на него влиял приказной тон в этом вопросе, он бы вместо выпущенных 10 не сажал бы сразу 20, а в результате такой прогрессии у него их уже 150 набралось. Во-вторых, Западу на нардаранских радикалов-шиитов начихать, за них кроме пары дежурных правозащитных организаций никто никогда не впрягался, потому что тема мутная. В-третьих, о том, что он там кого-то выпустил, за границей узнают три с половиной человека, которым глубоко наплевать, так что имиджевые приобретения тоже нулевые, а вот внутри страны милосердный и мудрый президент срабатывает прекрасно каждый раз. Реально есть только несколько случаев, когда за азербайджанских политзеков впрягались заграничные доноры - это Аднан Гаджизаде и Эмин Милли, чета Юнусов, Хадиджа, Ильгар Мамедов (пока безуспешно) и Фатуллаев (с ним лоханулись и стали осторожнее). Ну и еще Мехман, которого швейцарский министр на личном самолете выкрал. А их десятки... И они сидят в ожидании необходимого для Алиева момента, когда их можно будет выгодно скормить и продать”… “Дорогие, Алиев плевать хотел на международную общественность, - считает Тигран Кочарян. - Если бы он с ней считался, давно бы Лапшина отпустил…” Автор поста вообще считает все разговоры на эту тему совершенно излишними и даже опасными, поскольку Алиев запросто может встать в позу и выкинуть очередной фортель, в результате которого Лапшин опять может оказаться за решеткой. В лучшем случае… “И ничего ему за это не будет, - уверен Т.Кочарян. - Мировая общественность переварила Сафарова и события в Джуге, что там Лапшин… Поймать человека, привезти и по абсурдному держать его в тюрьме целых 9 месяцев, довести до попытки самоубийства, а потом типа помиловать, из серии: я - султан, захочу посажу, захочу отпущу. Как это по-азиопски и предсказуемо”…

“Кто бы подсказал Лапшину, что надо цветочков положить на могилку Гейдара-бабы, сфоткаться там, и всё, езжать оттуда прямо в аэропорт, - пишет Карен Вртанесян. - А то могут ещё долго его мучить бакинские пропагандисты, выжимая восторженные и покаянные заявления”... “Он этого не сделает, - уверен Т.Кочарян. - Как письма не писал, так и этого не сделает”… “Не вижу абсолютно никаких проблем, если и написал. Человек в плену не у цивильного врага, а зверя”, - парирует Вртанесян.

Лапшину и впрямь пришлось несладко. И хотя политрупор канала “Россия” Владимир Соловьев после насквозь лубочной встречи с Алиевым рассказывал в своем эфире, что к блогеру там отношение исключительное - чуть ли не пылинки сдувают, тюрьма она и есть тюрьма. Тем более в стране воинствующего тоталитаризма. В стране, которую Лапшин, как там считают, обидел… Как бы то ни было, самое тяжелое вроде бы уже позади и совсем скоро Саша будет дома - рядом с женой и ребенком. Остальное сейчас неважно. Остальное - политика…

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