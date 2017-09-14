“Синие горы Кавказа, приветствую вас!”

180 лет назад в русской культурной, да и социальной жизни наметились существенные перемены: Лермонтов начал писать “Героя нашего времени” – первый психологический роман в русской литературе. Одним из самых положительных, выписанных Лермонтовым с глубокой симпатией персонажей романа является Максим Максимыч – верный, честный солдат, добрый, отзывчивый человек. Главное в образе Максима Максимыча, по словам Белинского, - цельность и высокая человечность его характера. Прототипом этого очень симпатичного лермонтовского персонажа был Аким Акимович Хастатов из старинного армянского рода Хастатовых, приходившийся поэту двоюродным дядей.

Основатель российской династии Хастатовых Сафар (Макар) Васильев переселился в Россию из персидского Исфахана в начале XVIII века по приглашению Петра I. Вскоре он утвердился как крупный землевладелец. Недалеко от Хасавюрта на реке Терек Сафар Васильев основал шелковый завод. От этого предприятия берут свое начало истории двух станиц в Чеченской Республике — Шелкозаводская и Шелковская.

В 1749 году императрица Елизавета Петровна издала Указ о постройке на территории будущего города Ростов-на-Дону пограничной таможни для взимания пошлин с товаров, привозимых из Турции и вывозимых за границу. Таможня получила название Темерницкой, так же назывался и порт, возникший около таможни.

Однако донские казаки стремились обойти таможенный контроль, не желая платить государственные пошлины, московские купцы избегали плохих и опасных дорог, которые вели к порту, а на Азовском и Черном морях хозяйничали турки. Царское правительство не единожды обращалось к русским купцам с призывом осуществлять заграничную торговлю через Темерницкий порт.

В 1756 году купцы Хастатов и Шемякин учредили фирму под названием «Российская и Константинопольская торгующая коммерческая компания». Правительство предоставило им монопольное право торговли на Дону, а возглавил торговлю Темерницкой таможни сын Сафара Василий Хастатов, который хорошо знал не только свое дело, но и восточные языки, а также обычаи турок, ногайцев и татар.

Возможно, назначение Хастатова состоялось по протекции Александра Суворова. Дед Суворова по материнской линии был почетным главой московского клана Мануковых-Хастатовых - армянских семей, которые входили в российский истеблишмент времен правления Петра I. Таким образом, Василий Хастатов приходился полководцу родней. У Хастатова было двое сыновей — Богдан и Аким. Суворов к ним благоволил, способствуя продвижению братьев по службе. Дочь Василия Сафаровича Анна была замужем за Минасом Лазаревым – видным политическим деятелем и вельможей екатерининской эпохи.

Богдан Васильевич занимал должность директора астраханской портовой таможни, а в последние годы служил в чине секунд-майора заседателем в первом департаменте астраханского нижнего надворного суда.

Второй сын Хастатова Аким находился при Суворове в качестве его адъютанта. После семи лет службы получил звание премьер-майора, затем подполковника Стародубовского карабинерного полка.

Отличился в Кинбурнском сражении. В донесении Григорию Потемкину за 1 октября 1787 года о сражении при Кинбурне Суворов особо отмечал Хастатова.

Принимал участие в сражениях при Фокшанах и Рымнике, получил два ранения, был награждён орденом Св.Георгия IV степени. Штурмовал Измаил. Вместе с Иосифом Аргутинским Аким Васильевич способствовал облегчению положения армянского населения города Измаил. После заключения мира в свите Михаила Кутузова ездил с дипломатической миссией в Константинополь. Военную службу оставил в звании генерал-майора.

А женат Аким Хастатов был на Екатерине Столыпиной, которая приходилась родной сестрой “самой знаменитой бабушке русской литературы” Елизавете Столыпиной-Арсеньевой, более известной как бабушка Михаила Лермонтова.

Известно, что Лермонтов гостил у своей двоюродной бабушки в усадьбе близ Шелкозаводской станицы в 1818, 1820 и 1825 годах. Именно тогда он горячо полюбил Кавказ: “Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе”.

Живым Акима Васильевича Лермонтов не застал, однако истории о его славном военном прошлом, рассказанные Екатериной Алексеевной и детьми Хастатова – Марией (к ней Лермонтов был особенно привязан, так как Мария Акимовна в юности была близка с его покойной матушкой), Анной и тем самым Акимом, бравым офицером Семеновского полка, – произвели на него большое впечатление и в дальнейшем послужили поэту материалом для сюжетов некоторых его произведений. Например, рассказы Акима Акимовича о совместном участии Хастатова и его друга кабардинского князя Измаил-бея Атажукина в эпизодах Русско-турецкой войны 1787–1791 годов легли в основу ранней поэмы Лермонтова “Измаил-бей”. Сын Марии Акимовны Аким Шан-Гирей воспитывался вместе с Лермонтовым в доме его бабушки с семилетнего возраста – в Тарханах, Москве, Петербурге. Будучи младше поэта на четыре года, он стал, по сути, его воспитанником. Оставил самые, пожалуй, объективные воспоминания о Лермонтове, хотя и плохо разбирался в глубинах и тонкостях философской поэзии троюродного брата.

Вернемся, однако, к Акиму Акимовичу. Годам к тридцати пяти угораздило его влюбиться в графиню Воронцову, ту самую, из Донжуанского списка Пушкина, и большое количество времени он потратил, путешествуя по Европе вслед за любимой женщиной. В результате Аким Акимович так и не женился, ушел в отставку в чине штаб-ротмистра и жил безвыездно в своем имении.

На базе имения Хастатовых несколько лет назад в станице Шелковской, являющейся одним из райцентров Чеченской Республики, открылся музей Михаила Юрьевича Лермонтова.