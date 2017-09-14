Армянская мозаика

В Турции зарезали армянку с грузинским паспортом

В турецком Демре в провинции Анталья в самом центре города была убита гражданка Грузии, 51-летняя Анна Сафарян.

По информации Hurriyet, вечером 10 сентября женщине нанесли на улице шесть ножевых ранений, в том числе в область шеи, после чего нападавший скрылся. От полученных ран она скончалась в городском госпитале. По горячим следам полиция задержала 44-летнего местного жителя Месута Озкана. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, он был хорошо знаком с убитой, а преступление связано с деньгами. За несколько дней до убийства он одолжил Анне Сафарян 400 лир, возвращения которых долго и безрезультатно требовал.

Армянских верующих покрестили в Минске

В Минске состоялось крещение более двадцати верующих Армянской Апостольской Церкви. Выездной обряд был осуществлен по благословению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса Нерсисяна.

Отметим, что в республике нет армянских церквей, поэтому обряд был совершен на территории Русской Православной церкви. Церемонию провел священник московского армянского Кафедрального собора Святого Преображения Тер Сепух Амирян. По разным данным, в Беларуси проживают более 8,5 тысяч этнических армян.

Арсен

Восканян погиб,

предположительно, при попытке

бежать из плена в Колумбии

Посольство РФ в Колумбии подтвердило информацию о смерти россиянина Арсена Восканяна, который пропал в ноябре 2016 года. Об этом во вторник российская дипмиссия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

“По поводу того, что случилось в тот трагический день (речь идет об апреле текущего года), существуют разные версии. Очевидно одно: господин Арсен Восканян погиб. Предположительно, при попытке бежать из плена”, - говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что посольство проверяет информацию об убийстве повстанцами находившегося у них в заложниках россиянина Арсена Восканяна. По информации агентства Reuters, колумбийская повстанческая группировка “Армия национального освобождения” выступила с утверждением, согласно которому находившийся у нее в плену Восканян был убит при попытке к бегству в апреле 2017 года. Ранее мятежники заявляли, что заложнику удалось бежать. По версии агентства, мужчина попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек.

Согласно сообщению посольства, в ходе проверки информации об убийстве россиянина дипведомство использовало “все возможные каналы, как официальные (власти Колумбии, Международный Красный Крест и др.), так и неофициальные”. Однако точную причину смерти россиянина так и не удалось установить.

“В настоящее время мы находимся в тесном контакте с компетентными ведомствами Колумбии, международными структурами, а также с родственниками погибшего с тем, чтобы обеспечить передачу захороненного повстанцами тела”, - отмечается в сообщении.





Как масаи заперли армянина в каменной хижине

Художник из Санкт-Петербурга Тарон Симонян, побывавший в Танзании, не представлял, с какими трудностями и волнениями может столкнуться на африканском континенте.

Как передает Sputnik, художник отправился в экзотическую поездку за вдохновением для своих новых экспресcивных полотен. В Танзании, по словам Симоняна, он общался с представителями народа масаи и у него возникло ощущение, что попал в бронзовый век. «Люди живут без коммуникаций: ни электричества, ни телефона, ни каких-либо других средств связи. Масаи даже бумагой не пользуются. Есть что-то общее между японцами, перерабатывающими мусор с использованием современных технологий, и племенем масаи, которые не сорят вообще», — сказал художник. При этом, по его утверждению, присутствие незнакомого белого человека масаи не казалось странным, на камеру они не смотрели и вообще их ничего не смущало. Все съемки Тарон сделал за три дня, поскольку у него не было возможности зарядить камеру. Потом он начал писать картины. Масаям абстрактные работы Симоняна казались интересными, и они, по признанию художника, мешали творческому процессу.

Поделился художник и ярким впечатлением о встрече с представителями танзанийского народа: «Масаи встретили меня танцами и приветственными выкриками. Все было ново, непривычно, экзотично…» Причем его поместили в выложенной камнями хижине, а дверь «наглухо» заперли снаружи. Любителю экзотичных путешествий пришлось изрядно поволноваться – уж не потребуют ли аборигены выкуп за него. «До поездки я не представлял, какие опасности меня поджидают… Страшновато было от мысли, что ты в далекой, незнакомой Африке, и случись с тобой что-то, тебя в жизни не найдут», — признался Тарон. Как оказалось, напряг возник из-за чрезмерного любопытства армянского художника, который, общаясь с представителями танзанийского племени на английском языке, все интересовался их бытом, традициями. Масаи подробно рассказывали Тарону о себе. «Мне же не удалось объяснить масаям, кто я. От этого между нами возникло напряжение. Вот тут я понял, что пора уезжать», — сказал Симонян. Утром масаи открыли дверь, сказав, что заперли ее случайно. Армянин же поблагодарил их за гостеприимство, попрощался и… отправился за новыми впечатлениями.

Московский бомонд в восторге от “Назани”

На прошедшей в московском Экспоцентре крупной выставке готовой одежды — Collection Premiere Moscow — дизайнер обуви Александр Сирадекиан показал свою новую армянскую коллекцию под названием “Назани”.

Посмотреть на творения российского дизайнера армянского происхождения пришли Кристина Орбакайте, Виктория Шелягова, Эвелина Хромченко, Алла Вербер, Эка Орджоникидзе и супруга занимающего в списке Forbes 2016 года 4-е место Вадима Аминова — Стелла Аминова. РБК цитирует слова трех звездных клиентов модельера — Натальи Подольской, Юлии Барановской и Изеты Гаджиевой, которые признались, что носят вещи от Сирадекиана с первой его коллекции. На показе состоялась также презентация новых пяти уникальных пар носков, одна из которых соткана из 100-процентной серебряной нити.

Разносчику газет Саргису поставят памятник в Бейруте

В армянском квартале Бурдж Хамуд в Бейруте будет установлен памятник разносчику газет Саргису Дудакяну, более известному под именем Аполо.

Саргис Дудакян разносил газеты до глубокой старости. И будучи маленьким мальчиком, под обстрелами во время Гражданской войны в Ливане, он доставлял газеты вовремя. Автор памятника, который установят в честь 90-летия издаваемой в Бейруте армянской газеты “Аздак” — Вардан Авесян.

Двести машин Андраника Манукяна и все в одной комнате

Россиянин Андраник Манукян из Кирова создал самый большой автопарк из 200 автомобилей, который помещается в одной комнате.

Автопарк состоит из масштабированных игрушечных автомобилей, которые Андраник Манукян начал делать еще в детском саду. «В коллекции есть и личный автомобиль Евы Браун и Гитлера, и военная техника Первой и Второй мировых войн, есть даже танки и реактивные установки залпового огня. “Сейчас Андраник собирает серию моделей автомобилей дореволюционного периода марки Руссо-Балт. Такие модели ценятся среди приверженцев хобби особенно высоко”, — сообщает телеканал ВГТРК Вятка. Некоторые экземпляры игрушечных автомобилей на рынке оцениваются в 5-6 тысяч долларов, если копия максимально достоверна. У Андраника Манукяна также есть масштабированная копия автомобиля Иосифа Сталина ЗИС 110.