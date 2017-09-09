Армянская мозаика

Forbes о пятерке смелых, или как армянка покоряла Эверест

Первая в мире команда, сформированная исключительно из женщин, совершила восхождение на Эверест. Вершины достигли и две россиянки: директор «Клуба 7 вершин» и профессиональная альпинистка Людмила Коробешко и работающая в нефтяном бизнесе армянка Ирена Харазова, пишет Forbes Women.

Первое восхождение Ирены Харазовой, увлекшейся альпинизмом пять лет назад, было на гору Килиманджаро. «Именно там, на высоте 6000 метров, Ирена узнала о проекте «7 вершин» и загорелась этой идеей. За пять лет она покорила Арарат, Эльбрус, Монблан, Аконкагуа, Денали и еще несколько высочайших гор мира», — пишет «Forbes Woman». О своем трудном восхождении на вершину Эвереста девушка поведала в дневникe, опубликованном на сайте «Клуба 7 вершин». «Господи, помоги мне дойти и спуститься, не отвернись от меня сегодня, как Ты этого не делал никогда, и прости мне мою смелость и дерзость, что я захотела взойти на самое высокое Твое творение», — писала она. В одном из интервью Харазова рассказала, что родилась и живет в Москве, родители - тбилисские армяне, а прадедушка спасся во время геноцида армян: матери удалось вывезти мальчика завернутым в ковер. “Ирена стала первой женщиной армянского происхождения, водрузившей флаг Армении на самую высокую точку мира, - пишет Forbes. - Ирена Харазова оказалась более впечатлительной, тем более среди увиденных памятников Эвереста — именно так альпинисты называют погибших — оказался участник одной из прошлых экспедиций, спасатель из Словении Марко. На вершине он остался еще в 2005 году. Ему не хватило кислорода на спуск, и он был обречен на медленную и мучительную смерть. Спасти человека на такой высоте можно, только если он способен идти. А при кислородном голодании желание двигаться пропадает минут через 15. Человек замерзает заживо. «Так он и нависает над всеми — выше проходящей тропы на пять метров, в странной позе вниз головой. Он полностью одет, только руки голые и опухшие, цвета слоновой кости. Я его видела, еще когда вверх шла, удручающее зрелище», — записала Ирена в дневнике и призналась, что больше всего боялась превратиться в такой же памятник. Видимо, поэтому она просила шерпу (так в Непале называют проводников) в случае возможного летального исхода спустить ее тело вниз за любые деньги. “Богатые родственники за это заплатят. А если все-таки не получится спустить, то пусть хотя бы тело ее положит удобно и волосы распустит для красоты”, - цитирует Forbes Ирену… Как раз в тот момент, когда Людмила и Ирена спускались с вершины мира, иностранные участницы экспедиции готовились к финальному штурму. Вскоре они тоже исполнили свою заветную мечту. И что самое важное, каждая альпинистка узнала себя с новой стороны, научилась ценить жизнь и получила официальное право считать себя настоящей героиней.





Танер Акчам получит премию “Мир без геноцидов”

Профессор Университета Кларка Танер Акчам получит премию организации «Мир без геноцидов» за усилия по достижению правосудия и верховенства закона.

Награда «2018 Outstanding Upstander Award» будет вручена в ходе ежегодной церемонии в Миннеаполисе в мае 2018 года, сообщает golocalworcester.com. Цель организации «Мир без геноцидов» - защищать невинных людей по всему миру и предотвращать геноциды с помощью борьбы с расизмом и предрассудками.

Джордж Клуни отговорил жену от поездки в Баку

Британский адвокат, супруга Джорджа Клуни - Амаль - защищала интересы азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой, осужденной в Баку на 7,5 лет лишения свободы. Она также добивалась решения Европейского суда по правам человека по ее делу. Ранее же в том же Евросуде Клуни представляла интересы Швейцарии и Армении в судебном процессе по делу Перинчека, обвиненного в отрицании геноцида армян.

Как рассказал на днях Джордж Клуни, он и Амаль договорились, что не позволят работе ставить их в рискованные ситуации. «Это произошло, - говорит Клуни, - после Мальдив, где Амаль добивалась освобождения из тюрьмы экс-президента Мохаммеда Нашеда, она решила поехать в Азербайджан - там у нее был еще один клиент”. Голливудский актер признался, что вынужденно пошел на сделку со своей женой, чтобы отговорить ее от поездки в Баку. В Армению Клуни тоже приехал без жены, объяснив это тем, что Амаль занята делом Хадиджи Исмаиловой и встречается по этому поводу с сенатором МакКейном. Что касается несостоявшейся поездки в Азербайджан, то актер сказал: “Я напомнил ей о нашем договоре. Я согласился отменить свою поездку в Южный Судан, а она должна была отказаться от поездки в Баку. И она согласилась”.





В Приморье водителя самосвала сбил микроавтобус

В Армении у погибшего остались беременная жена и четверо детей

В Приморье на трассе погиб водитель самосвала. Трагедия произошла на автодороге Хабаровск – Находка. Работник дорожного предприятия был сбит в то время, когда пытался сесть за руль автомобиля. Виновников происшествия стал водитель микроавтобуса.

Как рассказывают очевидцы происшествия, большегруз сломался и водитель вызвал помощь по телефону. К нему на выручку приехал водитель грузовика. И когда они собрались буксировать грузовик, произошла авария. Говорят, водитель «Тойоты Региус» до последнего не видел препятствия, так как его ослепили фары встречного автомобиля.

Тело водителя самосвала нашли в кювете. В Армении у погибшего остались беременная жена и четверо детей. Через месяц мужчина собирался поехать на родину, чтобы присутствовать при рождении пятого ребенка.

За угон экскаватора задержан армянин

В Самаре полиция задержала 24-летнего уроженца Армении по подозрению в угоне экскаватора-погрузчика.

Агрегат стоимостью 3,5 млн рублей был "припаркован" на стоянке возле пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Москве, сообщает источник в МВД. По факту возбуждено уголовное дело.

Photo-Service от Кахведжяна

Sputnik Армения рассказывает о семье Кахведжян, основавших одно из известнейших в Иерусалиме фотоателье.

Фотоателье Elia Photo-Service находится в Старом городе Иерусалима. Это не обычное фотоателье, а микс галереи и мастерской. Посетители могут увидеть здесь уникальные черно-белые фотографии с изображением старого Иерусалима, его памятников и пейзажей.

Хранителем этих редчайших кадров является Геворк Кахведжян, продолжающий традиции отца Элии (Егия) Кахведжяна, человека, который создал фотоателье Elia Photo-Service.

“Отец мой, Егия, родившийся в Западной Армении, был одним из тех, кто пережил геноцид армян. Ему было всего пять лет, когда турки убили и депортировали его родных. Несколько десятков человек из отцовского рода были согнаны в пустыни Дейр эз-Зора. Все они погибли, выжили лишь мой отец и его сестра, которую он нашел в Алеппо годы спустя. Родные и близкие моей матери, уроженцы города Урфа, также испытали все ужасы геноцида”, — рассказывает Геворк Кахведжян.

После окончания Первой мировой войны Егия, как и тысячи других армянских сирот, попал в один из приютов американского Ближневосточного комитета помощи в Назарете. Там один из работников приюта, армянин, познакомил его с азами фотографического искусства. Это и определило дальнейшую судьбу Егии: фотография стала делом его жизни. Покинув приют, отец открыл в Иерусалиме свое первое фотоателье. Ныне действующее ателье было открыто в 1949 году, после окончания арабо-израильской войны”, — рассказывает Геворк Кахведжян.

По его словам, отец много фотографировал. В свободное время он любил прогуливаться по Иерусалиму с камерой в руках и снимать образы и виды древнего города.

“Многие снимки он так и не напечатал – оставлял негативы в хранилище. В 1987 году, когда мы с женой приводили в порядок чердак ателье, обнаружили там ящик с редчайшими негативами, представляющими большую ценность. В Иерусалиме наслышаны о нашей богатой коллекции: из тысяч снимков, сделанных отцом, люди приобретают понравившиеся им. Конечно, мы их заново печатаем”, — говорит Геворк Кахведжян.

В 1998 году Геворк Кахведжян издал альбом уникальных фотографий “Иерусалим глазами моего отца”. В общей сложности в фонде Кахведжянов около 3500 исторических снимков. Часть из них сделана в 20-е годы ХХ века Элией Кахведжяном. Другую составляют фотографии Иерусалима конца XIX – начала XX веков, собранные Геворком Кахведжяном.

Рубен ШУХЯН

Безработный из Армении купил в России завод за 3 миллиона

Уроженец Армении Айрапет Айрапетян приобрел саратовский завод резервуарных металлоконструкций. Вместе с заводом к нему перешли земельные участки в 141 и 667 тысяч квадратных метров с жилым домом в 728,8 квадратных метра.

Стоимость сделки составила 3,3 миллиона рублей, хотя изначально завод и земельные участки стоили 30 миллионов, сообщает местное издание “Свободные Новости”. Отмечается, что сделкой заинтересовалась прокуратура Саратова. Издание также отмечает, что Айрапет Айрапетян прописан в Саратове, но никогда не был официально трудоустроен в России, не владел фирмами и не занимался индивидуальным предпринимательством.ээ





Оганес - уссурийский “укротитель” пены

Оганес Аревян из Еревана показал гостям Уссурийского фестиваля “Хоровод дружбы” свою «Мастеровую улицу». Работы Оганеса уникальны тем, что он создает их из обычной строительной изопены.

Образ Ноя — первая работа мастера с солнечной фамилией была выполнена четыре года назад. Затем Оганес Аревян создал образы советских звезд из кинофильма «Кавказская пленница», а потом и Виктора Цоя в полный рост. Однa из любимых работ Оганеса - «Мужчина с цветами», прототипом которого стал Карабала — известный ереванский эксцентрик 1930-х годов. «Это наш национальный армянский герой. Он был человеком без постоянного места проживания, но народ его очень любил, потому что мужчина был добрый и раздавал прохожим цветы. Он это делал не для выгоды, а просто так», — рассказал Оганес в интервью ИА UssurMedia. Изопену для создания своих шедевров Оганес выбрал из-за легкости и быстроты работы с этим материалом: в среднем на создание одного образа мастер тратит от 15 до 25 дней.

Сейчас все скульптуры мастера выставлены в одном из известных армянских ресторанов Уссурийска. В Ереване Оганес Аревян работал мебельщиком, a в Уссурийск вместе с семьей переехал по приглашению друга.